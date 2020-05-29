Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТОрепортаж
Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара МиГ-29, присоединились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.
Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосовместительства НАТО и ключевых партнеров Альянса.
Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Республики Польша и Украины.
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Накануне распада СССР появилась Пpoграммa yничтoжeния pyccкой нaции (1989). Кремлёвский режим как появился в результате бандитского октябрьского переворота,
так и остался бандитским и агрессивным по своей сути.
Скорее управление, регулирование - слишком узко.
а потенциальная элита системно уничтожается кремлём.
Не потенциальная элита, потому что элита - это то что может и делает, так что скорее контрэлита. Но это верно для большинства элит в большей или меньшей степени: основные задачи элиты - это воспроизводство своей смены и подавление конкурентов. В РФ в связи с плохой работой механизмов реальной открытой конкуренции кандидатов в элиту и социальных лифтов процессы ест идут с перекосом. Но это так, общие рассуждения.
Кремлёвский режим как появился в результате бандитского октябрьского переворота,
Ой мы какие забывчивые... а как появлялись остальные режимы в Европе, да и в других местах....Вильгельм Длинный меч напр... или Наполеоновкий. Или Кромвеля... итд итп в Венгрии... в Болгарии...
Любая власть - это стационарный бандит, вся зап-европейская цивилизация - наследство либо латинских бандитов, организовавших Римскую империю, либо пришлых - германцев, славян, венгров, бургундов, готов, саксов итд итп тоже не ангелов.....
В России элиты нет - есть террористический агрессивный режим проводящий политику
задемпфированноо красного террора.
Щекочихин, Политковская, Немцов - убиты, Боровой, Илларионов - под угрозой физического устранения - большевистский террор никуда не делся.
Элиты в России нет - есть хунта, захватившая природные ресурсы и торгующая ими.
1990 - офіціально 290 млн, реально - ??
2020 - офіціально 144 млн, реально млн 90
А про втрату "рєальнай нєзавісімасті" у 2014-2016 роках взагалі не прокоментуєш, бо то люта маячня (.опаний брєд)
1990 - офіціально 290 млн, реально - ??
2020 - офіціально 144 млн, реально млн 90
Ссылок ест нет. Помогу вам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989)
Население РСФСР 1989г 147 400 тч, реально полагаю столько же - данные переписи населения.
Населения РФ 2009 г - 142 900 тч, реально полагаю столько же - данные переписи населения.
Данным рос переписей б/м доверяю, тк экономика растет, а рост экономики без надежной статистики и большой роли государтсва невозможен.
А про втрату "рєальнай нєзавісімасті" у 2014-2016 роках взагалі не прокоментуєш, бо то люта маячня (.опаний брєд)
Почитайте о взаимоотношениях Коболева, главы Нафтогаза, на 100% принадлежащему (теоретически) правительству Украины с премьер-министрами Украины. Клан он на них с приветом... в каком случае такое возможно?
Мордовія літає в космос
1960 - Р-7
2020 - Сайуз (той же Р-7)
Але з базами, з натівським контингентом, який буде антикорупційним важелем для нас
і потужним стримуючим фактором для "братніх" сусідів.
НАТО буде захищати не нас, а себе, але наші оборонні позиції значно зміцніють.
А напад на Україну буде спийнято як напад на бази НАТО в Україні.
Как базы НАТО могут повлиять на укр коррупцию? Разве что в сторону увеличения - путем коррупирования персонала баз? Это кстати не шутка: по разбору в Штатах скандалов с укр коррупцией выплыли факты, что амерские посольства в странах третьего мира проводят сомнительные операции для получения нала. Дипломаты оправдывались тем, что в развитых странах они могут прикармливать нужных людей б/м легально, а в таких как Украина многие нужные люди берут только нал. Вот им и приходится заниматься сомнительной обналичкой, тк официально посольству нал не дают.
і потужним стримуючим фактором для "братніх" сусідів.
Зачем странам НАТО поставлять своих заложников на Украину? тем более - не члена НАТО.
и в армии, и на таможне - всё это будет выявляться и убираться, как был убран Шокин.
Можно кричать, что Байдн давил на Порошенко, но он давил правильно - таких, как Шокин,
надо убирать. И при присутствии в Украине НАТО будет убран наконец и Ахметов, а такие как Медведчук сами предпочтут держаться подальше от Украины.
За 1 кв 2020 конфисковано у коррупционеров 14 тыс гр, а расходы на содержание разных антикоррупционных органов составили за тот же 1 кв 2020 700 млн гр, в 50 тыс раз больше. И это без учета СБУ, которая скушала 2 млн гр и тоже занимается коррупцией.
Так что дальнейшее увеличение антикоррупционного мониторинга бюджет Украины может просто не выдержать.
Можно кричать, что Байдн давил на Порошенко, но он давил правильно
Те потеря независимости Украиной и Штаты как метрополия вас устраивает.
А вот АМЕРИКАНСКИЙ финансовый мониторинг - это уже совсем другие приоритеты.
Американцев не интересуют ни откаты, ни прочие "схемы" - им нужен порядок.
Вот почему все президентские адиминистрации в Украине САБОТИРОВАЛИ работу с НАТО.
Они понимали, что начнётся реальный анализ того, что они творят, со всеми вытекающими.
Неподкупных и имеющих честь, о которой офицеры за советский период успели забыть.
Неподкупный честный украинский офицер страшнее для кремля,
чем 100 добровольческих батальонов.
НОРМАЛЬНО.
нарешті
бо таки долітаються..
Нехай московіти тепер відчують різницю.
Довго з ними панькались.