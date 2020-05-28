В доме террориста "ЛНР" на Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Беловодском районе Луганщины правоохранители провели санкционированный судом обыск в доме, принадлежащем 39-летнему местному жителю, который сегодня "служит" в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

Во время обыска на чердаке сарая правоохранители обнаружили и изъяли 80 патронов калибра 7,62 мм, шесть тротиловых шашек, корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ и электродетонатор. Обнаруженное направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По данному факту проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства открытого по статье 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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