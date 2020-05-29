Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника. ФОТОрепортаж
В тактико-специальных учениях приняли участие подразделения бригад морской пехоты, авиация Сухопутных войск ВС Украины, подразделения десантно-штурмовых войск ВС Украины, морская авиация ВМС ВС Украины и представители Госпогранслужбы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрмияInform".
Участники учений отработали отражение морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.
"Во время тренировки морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необорудованное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Кроме того, были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя", — сказано в сообщении.
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"Были проведены совместные двухступенчатые командно-штабные учения с привлечением батальонов к практическим действиям. Подразделения отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их содержание", - отметил командир отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас.
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в Сирии как было? "кривизнулька земли"!
так шо вертуху на 50м., с 40км. радар не увидит(без А-50 конечно)
а тонули люди взагалі без форми, на фанері пливли, хто на чому.
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Брешеш
за дидов накатил? за Щукова, засралина и прочих кумиров?
а шо бы ты выбрал? - в ластах и без ни хера не утонуть, или все таки шанс на до берега и еще немного повоевать?
но есть вещи, не знаю дойдет ли мой посыл до тебя,
когда нада от кацапни отбиваться чем уже есть и как уже умеем - тогда надо...
надеюсь все атомные станции заминированы - на большой крайняк?
быстродум ты деда...
склонился к ответу - жалею уже
нормальные командиры ето понимают и тренируют хлопцев.
конечно хотелось хотелось бы, шо б отбулавленый не кацапом был, но eтo уже все без вопросов....