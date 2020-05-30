Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
Заведующий отделением Львовской областной клинической больницы подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 21,5 тыс. грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.
"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона 29 мая 2020 сообщено о подозрении заведующему одного из отделений КНП ЛОР "Львовская областная клиническая больница" в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).По данным следствия, взятку в размере 21 500 гривен предназначался врачу за установление призывнику диагноза, что позволит признать его непригодным к прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Западного региона Украины в пятницу вечером.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - подытожили в прокуратуре.
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це нормальна оплата такої праці???!!!
а ті хто відмиває мільйони на масках, карантині, - навіть не під підозрою. пор діамантових прокурорів і забули всі давно, бурштинові справи взагалі заглохли. ... нема сенсу говорити - список майже бузкінечний!