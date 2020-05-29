Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области принимаются меры по установлению всех участников стрельбы, которая произошла 29 мая 2020 г. около 07 час 20 мин в городе Бровары. Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.













