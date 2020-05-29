РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4758 посетителей онлайн
Новости Фото
32 097 241

Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ. ФОТОрепортаж

Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара МиГ-29, присоединились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту.

Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взаимосовместительства НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Республики Польша и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилоты бригады тактической авиации совершенствовали навыки на Волыни, - ВК "Запад". ФОТОрепортаж

Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ 01
Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ 02
Бомбардировщики США B-1B в сопровождении Су-27 и МиГ-29 пролетели над Украиной, - Воздушные Силы ВСУ 03

Автор: 

ВВС (259) НАТО (9979) самолет (3589) США (26620) ВСУ (6584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+74
Бомбардировщики США B-1B только лишь пролетели над Украиной!, а мокшанские пердаки уже начали массово взрываться в Воронеже!!! Вот это сила США, я понимаю!!!)))
показать весь комментарий
29.05.2020 17:19
+66
Могли бы скинуть что нибудь на Востоке, типа нечаянно
показать весь комментарий
29.05.2020 17:16
+61
Американці вивчають місцевість для нанесення бомбових ударів по наступаючим колонам російських військ у випадку їх прориву через кордон чи лінію фронту!
показать весь комментарий
29.05.2020 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Регулирование - задача элиты, а потенциальная элита системно уничтожается кремлём.
Накануне распада СССР появилась Пpoграммa yничтoжeния pyccкой нaции (1989). Кремлёвский режим как появился в результате бандитского октябрьского переворота,

так и остался бандитским и агрессивным по своей сути.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:47 Ответить
Регулирование - задача элиты,

Скорее управление, регулирование - слишком узко.

а потенциальная элита системно уничтожается кремлём.
Не потенциальная элита, потому что элита - это то что может и делает, так что скорее контрэлита. Но это верно для большинства элит в большей или меньшей степени: основные задачи элиты - это воспроизводство своей смены и подавление конкурентов. В РФ в связи с плохой работой механизмов реальной открытой конкуренции кандидатов в элиту и социальных лифтов процессы ест идут с перекосом. Но это так, общие рассуждения.
Кремлёвский режим как появился в результате бандитского октябрьского переворота,
Ой мы какие забывчивые... а как появлялись остальные режимы в Европе, да и в других местах....Вильгельм Длинный меч напр... или Наполеоновкий. Или Кромвеля... итд итп в Венгрии... в Болгарии...

Любая власть - это стационарный бандит, вся зап-европейская цивилизация - наследство либо латинских бандитов, организовавших Римскую империю, либо пришлых - германцев, славян, венгров, бургундов, готов, саксов итд итп тоже не ангелов.....
показать весь комментарий
30.05.2020 13:37 Ответить
Регулирование и управление - одно и то же.
В России элиты нет - есть террористический агрессивный режим проводящий политику
задемпфированноо красного террора.
Щекочихин, Политковская, Немцов - убиты, Боровой, Илларионов - под угрозой физического устранения - большевистский террор никуда не делся.
Элиты в России нет - есть хунта, захватившая природные ресурсы и торгующая ими.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:49 Ответить
Мордовія:
1990 - офіціально 290 млн, реально - ??
2020 - офіціально 144 млн, реально млн 90

А про втрату "рєальнай нєзавісімасті" у 2014-2016 роках взагалі не прокоментуєш, бо то люта маячня (.опаний брєд)
показать весь комментарий
30.05.2020 12:25 Ответить
Мордовія:
1990 - офіціально 290 млн, реально - ??
2020 - офіціально 144 млн, реально млн 90
Ссылок ест нет. Помогу вам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989)
Население РСФСР 1989г 147 400 тч, реально полагаю столько же - данные переписи населения.
Населения РФ 2009 г - 142 900 тч, реально полагаю столько же - данные переписи населения.

