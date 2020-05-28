В зоне ООС умер командир 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Юрий Межаков. ФОТО

28 мая в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковника Юрия Межакова.

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной танковой Сиверской бригады в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковника Юрия Межакова ... Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Находимся в скорби вместе с вами. Покойся с миром... Вечная память Герою", - говорится в сообщении.

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