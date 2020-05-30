Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем. ФОТОрепортаж

29 мая, в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Виталием Николаевичем Лимборским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Zlatopil.

Виталий Лимборский, 1996 года рождения, младший сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26 мая вечером в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

28 мая жители Знаменки откликнулись на призыв в соцсети и вышли на центральную улицу города, чтобы создать живой коридор для встречи погибшего на Востоке 24-летнего земляка.









"В последний путь его провожали несколько сотен человек. Среди них - родные, односельчане, боевые побратимы, представители власти. Прощались с мужчиной возле местного дома культуры.

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"Мы должны сделать все для того, чтобы победить того врага, который напал на нас. Мы должны поклясться перед героем, что доведем дело до конца, что Украина будет расцветать, будет независимой. Вечная память Виталию, а семье - слова благодарности за то, что воспитали такого сына", - сказал председатель областного совета Александр Черноиваненко.

Провожая гроб с героем, люди стали на колени и выкрикивали "Герои не умирают" и "Слава герою"", - отмечается в материале издания.

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Виталий Лимборский родился 20.03.1996 года в селе Субботцы Знаменского района. В 2002 году начал обучение в Субботцевской общеобразовательной школе I-III ступеней, которую окончил в 2013 году. Работал детским тренером по футболу. 28.11.2017 года был призван Знаменский объединенным городским военным комиссариатом в ряды Вооруженных Сил Украины. Службу проходил в воинской части А 1785 (363-й отдельный батальон охраны и обслуживания) в звании младшего сержанта.

Похоронили Виталия Лимбоского на сельском кладбище Субботцы. У него остались мать и брат.







