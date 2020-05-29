Разработчик шпионского программного обеспечения разоблачен в районе проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила разработчика шпионского программного обеспечения, которое предоставляло скрытый удаленный доступ к персональным данным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что разработал вирусную программу житель Старобельска. Его "изобретение" позволяло покупателям получать доступ к чужим компьютерам и смартфонам для похищения логинов, паролей, считывать информацию с мессенджеров и электронных платежных систем. Шпионское программное обеспечение злоумышленник предложил клиентам на одном из хакерских форумов. Сотрудники СБУ оперативно установили личность продавца и предотвратили реализацию шпионской программы.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику с образцами вредоносного программного обеспечения.

Планируется сообщение хакеру о подозрении по ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется реализация злоумышленником программного обеспечения на других хакерских ресурсах и соответственно возможные факты его использования прежде всего для несанкционирванного доступа к ресурсам государственных органов.

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