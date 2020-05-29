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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника. ФОТОрепортаж

В тактико-специальных учениях приняли участие подразделения бригад морской пехоты, авиация Сухопутных войск ВС Украины, подразделения десантно-штурмовых войск ВС Украины, морская авиация ВМС ВС Украины и представители Госпогранслужбы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрмияInform".

Участники учений отработали отражение морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.

"Во время тренировки морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необорудованное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Кроме того, были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя", — сказано в сообщении.

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"Были проведены совместные двухступенчатые командно-штабные учения с привлечением батальонов к практическим действиям. Подразделения отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их содержание", - отметил командир отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас.

Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 01
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 02
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 03Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 04
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 05
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 06
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 07
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 08
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 09
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника 10

Автор: 

Азовское море (1604) ВМС (1465) Минобороны (9322) военные учения (3457) ВСУ (6584) Десантно-штурмовые войска (217)


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Топ комментарии
+3
будет дан приказ-терпеть и не провоцировать, обращаться в обсе и спортлото, пока до Днепра не дойдут
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29.05.2020 20:56
+3
В брониках в лодке - верх идиотизма. Упал за борт, тебя нет.
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29.05.2020 21:01
+3
На одних фотках Стрелковое, на других Генгорка... Вчера летали парами, "перепригивая" через провода))) А у ваты как подгорало))) "Они не имеют права так низко летать")))
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29.05.2020 22:29
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Яка водичка
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29.05.2020 20:51 Ответить
А шо там вподобайного, если они учатся перестать пастреливать.
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29.05.2020 21:23 Ответить
Використання гелікоптерів для відбиття атаки морського десанту це маразм! Гелікоптери будуть збиті засобами ППО ворога з російського берега, або з десантного корабля! Зона ураження ППО ворога простягається на 200-350 км вглиб території України від узбережжя, тому про використання гелікоптерів можна забути раз і назавжди! Росіяни мають на озброєння літаки та гелікоптери ДРЛОіУ які можуть виявляти низьколетящі цілі за 350-400км і скеровувати на них зенітні ракети С-400.
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30.05.2020 00:56 Ответить
Морська піхота має висуватись в район можливої висадки морського десанту на бронетехниці, з протитанковими гарматами МТ-12 та великокаліберними гарматами Гіацинт-Б 152мм для стрільби по морським цілям керованими снарядами Стугна та Квітник. А в якості апаратури наведення для Квітника потрібно використовувати БПЛА.
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30.05.2020 01:00 Ответить
не нагнетай...
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30.05.2020 06:05 Ответить
попался!
в Сирии как было? "кривизнулька земли"!
так шо вертуху на 50м., с 40км. радар не увидит(без А-50 конечно)
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30.05.2020 09:50 Ответить
Росіяни вже мають гелікоптери ДРЛОіУ, їм вже не потрібно запускати в небо Іл-76 який можуть збити. Росіяни зондують повітряний простір різними гелікоптерами які рухаються в повітрі різними маршрутами і це дозволяє якісно запеленгувати навіть малорозмірну повітряну ціль на значній відстані.
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30.05.2020 12:51 Ответить
в Сирии они показали что имеют, вплоть до "красухи" и слепых "панцырей", а в Ливии турки просто вдесятикрат провели по губам лапотникам
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30.05.2020 13:38 Ответить
Ну не потрібно бути ідіотами і порівнювати сили російських терористів в Лівії та Сирії і сили ППО на території росії. Якщо в Сирії та Лівії російські терористи обмежені в засобах, то в війні проти України вони можуть використати весь свій арсенал.
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30.05.2020 18:16 Ответить
После твоих этих комментов, стает понятно с какой целью ты выложил то фото))) За кацев переживаешь?))) А так распинался, так распинался))))
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30.05.2020 19:42 Ответить
Переймаюсь що мізки досі не відросли у Генштабу, який організовує такі нікчемні навчання! А фото лише ілюструє всю помилковість використання гелікоптерів в реальних бойових діях по відбиттю морського десанту. Реальний технічний стан гелікоптерів призводить до небойових втрат навіть в мирний час!
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31.05.2020 12:41 Ответить
Фотки с этих же учений от отдыхающих)))
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 4313
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29.05.2020 22:59 Ответить
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 2659
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30.05.2020 18:17 Ответить
Сказать то что хотел?))) Тормозишь ты однако))) Он вчера еще улетел на базу))) Вот его фото с другого ракурса...
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 9147
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30.05.2020 19:37 Ответить
Хотів сказати що за технікою потрібно слідкувати і вчасно її ремонтувати і гавном не заправляти!
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31.05.2020 12:42 Ответить
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 6303
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29.05.2020 23:00 Ответить
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 8660
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29.05.2020 23:02 Ответить
Похоже что это район Стрелкового на Арабатской стрелке
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29.05.2020 20:55 Ответить
На одних фотках Стрелковое, на других Генгорка... Вчера летали парами, "перепригивая" через провода))) А у ваты как подгорало))) "Они не имеют права так низко летать")))
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29.05.2020 22:29 Ответить
будет дан приказ-терпеть и не провоцировать, обращаться в обсе и спортлото, пока до Днепра не дойдут
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29.05.2020 20:56 Ответить
В брониках в лодке - верх идиотизма. Упал за борт, тебя нет.
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29.05.2020 21:01 Ответить
Представь себе, умник, так форсировали Днепр.
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29.05.2020 21:25 Ответить
В Днепре есть диорама "Битва за Днепр". Посети, просветись, я там был много раз. Ты броники видишь?. В бронике плыть все равно, что с пудовой гирей. Топор, на половину, деревянный, но тонет
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника - Цензор.НЕТ 9242
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29.05.2020 21:35 Ответить
тоді і броніків то не було.
а тонули люди взагалі без форми, на фанері пливли, хто на чому.
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29.05.2020 21:40 Ответить
были, учи матчасть, неуч.
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29.05.2020 21:42 Ответить
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника - Цензор.НЕТ 1472Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника - Цензор.НЕТ 92
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29.05.2020 21:58 Ответить
та смішно. Фотки постановочні.
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29.05.2020 22:03 Ответить
у тебя мозги постановочные, бронежилеты СН-42 начали выпускать в 1942 году и активно использовались также при штурме Сталинграда. Иди гуляй, кухарка.
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29.05.2020 22:14 Ответить
на другій фотці голандці.
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29.05.2020 22:34 Ответить
дубль три для кухарок с особым путем развития: бронежилет СН-42 разработан лабораторией Института металлов под руководством М. И. Корюкова и поставлялся в войска с 1942 года. Он же разработал советский шлем.
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29.05.2020 23:36 Ответить
на другій фотці голандці.

