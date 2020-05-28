Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров. ФОТОрепортаж

Полиция разоблачила 41-летнего руководителя предприятия в Харьковской области, который организовал производство антисептических средств кустарным способом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

С помощью объявлений, размещенных в бесплатной электронной газете, руководитель предприятия сбывал антисептические средства, изготовленные кустарным способом. По оперативной информации, с момента объявления карантина он реализовал более 2000 литров жидкости под видом дезинфицирующего средства.

Во время обыска задокументированы антисанитарные условия производства дезинфицирующих средств и пищевых добавок. Изготовляли фальсификат лица без соответствующего образования и квалификации. Изъяты канистры со спиртом, флаконы глицерина, на которые решением суда наложен арест.

По факту мошенничества открыто уголовное производство. Фигуранту грозит до 3-х лет лишения свободы.

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