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Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики. ФОТО

В четверг, 28 мая, состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послами стран Большой семерки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики 01

Участники встречи обсудили ситуацию с преодолением пандемии COVID-19, одобренную Кабинетом Министров Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса, продолжение медицинской реформы в Украине, сотрудничество Украины с МВФ и другие актуальные вопросы сотрудничества.

Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса дала определенный импульс украинским реформам, в первую очередь реформе здравоохранения. "В условиях пандемии - это та реформа, потребность в которой и недостатки которой проявились больше всего. Реформа медицины должна быть завершена с помощью наших международных партнеров, но коронакризис показал ошибки, которые были допущены при предварительных расчетах этой реформы, поэтому мы перечисляем и тарифы с НСЗУ, и пакеты услуг. Если инфекционная больница не имеет больных, это не значит, что врачи не должны получать зарплаты. Еще одна проблема - это психиатрия и туберкулезные диспансеры. Все это требует отдельного внимания и отдельных расчетов, поэтому второй этап реформы может растянуться во времени. И мы будем просить поддержать нас в реализации этой реформы", - заявил премьер.

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Также, по его словам, сегодня на повестке дня стоят те реформы, которые предоставят толчок и облегчат экономическое развитие. "Это реформа таможни, реформа налогообложения малого и микробизнеса. Нам также надо делать, как мы это называем "регуляторную гильотину" - реформу по дерегуляции, чтобы всячески облегчить работу малого бизнеса ", - отметил глава правительства.

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики 02

Премьер также заявил, что сегодня на повестке дня стоит вопрос приватизации. "Но вопрос в цене, за которую можно приватизировать во время кризиса предприятия. ТОП-10 предприятий уже подготовлены к приватизации в июне. Например, уже можно объявлять о продаже гостиницы "Днепр", но какой будет ее цена во время кризиса, когда гостиничный бизнес не работает? Конечно мы будем анализировать, в какое время выставлять ТОП-предприятия на продажу, но так называемая малая приватизация будет происходить по плану, независимо от кризиса ", - заявил Шмыгаль.

Говоря о финансовой или индустриальной поддержке крупных промышленных предприятий с большой долей государственной собственности, Шмыгаль отметил, что есть идея воспользоваться этим, как одним из инструментов разогрева экономики и развития промышленности. "Мы намерены увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, оборонной сфере уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам. Это одна из частей нашего большого плана выхода из экономического кризиса ".

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Также премьер-министр поблагодарил "всех доноров и все страны Большой семерки за поддержку и помощь в реализации реформы децентрализации", напомнив, что вчера на заседании правительства было завершено формирование перспективных планов образования территорий общин для всех областей Украины.

Автор: 

G7 (835) посол (1799) реформы (3951) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+3
А 500 000 нових робочих місць не обсудив...
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28.05.2020 20:28
+3
Не соромно діаграмами тут брязкати ?
Достатньо порівняти рівень життя американця і совка, спроможність купівельну та її якість виробів.
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28.05.2020 20:45
+2
бла-бла-бла...

Вы прослушали краткое содержание программы Шмыгаля по шмыгалированию экономики объемом на 100 страниц печатного текста.
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28.05.2020 20:46
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Правила форума Совет форумчан
А 500 000 нових робочих місць не обсудив...
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28.05.2020 20:28 Ответить
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики - Цензор.НЕТ 3807
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28.05.2020 20:46 Ответить
Шмыгаль на Украину работает? Для чего консультирует каждый свой шаг с Западом? Он слабоумный? Не может сделать и шага без разрешения? Это кого люди избирали - власть для Украины или власть под мировое правительство? На кого работаете, Шмыга? Мировое правительство еще не узаконено, а зеленые животные полностью под его управлением. ЖАХ.
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28.05.2020 20:59 Ответить
Вот когда говорят, что коронавирус может убить єкономику страны! НО справедливости ради возникает вопрос: как можно убить то чего нету?
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28.05.2020 20:31 Ответить
купи - прадай это не экономика. зебилы, пам'ятайте, ви зробили це разом...
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28.05.2020 20:32 Ответить
Интересно, Меркель проводит встречи с послами перед тем как что-то реформировать в Германии?
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28.05.2020 20:36 Ответить
Так і Україна не Німеччина. Совок забрав в нас багато часу...
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28.05.2020 20:38 Ответить
Это да. При позднем Совке в УССР текли инвестиции. После Совка они кончились. Результат:
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики - Цензор.НЕТ 3491
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28.05.2020 20:42 Ответить
Не соромно діаграмами тут брязкати ?
Достатньо порівняти рівень життя американця і совка, спроможність купівельну та її якість виробів.
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28.05.2020 20:45 Ответить
И что это нам даст? Да мы отстали не только от Азербайджана, но и от США. Это не новость.
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28.05.2020 20:48 Ответить
А навіщо ви втулили сю картинку ?
У вас потаємний захват від совку ?
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28.05.2020 20:49 Ответить
Ксень,не корми этого Болвана
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28.05.2020 20:51 Ответить
Да ? І щами теж не годувати ?
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28.05.2020 20:52 Ответить
Скорее открытое негодование к многолетнему неумению выбрать нормальных руководителей.
п.с. Прикольные Вы выводы делаете из одного года Совка на графике
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28.05.2020 20:52 Ответить
Совок у нас забрал мозги. Причем, на генетическом уровне.
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28.05.2020 21:37 Ответить
ИНтересно, а Шмыгаль что-то реформирует или самоцель - устроить шоу с послами, чтобы придать своему бреду политический вес?
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28.05.2020 20:47 Ответить
Какой вес могут придать послы? В послы обычно отправляют тех, кого неудобно просто уволить
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28.05.2020 20:50 Ответить
Давно понятно, что у нашей власти нет ни ума, ни совести, ни гордости. Впрочем, кто девушку ужинает, тот и танцует.
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28.05.2020 21:35 Ответить
Самый короткий анекдот в мире было слово... Коммунизм
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28.05.2020 20:39 Ответить
Работа такая у послов трудная , - Обсудить и Разойтись , а Правительство тоже разошлось , а где работа , результат роботы Где.
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28.05.2020 20:40 Ответить
ЕС выделил Украине 1,2 миллирда Евров,Семерка хочет знать куда истратят капиталистческое бабло Зелемойские
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28.05.2020 20:43 Ответить
бла-бла-бла...

Вы прослушали краткое содержание программы Шмыгаля по шмыгалированию экономики объемом на 100 страниц печатного текста.
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28.05.2020 20:46 Ответить
 
 