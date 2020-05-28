Марина Порошенко передала Александровской больнице Киева 5 отремонтированных аппаратов ИВЛ, защитные костюмы и пульсоксиметры. ФОТОрепортаж

Жена пятого Президента Украины Марина Порошенко передала Александровской клинической больницы города Киева 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов, которые были куплены Фондом и компанией РОШЕН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Марина Порошенко подчеркнула, что Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве: "Я думаю, что здесь собрался коллектив врачей, которые действительно имеют тот необходимый опыт и являются одними из лучших в борьбе с коронавирусом".

"Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны и современные медицинские средства лечения - это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией - это средства защиты самого врача", - отметила жена пятого Президента Украины.

Также Порошенко добавила, что в настоящее время статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной - это врач.

"Благотворительный Фонд Порошенко, "Европейская Солидарность" передали сегодня Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщение крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь, мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высокой степени защиты", - сообщила Марина Порошенко.

"Я хочу от всего сердца поблагодарить врачей Александровской больницы за ту работу, которую они делают. Они лечат, спасают жизни украинцев. И очень важно их поддержать. Я призываю всех - давайте вместе поддерживать друг друга, поддерживать наших врачей и объединим наши усилия в борьбе с этой бедой", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать. ФОТОрепортаж

Жена пятого Президента Украины также отметила, что для нее помощь именно Александровской больнице особенно важна - много лет она работала именно в этой больнице и хорошо знает, насколько важна ежедневная работа медиков.

Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко выразила благодарность Фонду Порошенко и Марине Порошенко за благотворительную помощь.

"Это для нас сверхважно. Александровская больница является одной из базовых больниц в борьбе с коронавирусной болезнью, мы принимаем тяжелых больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. И для нас такая помощь очень важна", - подчеркнула она.

По словам Антоненко, ежедневно, учитывая большое количество больных, которые находятся в больнице, врачи и весь медицинский персонал используют очень много средств индивидуальной защиты - в день тратится до 100 и более костюмов. Она подчеркнула важность предоставления больнице аппаратов ИВЛ, так как медучреждение потенциально готово к возможному массовому поступлению больных COVID-19, а также ко второй волне заболевания.

"Поэтому сегодняшняя помощь от благотворительного Фонда Порошенко нам очень важна. Отремонтированы 5 аппаратов ИВЛ 100% спасут не одну жизнь", - подчеркнула главный врач.



Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечение расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией РОШЕН купил 130 тыс. защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10 тыс. защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.