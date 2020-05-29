Аваков о протесте вкладчиков "Аркады": Не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших. ФОТО
Министр внутренних дел Арсен Аваков пообщался с обманутыми вкладчиками банка "Аркада", протестующими у Офиса Президента.
Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня общался с инвесторами незавершенных жилых строек банка "Аркада", вышедших на протест. Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями пострадавших", - написал Аваков.
Он добавил, что проблемы инвесторов решает вместе с мэром Киева Виталием Кличко по поручению президента Владимира Зеленского.
Как сообщалось, утром 29 мая у здания Национального банка начался массовый митинг обманутых вкладчиков банка "Аркада". Потом участники акции митинговали под стенами Офиса Президента Украины.
Люди требуют реакции от власти и возмущаются, что более 12 тысяч инвесторов полтора года не могут получить свое жилье. По словам активистов, около сорока домов не достроены, хотя строительство "было полностью законное".
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Застройщик пусть берет кредит в банке или строит за свои деньги, а продает потом только готовые квартиры.
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
интересно, а где же им здесь жить, если жилье в Украине купить нельзя! а в Киеве дружбаны Педалика облегчат им карманы!
https://www.youtube.com/watch?v=WXIRTGvW0JA&t=14s
- Володимир Олександрович, ви обіцяли вирішити питання з добудовой об'єктів Укрбуд?
- По Укрбуду мы передали все полномочия Киевгорстрою. Я занимался COVID-19, МВФ и действительно об этом забыл.
1 Аркаде сначала дали ВСЕ разрешения на строительство, а потом забрали( видимо появились застройщики покруче)!
2 Город не возвращает 350млн за построенные подстанции( хотя уже и суды Аркадой выиграны)
3 НБУ запретил Аркаде строить новые обьекты пока не достроит уже начатые
Так вот инвесторы как считают что власть банк специально поставила в такие условия чтобы "положить" и забрать все сладкие участки
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 № 294 "Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України"
"Свої побрехеньки переадресуй клоунам". Навіщо клоуни, якщо є тупі шоколадки.
У Аркады все строительства были законные. Были получены все необходимые документы. Банк начал строить и тут бац.... Другой застройщик, приближенный к власти, положил глаз на эту землю. У Аркады отобрали разрешения на строительство. Кондитер + Боксер уничтожили очередное успешное предприятие. Поэтому люди и обращаются к Зеленскому, как к последней надежде. А на кого им еще надеяться?
https://censor.net/news/3198589/vybory_mera_kieva_klichko_425_palchevskiyi_124_tkachenko_72_pritula_68_opros_sotsialnogo_monitoringa
" бо всерешся". Я впевнений, що всеретесь як завжди ви, шоколадки. На президентських виборах обісрались і на мерських обісретесь. Народ потихеньку роздупяється. У Кличка спочатку будо десь під 90% підтримки. Тепер 42%. До вибоів добре, якщо хоч 25% залишеться.
Должник банков и аферист, называющий себя ресторатором народный депутат Николай Тищенко, лучше всего демонстрирует те качества и багаж благодаря которому можно стать лицом президентской партии "Слуга народа".
Вот только Коля публике был широко известен не своей деятельности в шоу-бизнесе и скандалами, а исключительно благдаря ряду афер которые он провернул с банковскими кредитами.
Что забавно. Под предлогом мэрской кампании, Тищенко и сегодня продолжает искать спасение от кредиторов, но давайте обо всем и подробнее.
Когда Николай начинал свою карьеру он массово публиковал в украинских таблоидах и соцсетях материалы о том какой он успешный бизнесмен, ресторатор и шоумен.
Все это делалось не потому, что Коля и правда был успешен и хотел рассказать людям, нет.
Этими постами Николай Тищенко выбивал из сети информацию о его мошенничестве в особо крупных размерах.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тысяч долларов США.
В этот же день кредит получил и его партнер Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тысяч долларов США.
Бизнес-партнерам принадлежит от 15% до 35% в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и "Coin".
Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Алмазова (ранее была ул. Кутузова).
По этим договорам партнеры перестали платить еще осенью 2008 года, и на сегодня они должны банку более 2 миллионов долларов США.
Данный факт не помешал в ноябре 2007 года Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тысяч долларов США. По данному договору на сегодня "Слуга народа" должен 1,6 миллионов долларов США.
То есть, суммарно на сегодня выдающийся "Слуга народа" должен банку 3,6 миллиона долларов США!!!
При этом, нежилое помещение площадью 376 квадратов в центре города, мошенники партнеры так же умудрились вывести из залога, путем ряда несложных махинаций, которые были бы невозможны без содействия суда.
Но, как говорится, если и везет Тищенко в обмане банков, то бизнесмен он аховый.
Сначала по Коле ударил взрыв вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении в ресторане "Апрель", с пострадавшими и судебными исками.
В мае 2019 года прекратил свою работу ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения выгнали его за неуплату аренды.
Рестораны "Три вилки" и "Ришелье", никогда не приносили своим владельцам аферистам прибыли.
Должник и аферист, недобросовестный и нечестный мошенник, любитель легкой наживы Николай Тищенко стал идеальным кандидатом партии "Слуги народа", и будет реально обидно если его не выдвинут в мэры Киева.
Надеемся, что это не случится, и профессионал мошенник покажет как надо распоряжаться казной города.
Благо талант у Коли есть.