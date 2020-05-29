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Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Реальность, которую выбрали

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

В каждый дом на "законных основаниях"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из СМИ узнали, что Порошенко там, и работники бюро поехали вручать ему повестку на допрос, - заявление ГБР о событиях в музее Гончара. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

На вершине мира

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

В Бровары!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Хульйиганы! (с)

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обычное утро в Броварах

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Элементарно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков, русский язык, раскол. Зачем "слуги народа" раскачивают языковой вопрос? ВИДЕО

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Офис простых решений

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Водил меня Серёга. На выставку Ван Гога...

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Дилема

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Под заказ

Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Характерные черты власти

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Бровары (338) маршрутки (546) музей (723) стрельба (3251) фотожаба (14378) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+79
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5155
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29.05.2020 17:40
+71
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5816
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29.05.2020 17:35
+55
Порошенко представляет самую ценную картину своей коллекции кисти Караваджо-"Обосравшийся мальчик"Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7960
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29.05.2020 17:48
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Правила форума Совет форумчан
ой как смешно и остроумо про перестрелку !
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29.05.2020 17:21 Ответить
кто-то пострадал?если нет,то юмор-это один из основных способов донести инфу!73% так точно только так и инфу и могут получить к примеру,основная масса даже не слышала про изнасилование в кагарлыке!а почему?правильно,не было смешных картинок!
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29.05.2020 17:26 Ответить


Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4864
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29.05.2020 17:21 Ответить
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29.05.2020 17:43 Ответить
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9729
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29.05.2020 18:40 Ответить
Это что, монолог байкера Хирурга? Тот вроде за русофобию бекал, а это видимо последователь.
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29.05.2020 19:13 Ответить
Ні.це з серії " Читайте класику"- монолог Голохвастова,https://www.youtube.com/watch?v=V9XXyNjlFGk Михайло Старицький
"За двома зайцями"
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29.05.2020 23:33 Ответить
И как Старицкий смог предвидеть!? Действительно классик, на века написал.
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30.05.2020 04:56 Ответить
появу бубачкі передбачити неважко зная що в країні 73% подібних
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30.05.2020 11:46 Ответить
Ну иакой вот Украина была до, во время и после.
Как оказалось, ничего не поменялось.
Мещанство, ханжество, жлобство и невежество составляют основую часть черт большинства украинцев.
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01.06.2020 23:07 Ответить
гундос велосипедист)
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29.05.2020 17:23 Ответить
Да неужели ответ на мой предыдущий вопрос?!
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29.05.2020 19:14 Ответить
Смешно, конечно.....но почему-то не весело.
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29.05.2020 17:25 Ответить
не расстраивайся, это только клоуны-дурачки всегда веселятся
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29.05.2020 17:36 Ответить
Лучшее...


Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8944
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29.05.2020 17:27 Ответить
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4654
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29.05.2020 21:48 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8818
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29.05.2020 17:27 Ответить
Нажми на клавиши, https://censor.net/ua/user/470901, продай талант!

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2708
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29.05.2020 18:06 Ответить
"Муки творчості" - коли немає готового тексту...
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29.05.2020 17:30 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5816
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29.05.2020 17:35 Ответить
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29.05.2020 17:37 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4758
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29.05.2020 17:38 Ответить
заплутався )))
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30.05.2020 23:04 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3585
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29.05.2020 17:45 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5325
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29.05.2020 17:36 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8942
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29.05.2020 17:43 Ответить
И не поспоришь!
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29.05.2020 18:46 Ответить
это уже, своего рода - классика...!
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29.05.2020 20:56 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1614
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29.05.2020 17:36 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8161
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29.05.2020 17:37 Ответить
да сльоз
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30.05.2020 11:48 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5155
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29.05.2020 17:40 Ответить
Всі затримані за стрільбу в Броварах будуть ізнасілувані. Аваков.
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29.05.2020 17:41 Ответить
Вообще не смешно ((
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29.05.2020 17:45 Ответить
И "Крик" - это картина Мунка! Граматеи(((
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29.05.2020 17:46 Ответить
Ти просто розумом не вийшло
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29.05.2020 18:45 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9618
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29.05.2020 17:45 Ответить
Порошенко представляет самую ценную картину своей коллекции кисти Караваджо-"Обосравшийся мальчик"Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7960
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29.05.2020 17:48 Ответить
Характерные черты власти, перестрелка в Броварах, реальность, которую выбрали. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7144
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29.05.2020 17:57 Ответить
Это здесь он изображал украинцев придурками, т.к. говорил на украинском?
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29.05.2020 18:09 Ответить
Он в любой квартальной сценке обижал своим лицом украинцев.
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30.05.2020 05:47 Ответить
так для мордвинів і всіх хто їм халдеїть - українці смішно розмовляють.
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30.05.2020 11:51 Ответить
Т-800 снова в деле!
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29.05.2020 18:09 Ответить
Характерні риси влади це бойовики роз'їжджаючи по Мукачево зі станковим кулеметом.
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29.05.2020 18:21 Ответить
То *******, им всё можно.
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29.05.2020 19:17 Ответить
розїжджати-то вони розїжджали але так і не використали.
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30.05.2020 11:52 Ответить
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2607

Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4019
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29.05.2020 19:33 Ответить
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7761
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29.05.2020 22:04 Ответить
Вот вам и получились избиратели Зеленского какая разница- маргионалы
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30.05.2020 05:28 Ответить
Характерні риси влади, перестрілка у Броварах, реальність, яку вибрали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6058
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30.05.2020 11:43 Ответить
если раньше йумор от Зели был просто тупым, то сейчас он стал жуткой реальностью..
зебилы, вы все препи.денты, дебилы-экспериментаторы хйловы
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30.05.2020 22:00 Ответить
все возвращается на круги своя: возврат к мовному вопросу и заброс коррупционных говорит лишь о том, что система очень сильная.
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31.05.2020 11:22 Ответить
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02.06.2020 15:36 Ответить
 
 