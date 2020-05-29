Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника. ФОТОрепортаж

В тактико-специальных учениях приняли участие подразделения бригад морской пехоты, авиация Сухопутных войск ВС Украины, подразделения десантно-штурмовых войск ВС Украины, морская авиация ВМС ВС Украины и представители Госпогранслужбы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрмияInform".

Участники учений отработали отражение морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.

"Во время тренировки морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необорудованное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Кроме того, были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя", — сказано в сообщении.

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"Были проведены совместные двухступенчатые командно-штабные учения с привлечением батальонов к практическим действиям. Подразделения отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их содержание", - отметил командир отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас.

















