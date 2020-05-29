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Новости Фото Силовики
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Зарезали, утопили и закопали на пустыре: в Киеве задержали двух мужчин, жестоко убивших рыбака ради погашения своих кредитов, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали двух злоумышленников, жестоко убивших рыбака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что несколько дней назад ее 44-летний муж уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен. Правоохранители сразу начали поиски.

Зарезали, утопили и закопали на пустыре: в Киеве задержали двух мужчин, жестоко убивших рыбака ради погашения своих кредитов, - Крищенко 01

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, во время розыскных мероприятий оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасный город" и нашли "Опель", на котором исчез мужчина: "Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США".

Зарезали, утопили и закопали на пустыре: в Киеве задержали двух мужчин, жестоко убивших рыбака ради погашения своих кредитов, - Крищенко 02

Автомобиль изъяли, а дальше оперативники разыскали мужчину, который ее продал. В результате правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

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"Нам стало известно, что этот дуэт  заранее готовился к преступлению и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, они увидели одинокого рыбака, а у него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", - сообщил Крищенко.

Зарезали, утопили и закопали на пустыре: в Киеве задержали двух мужчин, жестоко убивших рыбака ради погашения своих кредитов, - Крищенко 03

Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Зарезали, утопили и закопали на пустыре: в Киеве задержали двух мужчин, жестоко убивших рыбака ради погашения своих кредитов, - Крищенко 04
Фото: сайт Нацполиции

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"Уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд - для избрания меры пресечения. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - добавил начальник полиции Киева.

