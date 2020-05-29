Зарезали, утопили и закопали на пустыре: в Киеве задержали двух мужчин, жестоко убивших рыбака ради погашения своих кредитов, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Столичные правоохранители задержали двух злоумышленников, жестоко убивших рыбака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдел коммуникации полиции Киева.
В столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что несколько дней назад ее 44-летний муж уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен. Правоохранители сразу начали поиски.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, во время розыскных мероприятий оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасный город" и нашли "Опель", на котором исчез мужчина: "Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США".
Автомобиль изъяли, а дальше оперативники разыскали мужчину, который ее продал. В результате правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.
"Нам стало известно, что этот дуэт заранее готовился к преступлению и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, они увидели одинокого рыбака, а у него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", - сообщил Крищенко.
Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
"Уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд - для избрания меры пресечения. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - добавил начальник полиции Киева.
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просто... взяли и убили первого попавшегося одинокого с машиной...от твари...
Когда экономика идет вниз вверх идет преступность
Зебилы и логика вещи несовместимые, но нужно пытаться доносить до зябликов причинно-следственную связь.
Сколько можно убегать от самого себя и до последнего себе внушать, что честный голобородько победил злобного барыгу.
По предварительному сговору, из корыстных, просто случайного незнакомого человека с машиной. Могли же просто ограбить.
А лучше не пожизненное, а катком давить.
Украина превратилась в воровскую сходку.
И Клоуна с собой забери.
только пожизненное.