Данным рос переписей б/м доверяю, тк экономика растет, а рост экономики без надежной статистики и большой роли государтсва невозможен.
А про втрату "рєальнай нєзавісімасті" у 2014-2016 роках взагалі не прокоментуєш, бо то люта маячня (.опаний брєд)
Почитайте о взаимоотношениях Коболева, главы Нафтогаза, на 100% принадлежащему (теоретически) правительству Украины с премьер-министрами Украины. Клан он на них с приветом... в каком случае такое возможно?
показать весь комментарий
30.05.2020 12:59 Ответить
Забув додати:
Мордовія літає в космос
1960 - Р-7
2020 - Сайуз (той же Р-7)
показать весь комментарий
30.05.2020 12:27 Ответить
Мордор стримує США. І не лише в Україні.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:39 Ответить
Нет. Социально-экономическая модель РФ весьма ущербна, дает знач нерациональные траты на ненужные проекты, дает значит материальное расслоение и неравенство, перекрыла социальные лифты - всё это тормозит РФ куда сильнее чем внешние причины.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:06 Ответить
Гексоген в Москве красивее
показать весь комментарий
30.05.2020 11:21 Ответить
Нє, народ, ну невже хтось думає, що крім нас самих нас хтось буде захищати...? Ніхто крім нас самих, оскільки ми не є членами НАТО. Тому допомоги чекати не має від кого. Зарубайте це собі на носі. Ми самі.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:31 Ответить
Возможно,вернее не будут но кацапам придется смириться с тем что небо и земля Украины открыта для войск НАТО.А то что НАТО Украине не враг уже хорошо.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:43 Ответить
"ну невже хтось думає, що крім нас самих нас хтось буде захищати" --- є дуже проста логіка: краще зупинити напад в Укрі, Ніж у Польщі чи Німеччині
показать весь комментарий
30.05.2020 21:11 Ответить
А чи не такою же логікою користуються кацапи?Адже вони борються не за територію чи за права кацапомовних а за буферну зону між ними та країнами членами НАТО.Нам одне в горі поталанило що ми стали найсильнішою боєздатною армією Європи і так чи інакше з нами вже ражуються як кацапія так і країни члени НАТО.Нас по зрівнянню хоч і мало але загарбання нашої України обійдеться загарбникам ой як дорого.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:26 Ответить
"найсильнішою боєздатною армією Європи " - не ведіться на голослівну туфту.В багатьох країнах Європи одна авіація може вирішувати більше питань, ніж всі наші разом.
показать весь комментарий
31.05.2020 20:15 Ответить
Та ще одне і може саме важливе для України,хоч яка була воровата влада пороха але вони кожен день їздили по світу заручаючись підтримкою України світом.А команда ЗЕ все це навмисне або ні розвалила.Практично на сьогоднішній день нас більше жаліють ніж підтримують.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:50 Ответить
Не плач, російські побратими-серби теж думали, що їм усе дозволено, допоки їм не шарахнули по голові.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:44 Ответить
Україна може бути в НАТО без офіційного членства.
Але з базами, з натівським контингентом, який буде антикорупційним важелем для нас
і потужним стримуючим фактором для "братніх" сусідів.
НАТО буде захищати не нас, а себе, але наші оборонні позиції значно зміцніють.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:12 Ответить
Продовжу Вашу думку.
А напад на Україну буде спийнято як напад на бази НАТО в Україні.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:54 Ответить
Але з базами, з натівським контингентом, який буде антикорупційним важелем для нас
Как базы НАТО могут повлиять на укр коррупцию? Разве что в сторону увеличения - путем коррупирования персонала баз? Это кстати не шутка: по разбору в Штатах скандалов с укр коррупцией выплыли факты, что амерские посольства в странах третьего мира проводят сомнительные операции для получения нала. Дипломаты оправдывались тем, что в развитых странах они могут прикармливать нужных людей б/м легально, а в таких как Украина многие нужные люди берут только нал. Вот им и приходится заниматься сомнительной обналичкой, тк официально посольству нал не дают.



і потужним стримуючим фактором для "братніх" сусідів.

