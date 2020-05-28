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Новости Фото Оборона
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ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина. ФОТОрепортаж

ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина. ФОТОрепортаж

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало ВСУ в мае пять бронетранспортеров.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е, укомплектованных пулеметами производства киевского государственного предприятия "Маяк", которое является соисполнителем контракта", - говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Якова Мормила, все бронетранспортеры изготовлены специалистами предприятия во время карантина, приняты военной приемкой и уже отбыли в воинские части.

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ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 01
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 02
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 03
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 04
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 05
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 06
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 07
ВСУ получили 5 новых бронетранспортеров БТР-4Е, собранных в Харькове во время карантина 08

Выполнение поставок харьковским предприятием происходит по контракту с Минобороны с 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями президента Украины, правительства, Минобороны и нового руководства "Укроборонпрома" в конце 2019 года.

оборона (5204) Укроборонпром (1238) техника (1735) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+17
Супер! Каждый из нас, так как все мы платим военный сбор, есть соучастники этого события. Классная техника!
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28.05.2020 16:37
+9
Такими темпами к началу 2020 года БТР4Е в ВСУ и Нацгвардии насчитывалось 200 штук, еще 50 ожидаются. И столько же БТР-3Е имеется и строить продолжают. Итого 500 штук современных машин уже в строю. А это уже не капля.
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28.05.2020 17:10
+8
хорошо но мало. Нужно 5-6 раз больше как минимум.
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28.05.2020 16:37
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Супер! Каждый из нас, так как все мы платим военный сбор, есть соучастники этого события. Классная техника!
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28.05.2020 16:37 Ответить
Да техника супер , но такими темпами ...
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28.05.2020 16:41 Ответить
Капля в море. Согласна. Но зато - какая капля!
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28.05.2020 16:42 Ответить
ну это лишь часть заказа
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28.05.2020 17:01 Ответить
Такими темпами к началу 2020 года БТР4Е в ВСУ и Нацгвардии насчитывалось 200 штук, еще 50 ожидаются. И столько же БТР-3Е имеется и строить продолжают. Итого 500 штук современных машин уже в строю. А это уже не капля.
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28.05.2020 17:10 Ответить
Да, но при нынешней власти которая типа не ворует, маловато будет. При Пороху больше в армию поставляли всякой техники....
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28.05.2020 17:41 Ответить
Всякой?Это та,что после торжественной передачи с участием потроха,не смогла уехать своим ходом?Это конченные богданы,собранные из корейского мшкомплекта?это МАЗы,собранные из российского машкомплекта?Это "отремонтированная" техника на бумаге,из списанных рассейских запчастей,при участии свинарчука,читай потрошенко?И тд. и т.п.
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28.05.2020 23:09 Ответить
При пороху армия поднялась. Ну короче я с вами не согласен а доказывать что то не собираюсь. А вот нынешняя власть которая не свинарчуки не ворует не корумпированая..., но тем не менее денег нету. За год правления Зеленского зп не поднялись а даже падают. При порохе зп поднялись и кое как армия в том числе. Наша армия уже не та что была до 2014 года. А может свинарчук Зеленский
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28.05.2020 23:29 Ответить
Малороссии, в которую превратилась Украина при Галабародьке эта техника не нужна - страна в турборежиме идет к капитуляции!!!
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28.05.2020 18:42 Ответить
Хрен тебе
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28.05.2020 22:17 Ответить
хорошо но мало. Нужно 5-6 раз больше как минимум.
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28.05.2020 16:37 Ответить
На данный момент в строю уже более 500 современных БТР-4Е и БТР-3Е. Это уже немало.
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28.05.2020 17:10 Ответить
Печально. Хвастаемся такими малыми объемами техники... Еще укажите сколько патронов к калашниковым армии передали.
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28.05.2020 16:42 Ответить
То за травень, і один завод. Да воли і не тільки цю техніку виробляють...
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28.05.2020 16:58 Ответить
Это новая техника и это хорошо что ее производят и отправляют в армию
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28.05.2020 16:55 Ответить
Супер! Але чому в статті зроблено упор на кулемет і нічого не сказано про гармату та гранатомет. Якось не пропорційно. А взагалі новина позитивна.
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28.05.2020 16:55 Ответить
да там любой боевой модуль можно тулить.
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28.05.2020 17:01 Ответить
На фото стандартний: гармата, гранатомет і кулемет. Здається це бойовий модуль Шквал або Парус.
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28.05.2020 17:09 Ответить
Чому і це не до Національної гвардії? Як це Аваков прогавив? Закрутився з боротьбою проти пандемії? Чи він які-небудь "Пуми" у Німечінні закупить?
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28.05.2020 18:41 Ответить
Смешная цифра - пять БТР за месяц для такой большой страны. Хотя, приклоуне для Малороссии - немало.
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28.05.2020 18:44 Ответить
шмарклю с сивохой и дерьмаком в бронетранспортер и на линию соприкосновения, а потом прямиком к "нашимжелюдям" в дЫру.

Чи зразу гнати на поки ще кацапський ростов?
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28.05.2020 18:56 Ответить
передок рикошетный хоть ромбом ставай
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28.05.2020 19:12 Ответить
Гляжу на фото БТР-4Е и возникают вопросы: зачем ему 4 оси при массе 21 т? Ведь бронетранспортер Казак при массе в 15 тонн на двух осях, по утверждению изготовителя, имеет танковую проходимость.

Или наоборот..... Те где-то тут дуреж.
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28.05.2020 19:26 Ответить
Гуано это, а не бронетранспортёр.
Вернее, как транспортёр - да. Годится.
А как боевая единица - гуано.
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29.05.2020 19:26 Ответить
Так БТР как машина поля боя исчерпала себя уже во время 2МВ против серьезного противника.
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29.05.2020 19:50 Ответить
 
 