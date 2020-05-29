Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция против закупок Министерством здравоохранения защитных костюмов для медиков по завышенным ценам. Активисты обвиняют главу Минздрава Максима Степанова в коррупции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Чуваки,дайте мяса колбасы,задолбал ваш Бесогон
А мутирующий КоровиRUS перейдет на самогон
И весь Мир поймет,это был всего лишь Фуфлогон
Веселого мало,куда не взляни Балаган
Привычкою стало,нырять с головою в стакан.....
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой"
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/
Дело в том, что СИЗ медиков - это всё одноразовое, нужны регулярные поставки. Уже карантин на финише, а поставок так и нема.
"Мені Зе-влада подобається своєю ефективністю. Тиждень тому три міністри привезли нам в область вертоліт для перевезення хворих на коронавірус. Ну це ж ясно, в області найбільша кількість хворих, з "пустими руками" вони приїхати не могли. Вже тоді у багатьох виник сумнів у потрібності такого подарунку. Сьогодні вертоліт урочисто, після умовних навчань, повіз "умовного" хворого в Київ. Ну і відповідно відбув туди назавжди. Що маємо в сухому залишку? Витрачено декілька десятків тисяч гривень на переліт його туди і назад, утримання екіпажу тут. І це в час коли волонтери і далі збирають кошти на кисень та обладнання для лікарів. Ситуація нагадала пісню з дитинства: "Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот эскимо."Тарас Халавка
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/21/novyna/suspilstvo/cherniveczku-oblast-napravyly-vertolit-vyvozu-xvoryx-koronavirus До Чернівецької області направили вертоліт для вивозу хворих на коронавірус