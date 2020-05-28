РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7802 посетителя онлайн
Новости Фото
16 486 69

ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД. ФОТО

В Николаеве следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора криминальной полиции и курсанту Нацакадемии внутренних дел в превышении полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что в марте 2020-го правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалют Asic Bitmain Antminer в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. 21 апреля полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили.

Также следователи ГБР установили, что работники полиции присвоили изъятое оборудование для майнинга. По данному факту начато досудебное расследование, и в ходе проведения неотложного обыска по месту жительства инспектора Николаевской полиции следователи обнаружили и изъяли указанное оборудование.

ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД 01
ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД 02
ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД 03

Читайте также: К делу об изнасиловании в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела, - пресс-офицер ГБР Белоусенко

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Курсант был направлен в отдел для обеспечения публичной безопасности и порядка с целью предотвращения распространения COVID-19.

избиение (9797) Николаев (2149) Нацполиция (16458) ГБР (2985)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Мусора на всегда останутся мусорами, во что ты их не переодевай!
показать весь комментарий
28.05.2020 16:56
+28
чому перед прийомом в поліцію не перевіряють людей на психічні захворювання..таке враження що в поліцію беруть лише садистів і довбойобів!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 16:58
+25
Не захотел делиться биткоинами? А как же диджитализация?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мусора на всегда останутся мусорами, во что ты их не переодевай!
показать весь комментарий
28.05.2020 16:56 Ответить
Сдается мне, что секс в противогазе в Кагарлыке это лучше чем вот с такой вот ногой в Николаеве
ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД - Цензор.НЕТ 5479
показать весь комментарий
28.05.2020 16:57 Ответить
Ти Му-му?
показать весь комментарий
28.05.2020 17:03 Ответить
А шоб ти обрав: перше чи друге? От якби взагалі інших варіантів розвитку подій не було? тільки чесно
показать весь комментарий
28.05.2020 17:04 Ответить
нє ісключєно шо кромє ногі у нього і честь отобралі
показать весь комментарий
28.05.2020 17:08 Ответить
як в твого тата ?
показать весь комментарий
28.05.2020 17:20 Ответить
ті, хто заривзя на тата - зариті в лісі. Там і для тебе місце є
показать весь комментарий
28.05.2020 17:42 Ответить
фу пратівний! хочеш щоб тебе в очко выдтарабанили
показать весь комментарий
28.05.2020 19:54 Ответить
А ти щоб обрав? перше чи друге? Тіки чесно. І запам'ятай: в цій гілці питання задаю Я!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 19:58 Ответить
оце йа весь такий був після охрещення мусорами
показать весь комментарий
28.05.2020 17:06 Ответить
падчіняйся а патом абжалуй )
показать весь комментарий
28.05.2020 17:11 Ответить
Підарасам мабуть краще в протигазі
показать весь комментарий
29.05.2020 08:15 Ответить
А еще зеленский взял их на поруки.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:16 Ответить
хороший мусор - мертвый мусор
показать весь комментарий
28.05.2020 17:37 Ответить
плохим мусорам-плохие гробы, хорошим мусорам-хорошие гробы
показать весь комментарий
28.05.2020 17:43 Ответить
Не захотел делиться биткоинами? А как же диджитализация?
показать весь комментарий
28.05.2020 16:56 Ответить
"диджитализация" то для обраних 73%
іншим демократизатор в печінку, нирки та обличчя
показать весь комментарий
28.05.2020 17:15 Ответить
В смартфоні. Все в смартфоні...
показать весь комментарий
29.05.2020 13:38 Ответить
чому перед прийомом в поліцію не перевіряють людей на психічні захворювання..таке враження що в поліцію беруть лише садистів і довбойобів!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 16:58 Ответить
так це ж головний критерій відбору до лав нац. поліціянтів
показать весь комментарий
28.05.2020 16:59 Ответить
по останньому слову коментаря беруть.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:01 Ответить
за деньги ты пройдёшь и комиссию в космонавты
показать весь комментарий
28.05.2020 17:24 Ответить
Наличие психических заболеваний повышает шансы трудоустроиться в полицию
показать весь комментарий
28.05.2020 20:45 Ответить
не лише - ще покидьки та ледарі там бувають в пошані
показать весь комментарий
28.05.2020 22:14 Ответить
"когда то давно учили меня отец мой и мать.." - обходить любых ментов со всех сторон.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:00 Ответить
Ой какие молодцы, даже курсанту практику организовали.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:02 Ответить
бандюгани так не знущаються
показать весь комментарий
28.05.2020 17:03 Ответить
