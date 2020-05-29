Военный грузовик с прицепом попал в ДТП на Харьковщине: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Купянском районе Харьковской области, в котором пострадали 4 человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинское учреждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

По данным полиции, 29 мая в 4:42 правоохранителям поступило сообщение о том, что в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков "УРАЛ" и "ЗИЛ". В результате аварии травмы получили 24-летний водитель "УРАЛа", 31-летний водитель "ЗИЛа", 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Как сообщил представитель Минобороны в Харьковской области Дмитрий Чалый "Суспільному", военный "ЗИЛ" с прицепом въехал в опору на трассе в направлении Купянска в Харьковской области.

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"Был факт ДТП, автомобиль съехал с дороги, врезался в опору. Трое военных получили травмы, но состояние их удовлетворительное", - сказал Чалый.

По словам Чалого, предварительная причина аварии - неисправность автомобиля, из-за чего водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору.



Фото: соцсети

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.