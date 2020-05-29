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Военный грузовик с прицепом попал в ДТП на Харьковщине: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Купянском районе Харьковской области, в котором пострадали 4 человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, 29 мая в 4:42  правоохранителям поступило сообщение о том, что в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков "УРАЛ" и "ЗИЛ". В результате аварии травмы получили 24-летний водитель "УРАЛа", 31-летний водитель "ЗИЛа", 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Военный грузовик с прицепом попал в ДТП на Харьковщине: четверо пострадавших 01

Как сообщил представитель Минобороны в Харьковской области Дмитрий Чалый "Суспільному", военный "ЗИЛ" с прицепом въехал в опору на трассе в направлении Купянска в Харьковской области.

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"Был факт ДТП, автомобиль съехал с дороги, врезался в опору. Трое военных получили травмы, но состояние их удовлетворительное", - сказал Чалый.

Военный грузовик с прицепом попал в ДТП на Харьковщине: четверо пострадавших 02

По словам Чалого, предварительная причина аварии - неисправность автомобиля, из-за чего водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору.

Военный грузовик с прицепом попал в ДТП на Харьковщине: четверо пострадавших 03
Фото: соцсети

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

ДТП (7673) правоохранительные органы (2970) Харьковщина (5577) военнослужащие (6133)


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Скорее всего задремал...
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29.05.2020 14:49 Ответить
Знаю тот путепровод очень хорошо. Это самый опасный участок на дороге Чугуев - Меловое.
Там со стороны Харькова затяжной спуск. Потом поворот влево под 80 градусов под путепровод. А потом вправо тоже под 80 градусов.
Если не знаешь, на спуске превысил скорость или проблема с тормозами или завтыкал - обязательно столкнешься с опорой.
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29.05.2020 15:13 Ответить
так ЗИЛ с прицепом...или Урал и ЗИЛ ?
(или Урал тянул ЗИЛ ? ибо пострадали два пассажира и два водителя и Урала и ЗИЛа....или шо?)
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29.05.2020 15:06 Ответить
Та ЗиЛ-131 с прицепом.
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29.05.2020 15:07 Ответить
скорее нажрались шмурдяка
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29.05.2020 15:45 Ответить
А звідки і як серед ночі у воєнній машині опинилась "21-летняя пассажирка данного а вто" Источник: https://censor.net/p3198850, та що вона там робила ? Якщо колега по службі то менш більш ясно, якщо гражданска то .....
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29.05.2020 16:14 Ответить
так а где Урал?
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29.05.2020 20:16 Ответить
Армия-мова-вира! Спасибо Пораженко за новейшие грузовики! И уберите клевету из статьи, что авария из-за неисправности! Там за рулём был зебил, скорее всего! Надо было посадить одного из тех 24%, но они, почему-то, только на форумах орать могут, а как в армию пойти - пусть зебилы служат... Вот и портят новенькую американскую технику, которую Пётр Мальдивский за свой счёт лично покупал в армию с вирой!
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30.05.2020 10:42 Ответить
 
 