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Новости Фото Силовики
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Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители Черкасской области задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на сектор комуникации полиции Черкасской области.

Местонахождение злоумышленников оперативники установили в течение нескольких дней. Их задержали на территории Житомирской и Ивано-Франковской областей. Среди выявленных по месту их проживания вещественных доказательств - часть похищенных из банкомата денег.

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине 01

Так, ночью, 19 мая, в полицию Черкасской области поступило сообщение, что в селе Шевченково Звенигородского района неизвестные взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. гривен. Взрыв был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат и сам терминал, было разрушено.

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине 02

"Во время отработки места происшествия под обломками здания эксперты обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Обнаруженные вещественные доказательства частично помогли "выйти" на след злоумышленников и "легли" в доказательную базу в уголовном производстве. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, поскольку эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови", - рассказал и.о. начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Иван Горбунов.

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине 03

Проведя оперативные мероприятия и обработав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое иностранцев, приехавших в Черкасскую область с территории другой области на автомобиле марки "Mercedes" на иностранном регистрации. После совершения преступления они покинули территорию области. Оперативным путем и с помощью коллег из других регионов удалось выяснить, что один из них проживает на территории Житомирской области, другой - на Ивано-Франковщине.

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине 04

"Во время обработки видео с камер наблюдения, полученного на территории Житомирской области, оперативники обнаружили запись, на которой зафиксирован злоумышленник в одежде, которую эксперты обнаружили на месте подрыва банкомата. А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он.

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27 мая оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями и с силовой поддержке бойцов КОРДа и спецназовцев под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры злоумышленников задержали по месту их проживания. Во время санкционированных обысков полицейские обнаружили деньги, похищенные из банкомата, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотические средства, а также автомобиль, который они использовали во время совершения правонарушения.

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине 05

"Как мы и предполагали, один из задержанных имел телесные повреждения, которые получил во время совершения преступления. Сейчас оперативники проверяют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Черкасской и других областей Украины ", - отметил Горбунов.

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине 06

Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 4 статьи 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За содеянное, в соответствии с санкциями статей, им грозит до десяти лет лишения свободы.

взрыв (6737) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) банкомат (119) Черниговская область (1129)


