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Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области принимаются меры по установлению всех участников стрельбы, которая произошла 29 мая 2020 г. около 07 час 20 мин в городе Бровары. Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. 

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 01
Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 02
Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 03
Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 04
Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 05
Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 06
Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора 07

Автор: 

Бровары (338) стрельба (3251) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+22
Виборці зеленського.
Думали, їм тепер можна усьо.
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29.05.2020 11:47
+21
Теперь к нам инвесторы попрут со всех сторон. Они увидели в деле работу инвестиционных нянь.Все как положено:обучены и с оружием.
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29.05.2020 11:48
+19
завтра повыпускают еще и избудут
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29.05.2020 11:46
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завтра повыпускают еще и избудут
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29.05.2020 11:46 Ответить
- Не представляю себе, - произнёс Швейк, - чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам - такое я слышал, но на десять - это уж, пожалуй, многовато!
- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…
- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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29.05.2020 13:43 Ответить
Надіюсь зброю повернуть назад - в поліцію.
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29.05.2020 11:47 Ответить
оружие у них на законных . охранная фирма . помню ещё в конце 90 х к нам в порт приезжала с донецка фирма сопровождать свои фуры с *********** . так я охренел - автоматы узи . пистолеты берета . снайперские ружья - и на всё разрешение от начальника увд донецкой .
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29.05.2020 12:02 Ответить
У законспірованих під тітушок співробітників МВС з документами теж все норм.
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29.05.2020 12:09 Ответить
да весь рекет и бандиты и сейчас оформлены как охранные фирмы.
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29.05.2020 13:47 Ответить
))))
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29.05.2020 12:13 Ответить
Виборці зеленського.
Думали, їм тепер можна усьо.
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29.05.2020 11:47 Ответить
А може то соємайдан зехунта зірвала? Ти подумай...
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29.05.2020 11:53 Ответить
Зебіл, жалюгідна спроба.
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29.05.2020 11:55 Ответить
Фигня!
Главное, все в мед масках были?
А соц дистанцию соблюдали?
И руки, руки - дезинсептиком протирали?!!
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29.05.2020 11:48 Ответить
Тех, кто эти нормы выполнял (толпа была более, чем с 30 рыл), отпустили. Задержали лишь тех, кто был без маски, чтобы составить протокол на штраф в 17 тыщ.
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29.05.2020 11:55 Ответить
Теперь к нам инвесторы попрут со всех сторон. Они увидели в деле работу инвестиционных нянь.Все как положено:обучены и с оружием.
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29.05.2020 11:48 Ответить
Це наслідки корупції і бездіяльності поліції..ЗЕ лайно ...
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29.05.2020 11:49 Ответить
Там помповиків було більше 10. Арсенал не повний.
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29.05.2020 11:49 Ответить
отдуплившиеся мусора стали хватать первых попавшихся и подавать их как участников перестрелки...
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29.05.2020 11:51 Ответить
Быстрее даже всего (((
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29.05.2020 12:43 Ответить
Це вони не могли поділити квитки в музей Гончара.
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29.05.2020 11:51 Ответить
на фотке автомат наградной наверное, как у Танюхи Чорновол!
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29.05.2020 11:51 Ответить
На фотках помпа і якісь гумоплюйки.
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29.05.2020 11:55 Ответить
гумоплюйкою теж можна вбити
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29.05.2020 12:06 Ответить
А чого тільки 11,і коли їх відпустять?Щось мусара приховують))
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29.05.2020 11:52 Ответить
К стенке бы поставили и сразу всё бы наладилось.
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29.05.2020 11:54 Ответить
Аваков новых мобилизует.
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29.05.2020 11:56 Ответить
Программа " 500 тыс. рабочих мест " начала воплощаться в реальности.
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29.05.2020 11:56 Ответить
Цензор такая новость не интересует?https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/29/7253674/ ГБР арестовало коллекцию картин Порошенко - музей
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29.05.2020 11:57 Ответить
це з серії - гбр знову облажалась і принизила свого президента ?
