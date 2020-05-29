Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТОрепортаж

Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара МиГ-29, присоединились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.

Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосовместительства НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Республики Польша и Украины.

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