Зачем странам НАТО поставлять своих заложников на Украину? тем более - не члена НАТО.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:18 Ответить
Что это не шутка знают все и в США и наше правительство но ничего поделать не могут.Ведь все инвестиции в Украину краткосрочны,не более чем на срок президента,и в 99% это не чисты наруку делки которые пришли всеми правдами и неправдами хапануть побольше и смытся в любой момент.И я их понимаю в Украине все условия ведения бизнеса меняются при каждом новом Президенте а долгосрочные инвестиции этого нетерпят.
показать весь комментарий
30.05.2020 13:38 Ответить
Присутствие НАТО в Украине увеличит возможности антикоррупционного мониторинга -
и в армии, и на таможне - всё это будет выявляться и убираться, как был убран Шокин.
Можно кричать, что Байдн давил на Порошенко, но он давил правильно - таких, как Шокин,
надо убирать. И при присутствии в Украине НАТО будет убран наконец и Ахметов, а такие как Медведчук сами предпочтут держаться подальше от Украины.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:35 Ответить
Присутствие НАТО в Украине увеличит возможности антикоррупционного мониторинга
За 1 кв 2020 конфисковано у коррупционеров 14 тыс гр, а расходы на содержание разных антикоррупционных органов составили за тот же 1 кв 2020 700 млн гр, в 50 тыс раз больше. И это без учета СБУ, которая скушала 2 млн гр и тоже занимается коррупцией.
Так что дальнейшее увеличение антикоррупционного мониторинга бюджет Украины может просто не выдержать.
Можно кричать, что Байдн давил на Порошенко, но он давил правильно

Те потеря независимости Украиной и Штаты как метрополия вас устраивает.
показать весь комментарий
30.05.2020 15:36 Ответить
Украинский "мониторинг коррупции" - это профанация и имитация, о чём и говорят цифры.
А вот АМЕРИКАНСКИЙ финансовый мониторинг - это уже совсем другие приоритеты.
Американцев не интересуют ни откаты, ни прочие "схемы" - им нужен порядок.
Вот почему все президентские адиминистрации в Украине САБОТИРОВАЛИ работу с НАТО.
Они понимали, что начнётся реальный анализ того, что они творят, со всеми вытекающими.
показать весь комментарий
30.05.2020 16:30 Ответить
Почаще бы такие вояжи проходили чтобы кацапы знали что америкосы не где-то там за океаном а у ихних границ.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:39 Ответить
Welcome,american friends!
показать весь комментарий
30.05.2020 13:15 Ответить
А мають летіти на москву...
показать весь комментарий
30.05.2020 13:38 Ответить
God bless you all and God bless America!
показать весь комментарий
30.05.2020 13:40 Ответить
Молодцы американцы!!! Честь им и хвала!!! Скорее бы у нас в Украине была-бы уже военная американская база!! Тогда бы Путин точно обосрался бы!!
показать весь комментарий
30.05.2020 13:52 Ответить
И не одна. И не только базы, но и школы подготовки настоящих офицеров-государственников.
Неподкупных и имеющих честь, о которой офицеры за советский период успели забыть.
Неподкупный честный украинский офицер страшнее для кремля,
чем 100 добровольческих батальонов.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:40 Ответить
особливо начолі тих батальйонів.
показать весь комментарий
30.05.2020 15:00 Ответить
а що таке трапилося?
НОРМАЛЬНО.

нарешті
показать весь комментарий
30.05.2020 13:58 Ответить
Трамп таки нєє! не пальцем роблений
показать весь комментарий
30.05.2020 14:03 Ответить
неху й літати кацапам над Прибалтикою.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:09 Ответить
Над країнами Балтії ("Прибалтика" - радянське поняття).
показать весь комментарий
30.05.2020 14:53 Ответить
згоден. Балтия!
показать весь комментарий
30.05.2020 16:46 Ответить
нех уй літати кацапам над Балтикою!.
бо таки долітаються..
показать весь комментарий
30.05.2020 16:52 Ответить
Трамп недарма вийшов із договору про відкрите небо.
Нехай московіти тепер відчують різницю.
Довго з ними панькались.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:11 Ответить
Що навіть пусту бочку з отворами на Донецьк не скинули?
показать весь комментарий
30.05.2020 17:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 