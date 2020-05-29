РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4372 посетителя онлайн
Новости Фото
27 694 57

Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители. ФОТО

Молодые люди в спортивных костюмах с начала недели пытались вмешиваться в процесс перевозки пассажиров из Броваров в Киев.

Об этом свидетельствует запись Марии Мельниченко в группе "Мої Бровари" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке, ради которого это **** трудится. Где наши "доблестные" правоохранительные органы, военкомат?" — написала женщина вскоре после полуночи 27 мая, опубликовав фото мужчин в спортивных костюмах.

Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители 01Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители 02Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители 03Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители 04

Пользователь Роман Улитько тоже сфотографировал титушек и рассказал о беседе с одним из них.

"Самый маленький, 140-килограммовый, подошел и попросил удалить! "- Зачем вы снимаете исподтишка? ... - Просто езжу уже 15 лет. А тут какая-то непонятная ситуация. Вы кто? ... - Автобусы просто выиграли тендер, а автомобилисты им мешают! А может, вы извращенец, а то потом будут непонятно фотографии, и мне захочется дать оплеуху!" - описал он диалог.

Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Десятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Виннитчине и Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж(обновлено)

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Также на Цензор.НЕТ: Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами"

Автор: 

Бровары (338) стрельба (3251) титушки (507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Ну якось так - але я з нею повністю згоден!!! Собакова на нари!!!
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2431
показать весь комментарий
29.05.2020 18:37
+23
какие нахрен военкоматы? Расстрелять и оставить гнить под забором, что бы другие титушки поняли, что хватит титущничать! РАССТРЕЛЯТЬ!
показать весь комментарий
29.05.2020 17:52
+22
Авакова у відставку, а з Броварів має ходити швидкісний трамвай!
показать весь комментарий
29.05.2020 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А они в это время Зоопарк описывали.
показать весь комментарий
29.05.2020 17:50 Ответить
Авакова у відставку, а з Броварів має ходити швидкісний трамвай!
показать весь комментарий
29.05.2020 17:53 Ответить
... или дирижабль с гиперлупом.
показать весь комментарий
29.05.2020 17:58 Ответить
В Європі на відстань 25-30 км від центру мегаполісу ходять швидкісні трамваї або вузькоколійні електрички, які досягають швидкості 80км на годину і вирішують проблему масових перевезень пасажирів в агломерації. Зеленський мав будувати не 100 безглуздих стадіонів та 100 аеропортів, а нову розумну інфраструктуру навколо міст-мільйонників, щоб збільшити мобільність населення та якісно покращити умови пасажирських перевезень! Маршрутки мають бути заборонені по всій країні!
показать весь комментарий
29.05.2020 18:06 Ответить
не чіпай лошару, клічко та інші міські голови навіщо?
показать весь комментарий
29.05.2020 19:17 Ответить
Живу я в европе, и вижу. В пределах города - трамвай. До ближайших деревень, пригородов - электрички, и конечно по евроколее.
показать весь комментарий
29.05.2020 19:47 Ответить
на лісапєтах всі їздять - не потрібно брехати, підх.ловник
показать весь комментарий
30.05.2020 12:58 Ответить
Так все прямо и ездят, на великах? И зимой и летом? Из Украины когда последний раз выбирался?
показать весь комментарий
30.05.2020 14:45 Ответить
трамвай ? всего то ? шо то ты Игорь измельчал . в былые времена ты бы что то поинтересней предложил . типа этого
Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители - Цензор.НЕТ 3488
показать весь комментарий
29.05.2020 18:00 Ответить
Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители - Цензор.НЕТ 2288
показать весь комментарий
29.05.2020 18:04 Ответить
Не читай гужво-помойки странауа. Зачем тебе это дерьмо?
показать весь комментарий
30.05.2020 12:18 Ответить
бо він сам такий - це кремлєбот
показать весь комментарий
30.05.2020 12:59 Ответить
от где черти!
по чесному поважаючи тебе - Президенте
показать весь комментарий
30.05.2020 15:52 Ответить
помойка точно
с кацапским реактором в путииееенскооо ...еміжо
показать весь комментарий
30.05.2020 15:58 Ответить
це дуже погана публіка. вороги.
показать весь комментарий
30.05.2020 16:05 Ответить
Какой к черту трамвай с подорожанием електроенергии и закрытием АЕС. Скоро на лошадях все будем ездить.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:48 Ответить
