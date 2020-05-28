Марина Порошенко передала Александровской больнице Киева 5 отремонтированных аппаратов ИВЛ, защитные костюмы и пульсоксиметры. ФОТОрепортаж
Жена пятого Президента Украины Марина Порошенко передала Александровской клинической больницы города Киева 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов, которые были куплены Фондом и компанией РОШЕН.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".
Марина Порошенко подчеркнула, что Александровская больница является ведущей в борьбе с коронавирусом в Киеве: "Я думаю, что здесь собрался коллектив врачей, которые действительно имеют тот необходимый опыт и являются одними из лучших в борьбе с коронавирусом".
"Мы все хорошо знаем, что для того, чтобы преодолеть любую болезнь, врачам нужны и современные медицинские средства лечения - это и современное оборудование, и лекарства. И не менее важно, когда врач сталкивается с вирусной инфекцией - это средства защиты самого врача", - отметила жена пятого Президента Украины.
Также Порошенко добавила, что в настоящее время статистика заболеваемости COVID-19 в Украине является неутешительной, поскольку каждый пятый больной - это врач.
"Благотворительный Фонд Порошенко, "Европейская Солидарность" передали сегодня Александровской больнице 20 пульсоксиметров для того, чтобы измерять насыщение крови кислородом. Также было отремонтировано 5 аппаратов ИВЛ. И для того, чтобы врачи могли чувствовать себя в безопасности, когда они оказывают медицинскую помощь, мы передаем 150 защитных медицинских костюмов высокой степени защиты", - сообщила Марина Порошенко.
"Я хочу от всего сердца поблагодарить врачей Александровской больницы за ту работу, которую они делают. Они лечат, спасают жизни украинцев. И очень важно их поддержать. Я призываю всех - давайте вместе поддерживать друг друга, поддерживать наших врачей и объединим наши усилия в борьбе с этой бедой", - сказала она.
Жена пятого Президента Украины также отметила, что для нее помощь именно Александровской больнице особенно важна - много лет она работала именно в этой больнице и хорошо знает, насколько важна ежедневная работа медиков.
Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко выразила благодарность Фонду Порошенко и Марине Порошенко за благотворительную помощь.
"Это для нас сверхважно. Александровская больница является одной из базовых больниц в борьбе с коронавирусной болезнью, мы принимаем тяжелых больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. И для нас такая помощь очень важна", - подчеркнула она.
По словам Антоненко, ежедневно, учитывая большое количество больных, которые находятся в больнице, врачи и весь медицинский персонал используют очень много средств индивидуальной защиты - в день тратится до 100 и более костюмов. Она подчеркнула важность предоставления больнице аппаратов ИВЛ, так как медучреждение потенциально готово к возможному массовому поступлению больных COVID-19, а также ко второй волне заболевания.
"Поэтому сегодняшняя помощь от благотворительного Фонда Порошенко нам очень важна. Отремонтированы 5 аппаратов ИВЛ 100% спасут не одну жизнь", - подчеркнула главный врач.
Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"
В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечение расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией РОШЕН купил 130 тыс. защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10 тыс. защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.
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https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda Вікторія Мірошніченко
https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda https://mobile.twitter.com/Vika_Ruda/status/1265508481253232641 27 мая
З коментарів до вчорашніх ганебних подій.
Юрій Шевчук:
Це картини відомих Українських художників!!! І я маю конкретні обгрунтовані побоювання, що ми їх можемо більше не побачити.
А тепер трішечки фактів:
1. Після року започаткування Ющенком інституту вивчення історії України справжніх документів його роботи ви вже не знайдете..., бо в результаті його роботи 2 рефрежиратори Українських історичних артефактів поїхали в сторону Кремля.
2. Коли Майданівці розглядали палац Пшонки, то там серед мільйона Українських реліквій були виявлені ікони і Евангелії з церков Бучацької Єпархії, які офіційно рахувалися спаленими в наслідок пожеж... Це означає, що існує така група чорних мисливців за старовиною (по любе в пагонах!), які любими способами це все виявляють і експроприюють....
3. В кінці квітня 2020 р на Тернопільщині на гарячому спіймали організовану банду, яка обкрадала церкви і колекціонерів. І якщо з ранку 2 канали ТВ передали цю новину з конкретним відеорепортажем, то вже після обіду і по цей час ви цих репортажів вже ніде не знайдете - все підчищено. .....
Но аппараты поставлены? Поставлены.
Какие вапросы?
Перекажіть ще Марині, нехай попросить Питра Олексійовича знайти десь несправні вогнегасники, щоб заправити їх діоксидом вуглецю, пофарбувати і передати в Олександрівську лікарню, з тим, щоб, якщо станеться ще раз пожежа, не згоріли відремонтовані апарати ШВЛ.
Якщо вони згорять, то вдруге відремонтувати їх, навряд, чи буде можливо.
Якщо every woman wants to be raped, то тепер з цим нема жодних проблем - достатньо woman зайти в якийсь відділок реформованої поліції і вона зможе отримати таку послугу навіть з елементами мазохістської екзотики, наприклад, з протигазом на голові.
Зееее....
Зеленский, ну сделай уже хоть что-нибудь, поставь хоть один аппарат, за свой счет.....
Крім офшорів і маєтків для олігархів, щось нічого, примітного для неозброєного ока, не вибороли. Крім суцільного бардаку, звичайно.
Трохи швидше боріться, нарід не доживає до результату вашої боротьби. А проміжними результатами цієї титанічної боротьби насолоджуються тільки твої посіпаки.
Плохо боролся за ваш ум и сознательность, признаю. Буду бороться лучше.
Трохи швидше боріться, нарід не доживає до результату вашої боротьби
А народ что, хрюкает лежа на сене, и ждет результатов борьбы? Будет лежать дальше, столько, сколько будет ждать.
насолоджуються тільки твої посіпаки
Маю посіпае? Оце ти мене здивував.
Міняйся на краще. Бо не тільки ти сам в омані, а й вводиш в оману інших, принаймні тих, хто тебе лайкнув - а це вже твоя персональна відповідальність.
"Кто соблазнит кого из малых сих, то лучше б ему повесили на шею жернов..."
Чи вони можуть тільки банкротити Приватбанк через свої офшори?
А вам, жлобью, любителям ЗЕ скажу, убейтесь об стену от своих истерик, а на стену не забудьте фото первой леди - Ленки ЗЕ прицепить, особенно с подбитым "лицом", с которым она к ученикам онлайн вылезла.
Первая Леди пятого Президента вынуждена выполнять функции несостоявшейся первой леди полшестого, т.к. та зеленого понятия не имеет, ЧЕМ должна заниматься Первая Леди!---лучше бы ленка вообще никуда не лезла, как жена Кравчука, Кучмы или овоща---и нам и ей меньше краснеть!