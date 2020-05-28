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В доме террориста "ЛНР" на Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Беловодском районе Луганщины правоохранители провели санкционированный судом обыск в доме, принадлежащем 39-летнему местному жителю, который сегодня "служит" в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

Во время обыска на чердаке сарая правоохранители обнаружили и изъяли 80 патронов калибра 7,62 мм, шесть тротиловых шашек, корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ и электродетонатор. Обнаруженное направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По данному факту проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства открытого по статье 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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В доме террориста ЛНР на Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, - Нацполиция 01
В доме террориста ЛНР на Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, - Нацполиция 02
В доме террориста ЛНР на Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами, - Нацполиция 03

Автор: 

боеприпасы (2335) наемники рф (2080) Луганская область (6495)


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в моём децтве, у нас с камрадом "арсенал" был покруче. но не самый крутой чем у нашего круга знакомых. и абсолютно никого это тогда не интересовало. пока отец мого другана не обнаружил наши сокровища и не утопил их в заболоченной водосбросной канаве.
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28.05.2020 13:26 Ответить
Не існує лнрднр бляха!!!
Ордло, ордло, рпц, окупанти!!!
Фільтруйте свої ляпи, бляха!!!
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28.05.2020 13:27 Ответить
Або терористи . Треба називати речі своїми іменами і не використовувати ворожий лексикон .
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28.05.2020 13:33 Ответить
Такою роботою поліції я задоволений , шкода що таке буває вкрай нечасто . Але , боюсь , що за відсутності правосуддя терорист , якщо й буде заарештований , то отримає покарання менше за мінімальне , хоч за такі злочини на волю не можна випускати ніколи , така моя думка .
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28.05.2020 13:28 Ответить
И Зеленский хочет, чтобы эта сволота шаталась по Киеву и наводила свои порядки? Мирный план?
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28.05.2020 13:32 Ответить
Те, що терористів потрібно знищувати, тут питань немає. Але те, шиють що ст.263 КК йому, як і законопослушним громадянам то це перевищення влади. Ст. 263 КК робить тільки ПОСИЛАННЯ на ЗАКОН, якого в природі не існує. Є якась писулька МВС, але не має закону. Проект закону про вогнепальну зброю вже кілька років пилиться на полицях в Верховній раді.
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28.05.2020 13:36 Ответить
 
 