Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области принимаются меры по установлению всех участников стрельбы, которая произошла 29 мая 2020 г. около 07 час 20 мин в городе Бровары. Начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…
- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
Думали, їм тепер можна усьо.
Главное, все в мед масках были?
А соц дистанцию соблюдали?
И руки, руки - дезинсептиком протирали?!!
якщо йому пощастить.
Копию расписки следователь не предоставил и не позволил ее сфотографировать. На вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, ответа не дал.
Порошенко вызвали на допрос 29 мая, однако у него заверили, что он в ГБР не придет.
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поводять себе мов бички, звичайне бандитне кодло.
зебіли пишаються
Надо не забирать у них оружие а дать ещ' больше и отправить в Дебальцево !
Дежурная "отмазка"- ехали на Сапсан пострелять...... Заблудились в Броварах. Наехали, какие-то "местні гопники". Для острастки шмальнули в воздух, щоб уникнути бійкі. Гопнікі втекли, а "порядні пацани" лишилися.......... Протокол, штраф і повернення зброї((((((((
100% нет(((.
Тому і не є "речовим доказом"(((((
а чего же? и 99% тюрьм придется закрывать за ненадобностью
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