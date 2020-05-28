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Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров. ФОТОрепортаж

Полиция разоблачила 41-летнего руководителя предприятия в Харьковской области, который организовал производство антисептических средств кустарным способом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

С помощью объявлений, размещенных в бесплатной электронной газете, руководитель предприятия сбывал антисептические средства, изготовленные кустарным способом. По оперативной информации, с момента объявления карантина он реализовал более 2000 литров жидкости под видом дезинфицирующего средства.

Во время обыска задокументированы антисанитарные условия производства дезинфицирующих средств и пищевых добавок. Изготовляли фальсификат лица без соответствующего образования и квалификации. Изъяты канистры со спиртом, флаконы глицерина, на которые решением суда наложен арест.

По факту мошенничества открыто уголовное производство. Фигуранту грозит до 3-х лет лишения свободы.

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Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров 01
Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров 02
Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров 03
Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров 04
Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров 05
Киберполиция Харьковщины выявила кустарное производство антисептика: дельцы успели продать 2 тыс. литров 06

карантин (16729) контрафакт (248) киберполиция (327) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) антисептик (22)


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Топ комментарии
+9
киберполиция занимается незаконным производством антисептика, дбр занимается картинами, сбу занимается поярковым - дурдом какой то
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28.05.2020 11:27
+7
А я думал киберполицаи мамких хацкеров отлавливают, а они уже за самогонщиков взялись
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28.05.2020 11:28
+3
антисанитарные условия изготовления дезинфицирующих средств ))
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28.05.2020 11:34
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киберполиция занимается незаконным производством антисептика, дбр занимается картинами, сбу занимается поярковым - дурдом какой то
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28.05.2020 11:27 Ответить
А я думал киберполицаи мамких хацкеров отлавливают, а они уже за самогонщиков взялись
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28.05.2020 11:28 Ответить
Когда уже начнут выявлять производителей кустарных масок, которые защищают разве что от узнаваемости?
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28.05.2020 11:31 Ответить
Что имеется ввиду под кустарной маской?
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28.05.2020 11:41 Ответить
Долбо#бы, которые покупают "антисептики", вот главная угроза существования страны, на самом деле. 😎
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28.05.2020 11:33 Ответить
Треть и в Украине верят Бойко с Медведчуком...
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28.05.2020 11:41 Ответить
Это организмы из одной пробирки,все верно.
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28.05.2020 11:50 Ответить
Так я и говорю, что треть лишнехромосомных верят в коронозаговор...
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28.05.2020 11:55 Ответить
Только наладили производство и на тебе на корню подкосили.
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28.05.2020 11:34 Ответить
Кибермусора повысили лэвэл
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28.05.2020 11:34 Ответить
антисанитарные условия изготовления дезинфицирующих средств ))
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28.05.2020 11:34 Ответить
🤣🤣🤣
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28.05.2020 11:35 Ответить
- Кіберполіціїя виявила кустарне виробництво антисептика!
- А чому саме кіберполіціїя?
- Бо саме кіберполіціїя виявила, що цей антисептик чомусь не вбивав комп"ютерні віруси!
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28.05.2020 12:10 Ответить
"Изготовляли фальсификат лица без соответствующего образования и квалификации"
Тут есть специалисты? Кто подскажет - сколько образования и квалификации надо чтоб смешать спирт с глицерином по уже имеющемуся рецепту? Или у нас профессора антисептики по бутылочкам разливают? Уже б не позорились.
Как сепаров ловить или тех, кто в ВР кокс поставляет - так фиг. А как чуваки борятся с эпидемией посильными методами - так палки в колёса.
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28.05.2020 12:26 Ответить
 
 