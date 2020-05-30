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Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем. ФОТОрепортаж

29 мая, в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Виталием Николаевичем Лимборским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает местное издание Zlatopil.

Виталий Лимборский, 1996 года рождения, младший сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб  26 мая вечером в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

28 мая жители Знаменки откликнулись на призыв в соцсети и вышли на центральную улицу города, чтобы создать живой коридор для встречи погибшего на Востоке 24-летнего земляка.

Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 01
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 02
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 03
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 04

"В последний путь его провожали несколько сотен человек. Среди них - родные, односельчане, боевые побратимы, представители власти. Прощались с мужчиной возле местного дома культуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Виталий Лимборский погиб 26 мая в зоне ООС. ФОТО

"Мы должны сделать все для того, чтобы победить того врага, который напал на нас. Мы должны поклясться перед героем, что доведем дело до конца, что Украина будет расцветать, будет независимой. Вечная память Виталию, а семье - слова благодарности за то, что воспитали такого сына", - сказал председатель областного совета Александр Черноиваненко.

Провожая гроб с героем, люди стали на колени и выкрикивали "Герои не умирают" и "Слава герою"", - отмечается в материале издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибшего на Донбассе воина 28-й ОМБ Виталия Лимборского похоронят 29 мая на Кировоградщине

Виталий Лимборский родился 20.03.1996 года в селе Субботцы Знаменского района. В 2002 году начал обучение в Субботцевской общеобразовательной школе I-III ступеней, которую окончил в 2013 году. Работал детским тренером по футболу. 28.11.2017 года был призван Знаменский объединенным городским военным комиссариатом в ряды Вооруженных Сил Украины. Службу проходил в воинской части А 1785 (363-й отдельный батальон охраны и обслуживания) в звании младшего сержанта.

Похоронили Виталия Лимбоского на сельском кладбище Субботцы. У него остались мать и брат.

Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 05
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 06
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 07
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине. Люди стали на колени перед героем 08

Автор: 

Ян Осока (1501) 28 отдельная механизированная бригада (185) операция Объединенных сил (6766) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+53
Спи спокійно, вірний Сину України.
Царство Небесне.
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29.05.2020 20:59
+51
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 1975

...
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29.05.2020 20:55
+48
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 4350 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.05.2020 20:53
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Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 4350 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.05.2020 20:53 Ответить
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 1975

...
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29.05.2020 20:55 Ответить
Спи спокійно, вірний Сину України.
Царство Небесне.
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29.05.2020 20:59 Ответить
Герою Слава!
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29.05.2020 21:15 Ответить
земля пухом !!! "Герои не умирают" "Слава герою"
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29.05.2020 21:30 Ответить
Герою Слава, а зепоцу ганьба і нари.
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29.05.2020 21:34 Ответить
А ведь зе, говорил, что знает как, закончить войну... - просто трепло.
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30.05.2020 12:22 Ответить
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині - Цензор.НЕТ 9018
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29.05.2020 21:37 Ответить
Украiна понад Усе!!! Слава Герою !!! Вiчная Пам*ять !!!
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30.05.2020 10:33 Ответить
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30.05.2020 10:33 Ответить
Героям Слава !
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30.05.2020 10:40 Ответить
Если бы не 1917 год и Мировая революция рюсского быдла в Питирбурге,сейчасм бы все жили в Нормальной стране...а не в говне...
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30.05.2020 10:50 Ответить
насправді, точка відліку починається трохи раніше - коли Ніколай 2 вирішив вступити у війну, яка потім стала зватися Першою світовою.
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30.05.2020 11:21 Ответить
**
В палацах тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.

Мов ні війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…

А він - чийсь син - єдиний в цілім світі !
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг він полюбити, -
Цей України рядовий солдат!
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30.05.2020 11:03 Ответить
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм - Цензор.НЕТ 3408
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30.05.2020 11:04 Ответить
Співчуття рідним. Сумно, що влада не розуміє що Московія то ворог . А з ворогом домовитись неможливо його треба ЗНЕШКОДИТИ.
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30.05.2020 11:18 Ответить
який гарний хлопець - цвіт ж України. Великий сум.
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30.05.2020 11:22 Ответить
сум давить - цвіт же України.
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30.05.2020 11:30 Ответить
Слава Україні!
Ганьба її ворогам!
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30.05.2020 11:30 Ответить
Небо плаче і Люди .((
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30.05.2020 14:18 Ответить
8.11.2017 года был призван в ряды Вооруженных Сил Украины.Источник

а нагадайте мені будь ласка де був і чим займався в цей час громадянин України вова- зелепуга. дякую заздалегідь.
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30.05.2020 16:43 Ответить
 
 