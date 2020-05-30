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Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Заведующий отделением Львовской областной клинической больницы подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 21,5 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона 29 мая 2020 сообщено о подозрении заведующему одного из отделений КНП ЛОР "Львовская областная клиническая больница" в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).По данным следствия, взятку в размере 21 500 гривен предназначался врачу за установление призывнику диагноза, что позволит признать его непригодным к прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Западного региона Украины в пятницу вечером.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - подытожили в прокуратуре.

Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс. грн взятки, - прокуратура 01
Зав отделением Львовской областной больницы подозревается в получении 21,5 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке. ФОТО

Автор: 

взятка (6158) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
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Так у нас прості тільки в Раді сидять,зеленого кольору,і беруть,на відміну від хірурга зеленими...І до них ніколи не прийде прокуратура...хіба тільки відзвітуватись...
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30.05.2020 11:19
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30.05.2020 10:12 Ответить
Ярослав Зборівський зав відділенням.
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30.05.2020 10:33 Ответить
Яким відділенням?
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30.05.2020 10:45 Ответить
1ша хірургія. до речі, хірург дуже хороший. як людина - досить складний.
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30.05.2020 11:03 Ответить
Так у нас прості тільки в Раді сидять,зеленого кольору,і беруть,на відміну від хірурга зеленими...І до них ніколи не прийде прокуратура...хіба тільки відзвітуватись...
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30.05.2020 11:19 Ответить
причому їх запалили на першій же ж сесії, з конвертиками (як пріснопам'ятий клюєв).
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30.05.2020 23:07 Ответить
Велик хотел себе купить ****) Топ корупционер)
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30.05.2020 14:18 Ответить
1 диагноз,1 велик.2 диагноза,2 велика.Продолжать?
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30.05.2020 14:22 Ответить
а що ви хочете від лікаря -хірурга вищої категорії, який робить дуже складні операції, постійно балансуючи між життям і смертю, і який має зарплатню приблизно 5000 чи 7000 грн???
це нормальна оплата такої праці???!!!
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31.05.2020 17:34 Ответить
і це називається корупцією??? це смішна цифра, вправді хіба на вєлік вистачить))
а ті хто відмиває мільйони на масках, карантині, - навіть не під підозрою. пор діамантових прокурорів і забули всі давно, бурштинові справи взагалі заглохли. ... нема сенсу говорити - список майже бузкінечний!
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31.05.2020 17:41 Ответить
 
 