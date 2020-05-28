Из-за сильного ливня в Одессе подтопило несколько улиц, полиция перекрыла движение на некоторых участках. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция ограничила движение транспорта на некоторых улицах из-за подтопления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

В частности, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).

Пускают только автомобили людей, которые работают на перекрытых участках, и общественный транспорт.

Кроме того, затопило Среднефонтанскую площадь, по периметру будет отвод транспорта.

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