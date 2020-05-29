Аваков о протесте вкладчиков "Аркады": Не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообщался с обманутыми вкладчиками банка "Аркада", протестующими у Офиса Президента.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня общался с инвесторами незавершенных жилых строек банка "Аркада", вышедших на протест. Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших", - написал Аваков.

Он добавил, что проблемы инвесторов решает вместе с мэром Киева Виталием Кличко по поручению президента Владимира Зеленского.

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Как сообщалось, утром 29 мая у здания Национального банка начался массовый митинг обманутых вкладчиков банка "Аркада". Потом участники акции митинговали под стенами Офиса Президента Украины.

Люди требуют реакции от власти и возмущаются, что более 12 тысяч инвесторов полтора года не могут получить свое жилье. По словам активистов, около сорока домов не достроены, хотя строительство "было полностью законное".