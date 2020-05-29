Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители. ФОТО

Молодые люди в спортивных костюмах с начала недели пытались вмешиваться в процесс перевозки пассажиров из Броваров в Киев.

Об этом свидетельствует запись Марии Мельниченко в группе "Мої Бровари" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке, ради которого это **** трудится. Где наши "доблестные" правоохранительные органы, военкомат?" — написала женщина вскоре после полуночи 27 мая, опубликовав фото мужчин в спортивных костюмах.

Пользователь Роман Улитько тоже сфотографировал титушек и рассказал о беседе с одним из них.

"Самый маленький, 140-килограммовый, подошел и попросил удалить! "- Зачем вы снимаете исподтишка? ... - Просто езжу уже 15 лет. А тут какая-то непонятная ситуация. Вы кто? ... - Автобусы просто выиграли тендер, а автомобилисты им мешают! А может, вы извращенец, а то потом будут непонятно фотографии, и мне захочется дать оплеуху!" - описал он диалог.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

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