ГБР расследует избиение в Николаеве владельца майнинг-фермы тремя полицейскими и курсантом академии ВД. ФОТО

В Николаеве следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора криминальной полиции и курсанту Нацакадемии внутренних дел в превышении полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что в марте 2020-го правоохранители во время обыска в рамках уголовного производства по факту хищения электрической энергии обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалют Asic Bitmain Antminer в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор. 21 апреля полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили.

Также следователи ГБР установили, что работники полиции присвоили изъятое оборудование для майнинга. По данному факту начато досудебное расследование, и в ходе проведения неотложного обыска по месту жительства инспектора Николаевской полиции следователи обнаружили и изъяли указанное оборудование.







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В случае доказательства вины, подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Курсант был направлен в отдел для обеспечения публичной безопасности и порядка с целью предотвращения распространения COVID-19.