Киев (25516) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) убийство (6484) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+26
Разгул преступности на лицо. Спасибо зеле шо маргиналы и жлобы с нор повылазили и творят беспредел. Ну а что? Люди видят шо происходит прямо в отделениях милиции, как копчики насилуют девушек в противогазе. Вот им можно, а им нельзя?
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29.05.2020 13:48
+23
проблема не в кредитах, а в быдломассе которая не умеет и не хочет учиться жить по средствам.
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29.05.2020 13:49
+22
Уроды .
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29.05.2020 13:46
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29.05.2020 13:46 Ответить
Даже не Ад уже... За день один криминал
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29.05.2020 13:47 Ответить
Разгул преступности на лицо. Спасибо зеле шо маргиналы и жлобы с нор повылазили и творят беспредел. Ну а что? Люди видят шо происходит прямо в отделениях милиции, как копчики насилуют девушек в противогазе. Вот им можно, а им нельзя?
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29.05.2020 13:48 Ответить
Аваков был и при зеле и при порохе, среди 70% 50% избиратели Пороха которые хотели борьбы с коррупцией. Боты - не люди, меня то что происходит не устраивает не при Порохе не при Зеленском, ниодин из них мой Голос не получит, а тебя Порох устроит ценой Врадиевки и Авакова. Иза таких недолюдей чьихто холуев - зеленых или шоколадных так и живем. Порохозелеботы есть, а Людей нету.
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29.05.2020 14:42 Ответить
Докатились.Что творится.Убийсво ради погашения кредитов.Больше кредитов!!!
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29.05.2020 13:47 Ответить
проблема не в кредитах, а в быдломассе которая не умеет и не хочет учиться жить по средствам.
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29.05.2020 13:49 Ответить
а зочем работать, если можна убить, ограбить, украсть? зробілі це разом короче зочем строить по крупицам государство, если можна пойти проголосовать за клоуна-популиста у которого в жопе торчит рука олигарха?
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29.05.2020 13:51 Ответить
не виключено шо ті горлорізи працюють десь на три тищі гривень в місяць - бо кредити їм же дали
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29.05.2020 14:01 Ответить
Просто шкода загиблого. люди жила, працювала, сім"я мабуть є. А тут якісь два хєра з гори взяли і просто вбили за якісь гроші... Це не дрібні злодюжки, це вбивці, і такі люди не мають право на життя. Тільки смертна кара виродкам. Хіба цю паскуду потрібно годувати за рахунок платників податків?
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29.05.2020 14:04 Ответить
виродки тоже хочуть жити. Ми ж годуємо за свій рахунок мільйон поліціянтів-насильникі і убивць, спєцслужб-бєспрєдєльщіков, продажних суддів, нахабних прокурв, бездонних нотаріусів, корумпованих чиновників-клєптократів...
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29.05.2020 14:24 Ответить
ото тра їм туда у камери заупустить коронавіріс і нехай обтікають
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30.05.2020 09:58 Ответить
И в невозможности заработать по воле "Найвеличнішого лідера **********".
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29.05.2020 14:39 Ответить
такие люди.. убивают за деньги... Украина не исключение
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29.05.2020 17:26 Ответить
Такое же только в Раше возможно!
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29.05.2020 13:48 Ответить
а, причем тут кацапстан?
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29.05.2020 13:52 Ответить
урускій мір вже зайшов сюди - в відє Зє!льоной плєсєні
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29.05.2020 13:59 Ответить
Резьке мир заповз в вигляді шоколадного борова. Який все зробив для цоьго що міг.
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29.05.2020 14:24 Ответить
так борова вже нема, а гузке мир все лізе і лізе, і до чого тут зелбенський?!
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29.05.2020 14:35 Ответить
як не має, ти вімкни телевізор, чи інтернет, кругом харя борова. Кошт для цього не жалкує.
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29.05.2020 17:40 Ответить
перевірте трухеля, бо бабця на вулиця сказала що "боров" до вас вчора через вікно заліз, міг накоїти лиха
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30.05.2020 13:08 Ответить
Та мало що там бабця у вас в московських болотах говорить. Ми москалям не віримо.
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30.05.2020 13:15 Ответить
хто "ми"? вас тут одне, маленьке зелененьке та смердюче зелебобко
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30.05.2020 13:20 Ответить
не смерди, москалик. Чи ти тупенький?
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30.05.2020 13:35 Ответить
поцілуй свого зеленого бобіка у дупу, малорос
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01.06.2020 13:40 Ответить
а до Зе этого всего не было? И до Пети, и даже до Яныка?
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29.05.2020 15:01 Ответить
Отморозки конченые.
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29.05.2020 13:49 Ответить
капец! не за хрен собачий !!!
просто... взяли и убили первого попавшегося одинокого с машиной...от твари...
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29.05.2020 13:51 Ответить
До чего зебуин довел страну всего за год
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29.05.2020 13:53 Ответить
В Одесской области засуха - наверное, тоже виноват Зеленский... А вообще, что на этот счёт написано в методичках Порошенко?
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29.05.2020 14:36 Ответить
Есть еще понятие "нефартовый". так вот Зеленский не только дурак, но и нефартовый. Таких нефартовых королей древние народы казнили, не разбираясь, дурак он или невезучий. Народу от этого не легче.
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29.05.2020 14:41 Ответить
В результате некомпетентных действий власти обвалена экономика
Когда экономика идет вниз вверх идет преступность

