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Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция против закупок Министерством здравоохранения защитных костюмов для медиков по завышенным ценам. Активисты обвиняют главу Минздрава Максима Степанова в коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 01
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 02
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 03
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 04
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о закупке Минздравом защитных костюмов: Если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 06
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 07
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 08
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 09
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 10
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 11
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 12

Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 13

Также читайте: Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 14
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 15
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 16
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 17
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 18
Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 19

Также читайте: Минздрав планирует создать госрезерв средств индивидуальной защиты на базе больниц

Под офисом Зеленского прошла акция Первый миллиард Степанова, протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам 20

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25516) Минздрав (4899) закупки (753) Богачук Олег (1462) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+19
Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 9136
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29.05.2020 21:07
+18
Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 900
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29.05.2020 21:17
+10
Корупція Степанова є темою для НАБУ, але його злочини проти медиків вже перейшли межу. Кожен день додаються нові медикі інфіковані короновірусом, а Степанов лише говорить про це!
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29.05.2020 21:08
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Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 9136
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29.05.2020 21:07 Ответить
Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 900
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29.05.2020 21:17 Ответить
Нефуя себе какая куча народу собралась!
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29.05.2020 21:48 Ответить
Корупція Степанова є темою для НАБУ, але його злочини проти медиків вже перейшли межу. Кожен день додаються нові медикі інфіковані короновірусом, а Степанов лише говорить про це!
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29.05.2020 21:08 Ответить
Степанов бывший сборщик налогов с большим опытом воровства.
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30.05.2020 10:47 Ответить
кому шо... а жору "беспокоит положение в Гондурасе"(с)
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29.05.2020 21:26 Ответить
ему до жопы
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29.05.2020 21:13 Ответить
Воно тєлєк дивиться, а там - коронавірус.
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29.05.2020 21:38 Ответить
Акция - это когда выходит активное гражданское общество в количестве десятки и сотни тысяч и нагибает воровскую шайку раком.
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29.05.2020 21:17 Ответить
Сами определения придумываете?
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30.05.2020 11:36 Ответить
Самоизоляция и Карантин пишут жалобу в ООН
Чуваки,дайте мяса колбасы,задолбал ваш Бесогон
А мутирующий КоровиRUS перейдет на самогон
И весь Мир поймет,это был всего лишь Фуфлогон
Веселого мало,куда не взляни Балаган
Привычкою стало,нырять с головою в стакан.....
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29.05.2020 21:20 Ответить
Дело Богатыревой возрождается.
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29.05.2020 21:22 Ответить
По вывеской Степановой.
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30.05.2020 10:50 Ответить
Что самое интересное, нет ниодной акции против Ахметова. Неужели Гудок всех устраивает и устраивает то что он делает со страной и с народом?
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29.05.2020 21:23 Ответить
Сходи ты!
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29.05.2020 22:51 Ответить
Что-то возле барыги Оманского зачастили акции.Раскачивают полным ходом хрипатого.
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29.05.2020 21:25 Ответить
Карантин скінчиться і на Зелю почнеться полювання.
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29.05.2020 21:53 Ответить
Нашого старого гаранта не згадали печалька такий був реформатор.
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29.05.2020 21:56 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2020/04/2/ 2 апреля , 15:48
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой"

Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/
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29.05.2020 22:01 Ответить
А то, шо закупается по завышенным ценам, оно хде? Мой друг главврач говорит - сами покупаем, бо нема поставок от минздрава.
Дело в том, что СИЗ медиков - это всё одноразовое, нужны регулярные поставки. Уже карантин на финише, а поставок так и нема.
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29.05.2020 22:25 Ответить
Вижу там золотой батон который оказался фейком, как и золотой унитаз, как и камазы с деньгами... кажется тогда буквально все было фейком.
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29.05.2020 23:13 Ответить
Мдя.

"Мені Зе-влада подобається своєю ефективністюПід офісом Зеленського відбулася акція "Перший мільярд Степанова", протестували проти закупівель МОЗ за завищеними цінами - Цензор.НЕТ 8314. Тиждень тому три міністри привезли нам в область вертоліт для перевезення хворих на коронавірус. Ну це ж ясно, в області найбільша кількість хворих, з "пустими руками" вони приїхати не могли. Вже тоді у багатьох виник сумнів у потрібності такого подарунку. Сьогодні вертоліт урочисто, після умовних навчань, повіз "умовного" хворого в Київ. Ну і відповідно відбув туди назавжди. Що маємо в сухому залишку? Витрачено декілька десятків тисяч гривень на переліт його туди і назад, утримання екіпажу тут. І це в час коли волонтери і далі збирають кошти на кисень та обладнання для лікарів. Ситуація нагадала пісню з дитинства: "Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо."Тарас Халавка
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/21/novyna/suspilstvo/cherniveczku-oblast-napravyly-vertolit-vyvozu-xvoryx-koronavirus До Чернівецької області направили вертоліт для вивозу хворих на коронавірус
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30.05.2020 01:27 Ответить
уже двадцять разів пояснили про клас захисту ,всеодно.таке враження,що їм дуже болить,що не вони купляли
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30.05.2020 15:27 Ответить
ты тащишься от того что мародёры наживаются на пандемии?..
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30.05.2020 23:46 Ответить
 
 