Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция против закупок Министерством здравоохранения защитных костюмов для медиков по завышенным ценам. Активисты обвиняют главу Минздрава Максима Степанова в коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.











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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