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Топ комментарии
+36
Я не понимаю, почему иностранцы шастают по Украине? Во всех приличных странах границы закрыты. У нас помимо карантина еще и война. Ау! Зеленые, вы что совсем поехали? Вы в какой реальности живете?
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28.05.2020 10:52
+28
Злоумышленников зовут Гога и Самвел? И они приехали с Кавказа...
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28.05.2020 10:47
+14
А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p3198501 - а как же хваленые биометрические паспорта? Поменяв фамилию , а отпечатки пальцев?
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28.05.2020 10:56
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Злоумышленников зовут Гога и Самвел? И они приехали с Кавказа...
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28.05.2020 10:47 Ответить
Я не понимаю, почему иностранцы шастают по Украине? Во всех приличных странах границы закрыты. У нас помимо карантина еще и война. Ау! Зеленые, вы что совсем поехали? Вы в какой реальности живете?
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28.05.2020 10:52 Ответить
В кремлевской
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28.05.2020 10:55 Ответить
Так граница закрыта для выезда украинцев с Украины
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28.05.2020 11:00 Ответить
Так то ж в прілічних странах де керують патріоти, політики, економісти, педагоги, вчені, а не кловани...
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28.05.2020 11:16 Ответить
Зеленые еще не уехали! А вот с твоей активной в свое время помощью они приехали! Может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовала?!!!
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28.05.2020 11:46 Ответить
Бинго !👏👍😁
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28.05.2020 11:27 Ответить
може саме ці й шеремета підірвали...той же почерк - потужний вибух
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28.05.2020 15:32 Ответить
Самвел - армянское имя. Они обычно такой фигней не занимаются. Квартирные и иные кражи, а сейчас и грабежи, даже разбой - фишка "друзей" из солнечной Джорджии. Таких молодых уродов носатых тысячи шастают по Украине и приносят огромные беды и так не богато живущим украинцам. Уроды козлиные!
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28.05.2020 13:14 Ответить
С какой легкостью эти приезжие соплеменники Сракошвили покупают гражданство Украины, виды на жительство, "восстанавливают утерянные документы", только подтверждает: в Украине государства нет, как и порядка, законности, совести у чиновников.
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28.05.2020 15:43 Ответить
Иностранцы: чебуреки или хачапури
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28.05.2020 10:48 Ответить
уверен? Может быть бешбармак, плов, пельмень, сосиска с кислой капустой, печеные каштаны, паста, мезе, хамон, овсянка, картофель в любом виде, селедка... ну и ягель или фуй без соли, если кацапы...
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28.05.2020 11:55 Ответить
Интересно иностранцы из Израиля или России ?
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28.05.2020 10:48 Ответить
Так и есть... один из Израиля, второй - слопатоед из кацапского балалайкино...
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28.05.2020 11:57 Ответить
ты, или русофоб или...?
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28.05.2020 15:33 Ответить
Я русофоб и горжусь этим
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28.05.2020 23:50 Ответить
гости с кавказа а по простому чурки
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28.05.2020 10:52 Ответить
Чурки живут в нашем северно-восточном углеводородном сырьевом придатке... там есть еще женщины в их(них) селеньях... их бабами просто зовут... камаз на ходу остановят... вот так, просто руской харей...
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28.05.2020 12:00 Ответить
члены выконавчого комитету реформ
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28.05.2020 10:55 Ответить
А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p3198501 - а как же хваленые биометрические паспорта? Поменяв фамилию , а отпечатки пальцев?
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28.05.2020 10:56 Ответить
в апреле портал был открыт в течение трех дней...
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28.05.2020 12:01 Ответить
Надо визовый режим и точка .
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28.05.2020 10:58 Ответить
А установив их полные данные, мы выяснили, что одного из них в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/p3198501 - граница в апреля была закрыта только для выезда с Украины украинцам ?
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28.05.2020 10:59 Ответить
З якою ціллю ви скриваєте походження ваших "іноземців"?
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28.05.2020 11:18 Ответить
От чернорубашечников, поди... шоп уберечь от погромов...
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28.05.2020 12:02 Ответить
вічно потрійні стандарти... Одним слава та визнання з фото та ПІБ, а інших так оберігають, що питання одне- це родина Ава..ва чи Саак.....лі??????????????
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28.05.2020 11:20 Ответить
родственички михо в своем репертуаре
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28.05.2020 11:22 Ответить
Ладно куртку, но как они могли кроссовки потерять?
Вместе с оторванной ногой?
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28.05.2020 11:24 Ответить
это их национальные традиции, перед банкоматом обувь снимать
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28.05.2020 16:10 Ответить
Мандатовані дебіли до сих пір блокують прийняття закону про злодіїв в законі! От і наслідки! В Грузії після прийняття такого закону, злочинність наблизилась до нуля!
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28.05.2020 11:27 Ответить
Брехня. Злочинність зашкалює.
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28.05.2020 12:03 Ответить
Саакашвили сказал что не будет использовать средства из бюджета для Комитета реформ, вот его бывшие сограждане и крутятся как могут что бы помочь.))
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28.05.2020 11:34 Ответить
Нехило развалили строение
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28.05.2020 11:35 Ответить
Отпустят под символический налог или под честное слово....Это же не патриоты - не волонтёры, не ветераны АТО, не воины ООС, не фронтовые медики, не оппозиционеры....
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28.05.2020 11:44 Ответить
Не "налог", а "залог"....
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28.05.2020 11:46 Ответить
Задолбали уже эти туристы с Кавказа.
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28.05.2020 11:51 Ответить
"А какая разница кто вас грабит и убивает ?" - разница є, бо чурка бандит не патріот, не посягає на священну корову = ЗЄвласть.
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28.05.2020 12:01 Ответить
Цінні діячі мистецтв вкрай знахабніли.
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28.05.2020 12:04 Ответить
Например, про наркоторговца с Печерска сразу указали, что он из Черногории.
Почему прячут гражданство этих лиц? Это что, специальный приказ, на каком основании?
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28.05.2020 12:15 Ответить
Почему не вводят визовый режим с республиками Закавказья? Это такие ценные туристы?
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28.05.2020 12:16 Ответить
Ці іноземці явно схожі візуально на чурок з окупованої росією Чечні. Доки ще в нас будуть кацабські холуї грабуватити Україну? Зеля, що за некомпетентність? Навіщо ти йшов в президенти, якщо при твоїй політиці в Україні повний безпредєл?
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28.05.2020 12:24 Ответить
Тянет всю эту шушару в Украину как магнитом,вроде медом у нас помазано.А если серьезно,видимо действительно у нас для всякого разного говна довольно не плохие условия существования созданы.Коррумпированная правоохранительная и судебная системы,мягкие законы,и ущербный уголовно-процессуальный кодекс.
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28.05.2020 12:26 Ответить
Навіщо ви реформаторів з Грузії затримали? Вони допомагають Міхо, а ви так з ними.
Це вже не перший випадок, коли Житомирські поліцейські затримують такі банди. А чому не спрацьовують Главки і Київські копи? Мабуть тому, що їх підмінили на Харківських слуг рюкзакова.
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28.05.2020 12:37 Ответить
Своего отребья хватает, а тут ещё и иностранцы как у себя дома разгуливают _ убийства, грабежи. Полиция, видать, только изнасилованием занимается.
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28.05.2020 13:01 Ответить
Как всегда - носороги из из очень реформированной Саакой страны хачапури?
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28.05.2020 13:11 Ответить
"...Полицейские задержали двух иностранцев..."

Чому не пишуть з якої країни злочинці? Це засекречено?
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28.05.2020 14:55 Ответить
хачи?
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28.05.2020 17:10 Ответить
Что за иностранцы? Ну что за секреты Сары Марковны? Молдаване (приднестровье), кацапы или грузины?
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28.05.2020 21:24 Ответить
Иностранцы... Скандинавы распоясались.
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28.05.2020 22:22 Ответить
 
 