здрасте! а овёс нынче почём? не знаешь?
показать весь комментарий
29.05.2020 19:28 Ответить
лошаді їдять не тільки овес, житель міського 50-поверхового курятника
показать весь комментарий
30.05.2020 13:01 Ответить
Лучше метро
показать весь комментарий
29.05.2020 18:59 Ответить
Велосипед всех спасет.
показать весь комментарий
30.05.2020 11:20 Ответить
какие нахрен военкоматы? Расстрелять и оставить гнить под забором, что бы другие титушки поняли, что хватит титущничать! РАССТРЕЛЯТЬ!
показать весь комментарий
29.05.2020 17:52 Ответить
Розстріляти це просто. А тепер питання - а може створити робочі місця (500 000), як обіцяла шмаркля? А може викинути на смітник Рюкзакова з компанією? А може почати війну з корупцією, чи вже запізно?
показать весь комментарий
29.05.2020 17:58 Ответить
И это нужно! Но поверьте, эти моральные уроды никогда не будут работать! Им проще будет отжать, убить, украсть, чем работать! НЕ будут они работать т.к. нет у них ни желания, ни мозгов!
показать весь комментарий
29.05.2020 18:14 Ответить
а очолить боротьбу з корупцією петя барижний?!
показать весь комментарий
29.05.2020 19:19 Ответить
Да Сталина на них нет!
показать весь комментарий
29.05.2020 18:00 Ответить
а че сразу сталин? если хотим искоренить подобное явление, то только жесткие меры, что бы другим не повадно было! Вон к примеру грузия жесткими мерами искоренили касту воров, они либо на нарах на долго, либо в гробах, либо сбежали в Украину и другие страны где им не грозит подобное! А сколько можно терпеть эти банды?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:17 Ответить
Так. Один з них взагалі у нас тепер "головний по реформам". Яка влада такі і кадри.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:37 Ответить
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
показать весь комментарий
30.05.2020 13:47 Ответить
кто запрещал метро по верху в Борисполь сделать ? Так нет же какой то тарантас на 50 человек пустили на пару рейсов в день . А метро бы эту мафию - ханыг четырехколесных на раз два из Борисполя вымело
показать весь комментарий
29.05.2020 17:54 Ответить
Полиция незаконно задержала около 30 активистов, волонтеров и представителей оппозиции мирно беседовавших в Броварах.
показать весь комментарий
29.05.2020 17:56 Ответить
"активісти", смердить і давно!"
показать весь комментарий
29.05.2020 19:22 Ответить
власть потворствует коррупции 👎👎👎
показать весь комментарий
29.05.2020 18:03 Ответить
Организовывает и крышуют, ОПГ "КВАРТАЛ 95"!
показать весь комментарий
30.05.2020 11:23 Ответить
Такой лакомый кусок налича для отмывания бабла ментам самим нужен, как и игорка с проституцией, порно, марихуана - будет декриминализация и платежи картами и Аваков сам уйдет в отставку, нечего будет крышевать.
На содержание 100 рекетиров нужна корупционная схема оценкой от 10-50 миллионов зелени в обозримом будущем, такие потоки мимо Авакова не ходят.
показать весь комментарий
29.05.2020 18:04 Ответить
Повезло гопоте - заработали по пару соток баксов и по десятке тюряги :
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в полиции.©
показать весь комментарий
29.05.2020 18:09 Ответить
це ще треба довести, а так за нашими "законами" це дрібне ***********
показать весь комментарий
30.05.2020 13:02 Ответить
Простіше кажучи, всі знали і не було жодних проблем цього унукнути, але ніхто нічого не робив бо заворуха будла в планах. Тепер цікаво чого зажадає Авакян за для того щоб подібне не повторювалося??? Хоча, чого там цікавого, черговий раз буде вимогати розширення прав поліції, як він це робить останні 6 років...
показать весь комментарий
29.05.2020 18:13 Ответить
Ой!
В любом городе такая же хрня творится, про легальные-нелегальные маршрутки, "легальные", от автовокзалов - билеты не в кассах вокзала продаются, а водители деньги собирают....
А вы не знали?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:27 Ответить
Полиции нет. Президента нет. Зробылы . Разом ☝️
показать весь комментарий
29.05.2020 18:29 Ответить
Таа а хто там підгнив то?
Це вже не перший день все відбувається та поліція що?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:34 Ответить
Ну якось так - але я з нею повністю згоден!!! Собакова на нари!!!
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2431
показать весь комментарий
29.05.2020 18:37 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2020 18:48 Ответить
де ж ти ***** жидоармянска була коли водіїв тітушки залякували, чого ту сволоту по тюрмах не розсажував? чи вони на тебе козла "працювали"?
показать весь комментарий
30.05.2020 16:52 Ответить
Там вообще перестрелка была как в Чикаго 30-х годов, вот что Порошенко творит
показать весь комментарий
29.05.2020 18:50 Ответить
Всесвітньо-Броварське Телебачення - єдиний культурологічний канал в Україні

