Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Реальность, которую выбрали

В каждый дом на "законных основаниях"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО

На вершине мира

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий

В Бровары!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство

Хульйиганы! (с)

Обычное утро в Броварах

Элементарно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков, русский язык, раскол. Зачем "слуги народа" раскачивают языковой вопрос? ВИДЕО

Офис простых решений

Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога...

Дилема

Под заказ

Характерные черты власти

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