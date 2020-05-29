Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Реальность, которую выбрали
В каждый дом на "законных основаниях"...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО
На вершине мира
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий
В Бровары!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство
Хульйиганы! (с)
Обычное утро в Броварах
Элементарно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков, русский язык, раскол. Зачем "слуги народа" раскачивают языковой вопрос? ВИДЕО
Офис простых решений
Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога...
Дилема
Под заказ
Характерные черты власти
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"За двома зайцями"
Как оказалось, ничего не поменялось.
Мещанство, ханжество, жлобство и невежество составляют основую часть черт большинства украинцев.
зебилы, вы все препи.денты, дебилы-экспериментаторы хйловы