РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9760 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
15 810 15

Заммэра Борисполя с посредником задержан на взятке в 3 квартиры, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержан заместитель мэра Борисполя и его сообщник по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника.

Заместителя городского головы и посредника задержали после получения части неправомерной выгоды - документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины).

Сейчас заместителю городского головы и посреднику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также читайте: За прошедшие сутки в Украину самолетами вернулись почти 1,3 тыс. человек, - Госпогранслужба

Заммэра Борисполя с посредником задержан на взятке в 3 квартиры, - Офис Генпрокурора 01

Автор: 

Борисполь (767) взятка (6158) Киевская область (4128) Офис Генпрокурора (2465)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Теперь у Венедиктовой и Ко появится три квартиры в Борисполе....
показать весь комментарий
28.05.2020 13:32
+8
просто интересно, хоть где нибудь на сегодня, сохранились в Украине мааааааленькие островки не коррупции?
показать весь комментарий
28.05.2020 13:32
+5
В посольстве США.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это тот черт, или зе-команда?
показать весь комментарий
28.05.2020 13:30 Ответить
просто интересно, хоть где нибудь на сегодня, сохранились в Украине мааааааленькие островки не коррупции?
показать весь комментарий
28.05.2020 13:32 Ответить
В посольстве США.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:36 Ответить
)))) да, да, да!
показать весь комментарий
28.05.2020 13:51 Ответить
Теперь у Венедиктовой и Ко появится три квартиры в Борисполе....
показать весь комментарий
28.05.2020 13:32 Ответить
Ну он еще по божески попросил.А мог бы и почку на додачу потребовать.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:34 Ответить
Верхушка айсберга, лишь малая часть преступлений госслужащих выходит на поверхность.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:38 Ответить
- Кого посадили?
- Да никого.
показать весь комментарий
28.05.2020 13:58 Ответить
Зрада ох яка зрада затримали без російського сліду тут не обійшлося.Негоже патріотів затримувати.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:07 Ответить
В нас треба міняти міру усунення корупції. Ідея така - людину спійману на хабарі кидати у в'язницю, а його 2-3 керівників по вертикалі вверх звільняти,без права пожиттєво обіймати схожі посади. Може тоді через років 10-15 поляки з чехами приїдуть до нас на заробітки
показать весь комментарий
28.05.2020 14:42 Ответить
якщо пожиттєво, то за пару рокв нікого буде назначати.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:56 Ответить
У мера борисполя целый подьезд дома в собственности.дочь в аренду квартиры сдает. А тут всего 3 квартирки...
показать весь комментарий
28.05.2020 19:03 Ответить
Звичайно ніякий пенсійний фонд не витримає таких казнокрадів. Це треба бути геніальними крадіями щоб згнати Україну в 82 мільярдні борги і при цьому не підняти жодно галузі еконосміки!
показать весь комментарий
28.05.2020 19:40 Ответить
Та блин, сажайте этих коррупционеров от 10 до пожизненно, а то толку никакого, они чувствуют безнаказанность вот и наглеют. И сажать с полной конфискацией не только у них, а также и у их родственников.
показать весь комментарий
28.05.2020 22:19 Ответить
 
 