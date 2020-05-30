ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком сообщили о подозрении 6 участникам преступной группы, среди них командир одной из воинских частей в Винницкой области, которые по предварительному сговору завладели бюджетными средствами оборонного назначения в особо крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что командир воинской части допустил оплату за невыполненные работы по строительству дороги. Путем завышения объемов и стоимости выполненных работ в декабре 2017 года руководитель компании, ее владелец и физическое лицо-предприниматель присвоили 3,2 млн грн.

В течение июня-июля 2019 года эти же лица присвоили почти 16 млн грн бюджетных средств, полученных в качестве предоплаты за услуги по строительству дорожного покрытия, которые они не собирались выполнять.

После этого подозреваемые легализовали средства через физических лиц-предпринимателей, деятельность которых впоследствии была приостановлена.

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Таким образом командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Организатор, один из исполнителей и двое пособников подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК). Еще один исполнитель подозревается в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенном организованной группой, и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК)

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

В случае доказательства вины, подозреваемому военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет, остальным участникам преступной группы - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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В свою очередь Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции. А также о подозрении подполковнику ВСУ, командиру воинской части.

В течение 2017-2019 годов злоумышленниками были присвоены бюджетные средства на общую сумму более 19 млн. грн, отмечают в военной прокуратуре.