Зебилы и логика вещи несовместимые, но нужно пытаться доносить до зябликов причинно-следственную связь.
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29.05.2020 15:06 Ответить
Когда вы уже признаете что вы лохи и конченные дебилы, которых поимели с помощью телевизора?
Сколько можно убегать от самого себя и до последнего себе внушать, что честный голобородько победил злобного барыгу.
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29.05.2020 14:52 Ответить
А что на этот счёт говорит твой психиатр?
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29.05.2020 17:38 Ответить
Тупость поражает.
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29.05.2020 13:53 Ответить
населення загнали у злидні - спрацьовує інстинкт самозбереження. Всі хочуть жити, тому ось такі предсмертні конвульсії - грабунок, вбивства, вуличні масові бої та перестрілки
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29.05.2020 13:58 Ответить
ну от: незабаром вуличні бої за качан капусти та буханку хліба
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29.05.2020 13:54 Ответить
Вот почему застреленные нацгвардейцы ездили на рыбалку с автоматами. И даже это их не спасло.
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29.05.2020 13:55 Ответить
а тут як карта ляже - на силу завжди знайдеця праворний штопор с лєвой рєзьбой
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29.05.2020 14:03 Ответить
Валюту поменяли в ломбарде, а это законно?
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29.05.2020 13:55 Ответить
пф-ф-ф-ф тут діє Закон Джунглєй - Сила Дужого: дєрзай і по дєрзості твоєй будєт тєбє! Моральні рамки - отягощєнійє в конкурєнтной борьбє
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29.05.2020 14:05 Ответить
За такое надо пожизненное давать.
По предварительному сговору, из корыстных, просто случайного незнакомого человека с машиной. Могли же просто ограбить.
А лучше не пожизненное, а катком давить.
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29.05.2020 13:59 Ответить
Краіна потихеньку перетворюєься на Сомалі ...
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29.05.2020 14:04 Ответить
стрємітєльно і вже! Культурний слой настільки тоненький і ніжний, шо достатньо людям відкинути условності "нєформального общєствєнного договора" і всьо перетвориця в джунглі
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29.05.2020 14:07 Ответить
а влада показує приклад - нахабний бандицький влом в музей при повному фіаско поліцейських, які там обісрались, зате зі свідками вони малацци - тортури, гвалтування..., а тут ше й стрільби та масові вуличні бої - воно ж всьо на псіхіку дєйствує - ото загнані на карантін, по-суті під домашнім голодним арештом люди повністю втрачають відчуття безпеки.
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29.05.2020 14:12 Ответить
З карантіну ми вийдемо в зовсім інший світ - здичавілий, аморальний, безсовісний, жорстокий. І виживатимуть особі з рішучим характером, здоровими рефлексами, твердою рукою, точним глазом, цепким вніманійєм, расчьотлівим умом - шось на кшталт житомирського стрєлка. От тепер ми дізнайємось шо таке справжній "фашизм" в сприйняті савєцкого чєлавєка
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29.05.2020 14:16 Ответить
Расстрелять уродов.
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29.05.2020 14:11 Ответить
Господин Аваков, уходите в отставку!
Украина превратилась в воровскую сходку.

И Клоуна с собой забери.
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29.05.2020 14:36 Ответить
Авакова всё устраивает, Беню, Ахмета, это всё последнствия нищеты, отсутствия образования и развала реформы, все эти цели - цели олигархов, только когда дойдет что нет хороших олигархов и нельзя голосовать за коррупционеров новых или старыс сможет чтото изменится. Сжигайте телевизоры.
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29.05.2020 14:37 Ответить
Дожились.... Не страна, а ЗЕленые бандитские джунгли....
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29.05.2020 14:39 Ответить
А як продавалася-купувалася машина мимо нотаріуса і мимо обов'язкових перевірок у МРЕО? Щось тут далеко не все ясно і зрозуміло.
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29.05.2020 15:21 Ответить
Господи! Убери этих недолюдей с планеты Земля! вырожденцы, отбросы.
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29.05.2020 15:31 Ответить
Как там себя чувствует Геннадий Москаль ? Вот готовый министр.
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29.05.2020 15:42 Ответить
Такие же выбл..ки ради погашения своих кредитов убивают украинских бойцов в Лугандонии на стороне армии Мордора.... Лучше бы их матери сделали аборт,и не рожали таких чудовищ в человеческом обличье.
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29.05.2020 16:20 Ответить
Чим допомогла поліція і нацгвардія ? Знайшли могилу. Де закон про обіг зброї?
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29.05.2020 16:37 Ответить
Надеюсь судья взятку не возьмет и их осудят на пожизненное и скоро они сдохнут в тюрьме. Спланированное убийство группой из корыстных целей-эти выродки никогда не перевоспитаются и не станут людьми. а еще лучше-разобрать на органы(от каждого можно выручить под 100 тыс долларов) и полвину выручки отдать родственникам потерпевшего а вторую-государству. Как это в Китае делают(всмысле пожизненно-заключенных выродков разбирают на органы).
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29.05.2020 21:52 Ответить
криминальные психопаты. такие меняются только в худшую сторону.
только пожизненное.
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29.05.2020 22:43 Ответить
Не повезло, не фартануло.На луганде так принято, а чувак просто лох не смог тачку отстоять, чоткие пацики отжали.
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08.06.2020 10:28 Ответить
Расстрелять их и дело с концом, нехрен их кормить всю жизнь.
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11.11.2020 15:46 Ответить
 
 