https://www.facebook.com/watch/live/?v=584282808953617&ref=notif&notif_id=1590760793734391&notif_t=live_video
показать весь комментарий
29.05.2020 18:54 Ответить
я чего-то не понял, "спортсмены" не давали водителям легковушек брать клиентов-попутчиков на Киев, на остановке маршрутки?
Как-то так выходит из описания.
Но тогда это другая, несвязанная история - т.к. перестрелка была между маршрутками а не отстрел маршрутчиком легковушек.
показать весь комментарий
29.05.2020 19:02 Ответить
див.комент з посиланням вище.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:25 Ответить
Винницкая титушня, "сотрудники охранной фирмьі" бьіла под винницкими мусорами, которьіх сегодня отстранили от должностей. Из местньіх никого не задержали, только винницких. В схватке "Мусора против мусоров" Чеботарь победил винницкого главмусора
показать весь комментарий
29.05.2020 19:22 Ответить
А рюкзаков доповідає Бубошці, що недогледіли, бо злодії прокрались уночі. А Моніка схвально хита головою. Черговий відосик для дурнів.
показать весь комментарий
29.05.2020 19:27 Ответить
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2423
показать весь комментарий
30.05.2020 11:27 Ответить
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 3580
показать весь комментарий
30.05.2020 12:56 Ответить
АВАКОВ со своим "советником" Геращенком рассказывали жителям Украины и обвиняли руководство полиции Виницкой области, что МОЛ они не предотвратили вовремЯ. А таперяче ВЫЯСНЯЕТСЯ, что руководство области и самого города Киева также как всегда лохонулись, И так же вовремя не предотвратили ЭТИ 90 - годы, ТАК напрашивается - ЗАЧЕМ НАМ ВСЕМ ТАКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ!???.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:00 Ответить
Бровары это не Киев и руководство Киева тут не при чем! Или у вас на Колыме показывают что Бровары это р-н Киева?
показать весь комментарий
30.05.2020 15:58 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .

Вчера в 10:40
·

В Броварах друзья произошло следующее.Пришли к чиновникам-коррупционерам перевозчики за КВОТАМИ на перевозки.Чиновники назвали круглую сумму и ПОЛУЧИВ эту сумму,дали разрешение.А через неделю пришли к этим же чиновникам ДРУГИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ и попросили квоты на ЭТИ ЖЕ МАРШРУТЫ.Чиновники назвали еще большую сумму и ПОЛУЧИЛИ деньги и с этих.И в результате и одни и другие перевозчики были в полной уверенности,что маршруты принадлежат именно им.И теперь ******** ПЕРЕВОЗЧИКИ и их КРИМИНАЛЬНЫЕ КРЫШИ,вместо того,что бы ВЫНЕСТИ ЧИНОВНИКОВ,пошли КРОШИТЬ ДРУГ ДРУГА.ИДИОТЫ...И такое происходит по всей стране.Я ПЯТЬ ЛЕТ об этом пишу.Ну УМИРАЕТ наша страна из за КОРРУПЦИИ.УМИРАЕТ((......А ты Зеленский вместо того,что бы ПОСАДИТЬ Ермака,КРЫШУЕШЬ его и этим самым ПОКАЗЫВАЕШЬ всем чинушам,что БРАТЬ ВЗЯТКИ МОЖНО И НУЖНО.Произошедшее на ТВОЕЙ СОВЕСТИ Зеленский.Пети уже больше года как нет,а при тебе КОРРУПЦИЯ только УСИЛИЛАСЬ,ибо ты НЕ САЖАЕШЬ,а КРЫШУЕШЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ..(((
показать весь комментарий
30.05.2020 14:36 Ответить
действительно, титушек появилось везде очень много, причем у некоторых журналистские "посвидчення" и купленные под них пистолеты и пр.оружие.
Пора бы, Аваков, заинтересоваться, почему уличнобандитская шушера с разных краев и районов шастает по Київу, как у себя ???
тидумаєшминезнаємо що з ними робити?!!!!!!!!!!!! ?! аваков?
показать весь комментарий
30.05.2020 16:30 Ответить
мало не покажеться!
показать весь комментарий
30.05.2020 16:36 Ответить
прекращайте задавать вопросы собакову и его крыше членограю. это бесполезно . членограй нифига в этой стране не решает. так чувака посадили в кресло для галочки.у него есть шеф дерьмак))))), что скажет, то осел оманский и делает)))) ну а дерьмаку на ушко другие шепчут))))
вот так и живем. ))))
показать весь комментарий
30.05.2020 19:00 Ответить
 
 