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29.05.2020 12:00 Ответить
Это называется весна заканчивается, а еще не посадили.
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29.05.2020 12:01 Ответить
це називається - тюрма за зелею плаче.
якщо йому пощастить.
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29.05.2020 12:02 Ответить
Вот и спешат посадить, хотя бы Айвазовского.)
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29.05.2020 12:17 Ответить
Опись хоть составили? Экспертиза покажет что это -подделки.
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29.05.2020 12:00 Ответить
типа сам Порошенко рисовал.
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29.05.2020 12:03 Ответить
В музее Гончара отметили, что следователь не объяснил, какие действия классифицируются незаконными и могут ли все же провести выставку.
Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.
Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.
=======
поводять себе мов бички, звичайне бандитне кодло.
зебіли пишаються
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29.05.2020 12:01 Ответить
Що буде дальше ?
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29.05.2020 12:02 Ответить
Глупенькая прокуротура.
Надо не забирать у них оружие а дать ещ' больше и отправить в Дебальцево !
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29.05.2020 12:03 Ответить
Країна розвалюється на очах. Анархія і хаос кругом. Люди не відчувають безпеки. А до осені буде щось страшне. Не забувайте що у нас війна і немає лідера а якесь засіло в кріслі президента бісеня хазарське.
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29.05.2020 12:05 Ответить
И вы думаете что народ это беспредел что сейчас чему то научит?! Неа ... Снова пойдут голосовать ... Лишь бы не было войны и получат абсолютно противоположный эффект
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29.05.2020 12:47 Ответить
Гладкое и резинострел)) Будет, МАКСИМУМ, админштраф. Порушення умов зберігання і транспортування зброї.)))))
Дежурная "отмазка"- ехали на Сапсан пострелять...... Заблудились в Броварах. Наехали, какие-то "местні гопники". Для острастки шмальнули в воздух, щоб уникнути бійкі. Гопнікі втекли, а "порядні пацани" лишилися.......... Протокол, штраф і повернення зброї((((((((
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29.05.2020 12:07 Ответить
а ты видео посмотри - "пальнули разок", ага.
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29.05.2020 12:19 Ответить
Видео снято с "соблюдением процессуальных правил и норм"????
100% нет(((.
Тому і не є "речовим доказом"(((((
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29.05.2020 12:24 Ответить
так можно договориться что и Путин ничего не говорил("да, там были наши военные")
а чего же? и 99% тюрьм придется закрывать за ненадобностью
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29.05.2020 18:57 Ответить
Біда вже на нашій землі розповзлась.
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29.05.2020 12:19 Ответить
Чому це не можливо у сусідній Польші ? Там влада і поліція на своєму місці а в Україні анархія і бандитизм та беззаконня ..Поліція страшніша за бандюків.
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29.05.2020 12:29 Ответить
Тому, що українська влада переймає з ЕС завжди тільки погане, а щось позитивне, так ніколи.
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29.05.2020 12:54 Ответить
Анархія це коли громада вибирає начальників райвіділка. В армії Махно за вкрадений портсигар розстрілювали як і за зброю без дозволу. А тут просто бардак і беззаконня. як в музеї О.Гончара. як у Врадієвці, як і у Кагарлику. Щось цим владним козлам заважає навести лад. Тому не анархія а бардак і хаос.
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29.05.2020 13:05 Ответить
Венеціанська комісія, яка перевіряє усі закони, не дозволить навести лад.
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29.05.2020 13:14 Ответить
а где они оружие взяли, интересно?
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29.05.2020 12:43 Ответить
Не удивлюсь если власть вскоре скажет что это были Атошники
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29.05.2020 12:45 Ответить
Це правда. За маршрути 100 чоловік убивалося, як за золоті копальні? Кіно і німці.
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29.05.2020 12:48 Ответить
Ще 2012 року колишній міністр торгівлі Венесуели, а згодом і голова світового банку Мойзес Нейм, який входить в сотню світових лідерів суспільної думки (thinker tank), в британському інтернет-виданні Foreign Affairs, опублікував фундаментальну статтю під назвою Mafia States, в якій в деталях, на прикладі 6 країн, до переліку яких входить і Україна, описав природну суть і еволюцію мафіозної держави. В частині статті під заголовком "Crime takes office" він описує яким чином влада переходить до криміналу і опиняється в його руках.
Ця стаття зараз знаходиться в архіві і доступ до неї платний, хоча, якщо бути наполегливим, то можна знайти і безкоштовний спосіб її прочитати.
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29.05.2020 13:12 Ответить
Стрілянина в Броварах: затримано 11 осіб, вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6723
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29.05.2020 13:13 Ответить
Успіхи реформованої аваковської поліції: згвалтування, вбивства, здирництво, кришування і зйомки серіалів про затримання.
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29.05.2020 13:34 Ответить
 
 