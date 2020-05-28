СБУ и Нацполиция проводят обыск в Довженко-Центре, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (обновлено)
В Национальном центре Александра Довженко проходит обыск.
Об этом сообщил в Facebook директор Довженко-Центра Иван Козленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обыск ведут Национальная полиция и Служба безопасности Украины.
"У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы", - написал Козленко и добавил фотографии обыска.
Позже Козленко сообщил, что обыск связан с уголовным делом по акту ревизии Госаудитслужбы.
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+31 Враг рода человеческого 666
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Довженко не заслужил.
Суки народа разрушают все, что идентифицирует Украину
рік шукають і нічого не можуть знайти
Зеленый осел (Хемницер)/1799
ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ
Какой-то с умысла дурак
Взяв одново осла, ево раскрасил так,
Что весь зеленой стан, а ноги голубые.
Повел осла казать по улицам дурак.
5 И старики и молодые
И малой и большой
Где ни взялись, кричат: ах-ти! осел какой!
Сам зелен весь как чиж, а ноги голубые!
О чём слыхом доселе не слыхать. ...
не обязательно деньги для нее выделять - главное страху нагнать
а что ищут то?
вы там за руками следите, а то как ни наркотики подкинут, так калькулятор со скотчем стыбзят )))
Я так думаю, це у них таке собі
соціалістичнезелене змагання по репресіям. ДНРДБР - учора, а сьогодні СБУ з поліцією. Стахановці зеленого відливу ******** України
ДБР поки попереду
Національний центр Олександра Довженка (також Довженко-Центр) - державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів, що забезпечує збереження, дослідження, популяризацію та реставрацію національної кіноспадщини. Перебуває в сфері управління Міністерства культури України. Є закладом культури, суб'єктом кінематографії та видавничої справи. Член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF).
Напевно плівки з Порошенком шукають.
зе-реальность
ЗА ОСТАННІХ ПАРУ ДНІВ ЦЕ ВЖЕ ДРУГА ДІЯ ПРАВОПОХОРОНЦІВ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЗНАЧУЩИХ УСТАНОВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. ПЕРША- ЦЕ МУЗЕЙ ГОНЧАРА, ДРУГА - ДОВЖЕНКО ЦЕНТР. А ДАЛІ ДУМАЙ ТЕ...
"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/