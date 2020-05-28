ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина. ФОТОрепортаж

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало ВСУ в мае пять бронетранспортеров.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е, укомплектованных пулеметами производства киевского государственного предприятия "Маяк", которое является соисполнителем контракта", - говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Якова Мормила, все бронетранспортеры изготовлены специалистами предприятия во время карантина, приняты военной приемкой и уже отбыли в воинские части.

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Выполнение поставок харьковским предприятием происходит по контракту с Минобороны с 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями президента Украины, правительства, Минобороны и нового руководства "Укроборонпрома" в конце 2019 года.