Ну что мусорки вместе с зелей вещайте как оружие вредит вам.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:04 Ответить
А кстати да. Вот было б у парня оружие на руках,то щас было бы 4 трупа как на житомирщине от рук Анатолия Захаренка семь трупов
показать весь комментарий
28.05.2020 17:06 Ответить
а дєдушка нє промах
показать весь комментарий
28.05.2020 17:10 Ответить
так вроде один раз "промах"...
показать весь комментарий
28.05.2020 17:23 Ответить
нє, восьмий слізно просив пробачення, божився, клявся мамою шо "більше так не буде"
показать весь комментарий
28.05.2020 17:44 Ответить
И что 7
показать весь комментарий
28.05.2020 18:07 Ответить
Та яке там "перевищення повноважень"?!!! Там "зловживання посадовим станом" і "грабунок"!!!
показать весь комментарий
28.05.2020 17:07 Ответить
От это стажировочка!, от это я понимаю!!!)))
показать весь комментарий
28.05.2020 17:07 Ответить
Ура - спасибі, Геращенку
показать весь комментарий
28.05.2020 17:15 Ответить
пошли нахрен твои мусора с ихними зароботками.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:50 Ответить
ото петрушка нареформував
показать весь комментарий
28.05.2020 17:20 Ответить
зелю-клоуна обычно шутом называют,а ты по своему ,по кацапски -петрушка))))
показать весь комментарий
28.05.2020 17:48 Ответить
В свое время в одном из краев нашей необъятной родины роль наведения порядка взяла на себя группировка чеченцев.Мусора тогда сидели ниже плинтуса и был оффигенный порядок.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:20 Ответить
кацап? вы счастливы и когда буряты чеченов .гоняют и когда чечены ментов . в это время вас ни одни ни другие не трогают
показать весь комментарий
28.05.2020 17:27 Ответить
Кракадайле судя по вашим постам я родился раньше чем ваши родители. И предстате были времена когда была справедливость без мусоров
показать весь комментарий
28.05.2020 18:13 Ответить
Справедливость от бандюков?))) Как у вас все запущено)))
показать весь комментарий
29.05.2020 12:07 Ответить
https://news.pn/ru/criminal/235918
показать весь комментарий
28.05.2020 17:22 Ответить
Плчему Аватар молчит? В отставку не желает? Наверно сам такой, как и его птенцы
показать весь комментарий
28.05.2020 17:27 Ответить
Есть специальные наработанные схемы увода карателей-гестаповцев,прокуроров, судей от ответственности.и они сбоя практически не дают,независимо, кто у власти.Всё идёт своим чередом и схемы меняются в зависимости от ситуации.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:29 Ответить
Помню еще при совке пробрались к девчатам в общагу. Это засекла вахтерша и вызвала милицию. Сержант с этой бабой ввалились в комнату и тот звезданул меня по заднице своей дубинкой. Нога на утро была точно такая, как на фото. Нас забрали и привезли в отделение, где бухой начальник сначала потыкал нам в лоб пистолетом, а потом, узнав из-за чего нас задержали, пинком выгнал нас на свежий воздух, при этом посоветовав задержавшему нас сержанту не заниматься х-ней. На утро, я прихрамывая занес этому майору пузырь коньяка. Так что такое в ментовке было всегда.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:46 Ответить
повезло мужику, тільки побили, не згвалтували ж..
показать весь комментарий
28.05.2020 17:46 Ответить
Вот и цена всем "рэхформам" в количестве аж 144 штуки.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:52 Ответить
Тобто, той майнер (добувальник ) вкрав трансформатор, а ці дебіли в погонах захотіли криптовалюти, при цьому не вдаривши свій палець о палець а вдрили дубинкою майнера.А ще привласнили чуже майно і плюс трансформатор. Я дурію з цього зеленого "правосуддя". Врадієвка, Кагарлик музей о.Гончара ..і обана ось знову. А лівдер, їх начальник , що не знав про ці дії бандитів-поліцаїв ? Потрібні вибори громадянами цих начальникі райвіділів бо буде повна дупа країні.
показать весь комментарий
28.05.2020 17:54 Ответить
Твари, других слов не нахожу, вот это и есть та самая аваковская банда в законе...
показать весь комментарий
28.05.2020 17:55 Ответить
Вперше бачу "синяк" який повторює форму білизни !
показать весь комментарий
28.05.2020 17:59 Ответить
Резинки на трусах не дали кровоподтеку разойтись дальше. Как-то свалился с велосипеда, вся голень была синяя, но только до носка
показать весь комментарий
28.05.2020 19:03 Ответить
Есть у некоторых такая нежная кожа, что достаточно пальцем чуть сильней дотронутся и будет синяк)))
показать весь комментарий
29.05.2020 12:13 Ответить
Ну після цього криміналу пан рюкзаков написав заяву, чи рапорт, чи якусь маляву на відставку? Чи це не його підлеглі?
показать весь комментарий
28.05.2020 17:59 Ответить
Это надо урезать у части населения выплаты,
чтобы заплатить этому мусорскому быдлу заработную плату,
это и есть реформы...?
показать весь комментарий
28.05.2020 18:02 Ответить
Эта новость была на прошлой неделе чувак незаконно подключил ферму к линии передач ..В последнее время майнить Айсиком стало не выгодно потребление света и стоимость видеокарт долго окупятся ..Всетаки чувак захотел шары а менты пошли на перебор ..Я не удивлюсь если майнер будет через суд требовать компенсации за моральный ущерб и сумма будет кругленькая
показать весь комментарий
28.05.2020 18:12 Ответить
Коротко и ясно

ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС - Цензор.НЕТ 7885
показать весь комментарий
28.05.2020 18:20 Ответить
На его месте должен был быть аваков...
показать весь комментарий
28.05.2020 18:44 Ответить
Четыре неразлучных таракана и сверчок...
показать весь комментарий
28.05.2020 18:53 Ответить
В Міненерго пропонували майнити на базі АЕС, от і поліцейські провели пробну "діджіталізацію")
показать весь комментарий
28.05.2020 19:45 Ответить
Только очередная "Врадиевка" способна что-то изменить в этой системе. Иначе никак!
показать весь комментарий
28.05.2020 22:07 Ответить
Мент, это существо желающие судить, решать, и типа кого-го то защищать. Насмотрятся кина американского, наслушаются мотивационных речей и вперед. Да только человек которому хочется свободы и спокойствия, никогда не пойдет заниматься тем, что делают мусора, доминацией. Любят мусорки доминировать, показывать какие они крутые. Жаль из бить нельзя, лично бы каждого удушила.
показать весь комментарий
28.05.2020 23:08 Ответить
Это очередная иллюстрация успеха реформы МВД... А нам все рассказывают про единичные случаи....
показать весь комментарий
28.05.2020 23:27 Ответить
реформа імені ДБР розслідує побиття в Миколаєві власника майнінг-ферми трьома поліцейськими і курсантом академії ВС - Цензор.НЕТ 5669
показать весь комментарий
29.05.2020 12:03 Ответить
Система осталась ментовская,только вывеску сменили, молодых полицейских учат старые менты.Что нового от них можно ожидать?
показать весь комментарий
29.05.2020 02:08 Ответить
 
 