==
Брешеш
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29.05.2020 23:41 Ответить
ага. П'ятниста форма в того чувачка.
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30.05.2020 06:35 Ответить
Милая Ксения, ты разбираешься в форме ВМВ?
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30.05.2020 09:39 Ответить
с советским броником СН-42.
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30.05.2020 10:11 Ответить
А ничего что десант в бронежилетах начал бой ещё ночью? На картине светит солнце, идет выгрузка вооружения на уже освобождённый десантом плацдарм.
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29.05.2020 22:12 Ответить
вот вот - завалили трупами, кои еще с месяц беспокоили колхозников ниже по течению
за дидов накатил? за Щукова, засралина и прочих кумиров?
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30.05.2020 08:20 Ответить
Казлина ты дурная, какое это имеет отношение к существу вопроса о бронежилетах?А накатил я за украинских дiдiв, которых ты унижаешь "беспокойством".
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30.05.2020 10:06 Ответить
я тебе больше скажу - в каске с застегнутой туго под горло во всей етой аммуниции тож как бы не гуд - за борт выпадешь со все аммуницией на себе? - тебя же ета каска и удавит.
а шо бы ты выбрал? - в ластах и без ни хера не утонуть, или все таки шанс на до берега и еще немного повоевать?
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30.05.2020 03:36 Ответить
Вайна ваще вещь как бы неудобная, ну там ссаные трусы мозоля и раны, которые не заживают если убьют..
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30.05.2020 10:08 Ответить
ну де ты прав там прав...
но есть вещи, не знаю дойдет ли мой посыл до тебя,
когда нада от кацапни отбиваться чем уже есть и как уже умеем - тогда надо...
надеюсь все атомные станции заминированы - на большой крайняк?
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30.05.2020 10:24 Ответить
иди проспись от стекломоя, сам не понимаешь что несешь, повествователь с планами на курятник..
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30.05.2020 10:34 Ответить
тебе всего то понадобилось 10 мин, шо бы понять о чем тебе написали....
быстродум ты деда...
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30.05.2020 10:47 Ответить
так тебе, быстродумное, на 3 минуты дольше времени понадобилось чем мне.
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30.05.2020 12:33 Ответить
та от думал отвечать бревну или нет...
склонился к ответу - жалею уже
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30.05.2020 12:39 Ответить
Так ты же деревяннее на порядок, поэтому тормозишь.
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30.05.2020 12:46 Ответить
и шо б ты даже не сомневался, кнопка не у клована, и никто не собирается под вас, лапотников, ложится...
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30.05.2020 10:27 Ответить
так ты же лапотник, вон и кокошник торчит.
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30.05.2020 10:28 Ответить
думаю ты бы выбрал ласты без нихера
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30.05.2020 03:37 Ответить
Морпехи не должны этого делать..десант морпехов должна уничтожать обычная пехота...А Наша морская пехота должна учиться уничтожать еще не сформировавшийся десант морпехов на оккупированных и непосредственно вражеских территориях...вплоть до расстрела "террористами" очереди в военкомат ))))
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29.05.2020 22:40 Ответить
мало ли что должны, надо на реальные возможности смотреть...
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30.05.2020 06:10 Ответить
твари зеленые на развод-отвод, а бойцам свое дело делать...

нормальные командиры ето понимают и тренируют хлопцев.
конечно хотелось хотелось бы, шо б отбулавленый не кацапом был, но eтo уже все без вопросов....
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30.05.2020 03:24 Ответить
 
 