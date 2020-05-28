Заммэра Борисполя с посредником задержан на взятке в 3 квартиры, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержан заместитель мэра Борисполя и его сообщник по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника.

Заместителя городского головы и посредника задержали после получения части неправомерной выгоды - документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины).

Сейчас заместителю городского головы и посреднику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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