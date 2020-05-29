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Новости Фото Силовики
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Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек. ФОТОрепортаж

Утром в пятницу произошла стрельба и стычки в Броварах (Киевская область). Полиция провела массовые задержания.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Массовые задержания полиции Киевщины злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - сообщил Шевченко, обнародовав фотографии с места происшествия.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 01

В отделе коммуникации полиции Киевской области отметили, что сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7.15 утра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля. Группа иностранных киллеров задержана, - полиция. ФОТОрепортаж

Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 02

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 03Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 04
Фото: Шевченко/Twitter

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 05

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 06

Как отметили в полиции о деталях раскрытия этого преступления будет сообщено позже.

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 07
Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 08
Фото: сайт Нацполиции

Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек 09

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба в Броварах - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что "разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".

Бровары (338) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) стрельба (3251) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+55
Возвращаемся в 90е. Рекет. Вымогательство. Разборки. Крышевание. Министр Аваков и это всего-то за год зеленского. страшно представить, если это мурло выседит всю каденцию и попрется на второй срок
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29.05.2020 09:24
+38
В Княжичах люди не пострадали, ведь со слов Авакова мусора не люди. А что видим сейчас: насилуют прямо в отделение женщин в противогазе, мужчину в Одессе избивают шо у него вся нога фиолетовая от побоев. Правоохранительная система должна защищать простых налогоплательщиков, а то шо силовики друг друга перестреляли, то дело десятое
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29.05.2020 09:32
+28
бидло живе так, як проголосувалоВранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб - Цензор.НЕТ 8398
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29.05.2020 10:28
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Взагалі-то shit періодично happens навіть у найбезпечніших країнах, наприклад у Скандинавії - взимку 2013 в суперспокійній Ісландії знешкоджували якогось психопата, що стріляв по людях (хоча для ісландського спецназу це була перша з 1944 року збройна операція із вбивством злочинця... але відпрацювали професійно, гени вікінгів не пропиваються).

Ранним утром 2 декабря 50-летний мужчина, находясь в своей квартире на востоке Рейкьявика, открыл стрельбу из дробовика. Полиция эвакуировала жителей дома; затем сотрудники правоохранительных органов попытались вступить в переговоры со стрелком. Убедить его сложить оружие не получилось, в итоге полицейские пустили в квартиру слезоточивый газ. Мужчина в ответ начал стрелять из окон по машинам. Тогда исландский спецназ, который неофициально называют «Отрядом викингов» (Víkingasveitin), решился на штурм. Как только полицейские вошли в квартиру, произошла перестрелка. Один из спецназовцев был легко ранен, а вот подозреваемого отправили в Вальхаллу.

А що вже казати про США - там постійно така жесть коїться, що мамо не сумуй.
І що характерно, якщо при Пороху влада більш-менш адекватно реагувала на такі ексцеси, то зараз відчуття не те що анархії, а майже схвалення криміналу зеленою "владою".
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29.05.2020 12:07 Ответить
чи не час вже авакову шльопати у відставку??
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29.05.2020 11:07 Ответить
Ніфіга собі "отголосок"! Ніколи такого не було і ось знову. Прямо, девно не бачене в Україні диво- рейдерські розборки.
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29.05.2020 11:16 Ответить
идти на стрельбу где возможно крякнешь, но в маске от ковид...что с этим миром?)))
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29.05.2020 11:20 Ответить
А представь как будет обидно, если не в перестрелке крякнешь, а позже от вируса.🙂
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29.05.2020 13:21 Ответить
З коломойщини в коліївщину?
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29.05.2020 11:20 Ответить
Ivan! Here is no Russian vodka, no balalaika, no ushanka hat available!
Keep away from the wadding-free area!
I repeat: KEEP AWAY FROM THE WADDING-FREE AREA!
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29.05.2020 12:38 Ответить
Сестро! Пацієнтові зуйово! Галюцинаторний делірій! Терміново клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА! Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб - Цензор.НЕТ 9440
(заштрик не призначу. Всі заштрики зараз на боротьбу з коронавірусом. Тільки клізьму!)
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29.05.2020 12:57 Ответить
Радует, что кремлереваншистам до сих пор приходится тратить несметные ресурсы на гибридную борьбу с Порохом. Это свидетельство того, как эту братию корежит от него.
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29.05.2020 13:28 Ответить
+
Значить Країна на правильному шляху!!!

+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.

+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.

+++
То це Добре!
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29.05.2020 12:52 Ответить
так же и в житомере поехали "порыбачить" с автоматами но нарвались на адекватный отпор 58 летнего рембо
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29.05.2020 14:44 Ответить
шкода, що ти там в той час не "рибачило" теж впіймав би.
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30.05.2020 06:29 Ответить
(fb) http://https://facebook.com/Y.V.Levchenko/photos/a.428654073932675/1845510682247000/?type=3&theater Чудова характеристика того, що зараз відбувається в Україні .
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29.05.2020 15:05 Ответить
Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб - Цензор.НЕТ 8333
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29.05.2020 15:44 Ответить
чтобы гражданское общество НЕ-ОБЪЕДИНИЛОСЬ против пострадянського паханата ,
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .

пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому
паханат играет на опережение, чтобы от рук украинцев проливалась кровь украинцев
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30.05.2020 00:02 Ответить
молодцы полиция, хорошо отработали.
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29.05.2020 22:02 Ответить
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