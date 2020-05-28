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Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция ограничила движение транспорта на некоторых улицах из-за подтопления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

В частности, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).

Пускают только автомобили людей, которые работают на перекрытых участках, и общественный транспорт.

Кроме того, затопило Среднефонтанскую площадь, по периметру будет отвод транспорта.

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Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках 01
Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках 02
Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках 03
Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках 04
Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках 05

Автор: 

дожди (229) Одесса (7879) погода (2819) подтопление (156)


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Топ комментарии
+14
никогда такого не было, и вот опять
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28.05.2020 11:29
+1
каждый год они восстанавливают "Пересыпь",а ливневку на Балковской нетрогают(
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28.05.2020 11:33
+1
Ви нє єдітє в Вєнєцию? Тогда Вєнєция єдєт к вам!
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28.05.2020 11:44
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никогда такого не было, и вот опять
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28.05.2020 11:29 Ответить
Никогда или опять.Определитесь.
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28.05.2020 11:32 Ответить
А можно сидя?
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28.05.2020 11:37 Ответить
Таки да....
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28.05.2020 11:32 Ответить
каждый год они восстанавливают "Пересыпь",а ливневку на Балковской нетрогают(
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28.05.2020 11:33 Ответить
Для нормальной работы ливнёвки на Пересыпи необходим большой перепад уровней, а его как бы нет. "Поднять" всю Пересыпь возможно только не в нашей стране.
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28.05.2020 11:59 Ответить
Снести поднять и заново отстроить , тем более что она вся одноэтажная и обветшалая (( Китайцы или арабы так бы и сделали ещё лет 40 назад
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28.05.2020 12:03 Ответить
Вы о чём???? Эти, даже не в состоянии на объездной в районе лиманов четыре полосы сделать, где нет ни застройки ни предприятий. Тупо отсыпать ещё две полосы в любую сторону хоть в лиман, хоть в поля. И построить "клевер" в районе разборок. Это разгрузило бы Пересыпь ещё на пяток лет. Но они даже на это не способны. А Выговорите снести хренову тучу предприятий.
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28.05.2020 12:12 Ответить
На Среднефонтанской тоже ливневку усовершенствовали, а как затапливало так и по сей день топит. И дворы затоплены, с подъезда не выйти...
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28.05.2020 12:00 Ответить
Ви нє єдітє в Вєнєцию? Тогда Вєнєция єдєт к вам!
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28.05.2020 11:44 Ответить
Столько лет одно и то же. Чуть дождь- пересыпь тонет. Прямо позорище какое-то
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28.05.2020 12:05 Ответить
И Балковская туда же. Дорога есть ливневок нет
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28.05.2020 12:07 Ответить
Апять весенние дАжди внезапно пришли...
Через сильну зливу в Одесі підтопило кілька вулиць, поліція перекрила рух на деяких ділянках - Цензор.НЕТ 1431
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28.05.2020 12:26 Ответить
Можно подумать-снова затопило пересыпь,и что ?Надо-же детям где-то кораблики пускать,а машиной со всей дури по луже и вода на стены.В этом городе что появился горсовет?
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28.05.2020 13:12 Ответить
 
 