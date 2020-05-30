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ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком сообщили о подозрении 6 участникам преступной группы, среди них командир одной из воинских частей в Винницкой области, которые по предварительному сговору завладели бюджетными средствами оборонного назначения в особо крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что командир воинской части допустил оплату за невыполненные работы по строительству дороги. Путем завышения объемов и стоимости выполненных работ в декабре 2017 года руководитель компании, ее владелец и физическое лицо-предприниматель присвоили 3,2 млн грн.

В течение июня-июля 2019 года эти же лица присвоили почти 16 млн грн бюджетных средств, полученных в качестве предоплаты за услуги по строительству дорожного покрытия, которые они не собирались выполнять.

После этого подозреваемые легализовали средства через физических лиц-предпринимателей, деятельность которых впоследствии была приостановлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине военнослужащему и работнику ВСУ сообщено о подозрении в присвоении 479 тыс. грн и нанесении ущерба на 1,7 млн грн, - ГБР

Таким образом командир воинской части подозревается в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Организатор, один из исполнителей и двое пособников подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК). Еще один исполнитель подозревается в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенном организованной группой, и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК)

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

В случае доказательства вины, подозреваемому военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет, остальным участникам преступной группы - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат райсовета похитил почти 2,7 млн грн при строительстве дорог на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

В свою очередь Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции. А также о подозрении подполковнику ВСУ, командиру воинской части.

В течение 2017-2019 годов злоумышленниками были присвоены бюджетные средства на общую сумму более 19 млн. грн, отмечают в военной прокуратуре.

ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн 01
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн 02
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн 03
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн 04
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн 05
ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн 06

Автор: 

хищение (676) Хмельницький (478) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+5
Значит растратников отпустят или пойдут на повышение.Ведь это хищение в особокрупных размерах,есть чем поделится.
При союзе за особокрупные,которые начинались из 10 000 деревяных уже рассрельная статья светила.А сейчас чем больше своруеш тем меньше шансов сесть в цугундер.
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30.05.2020 11:20
+4
Без полиции не обошлось и в єтот раз.

"В свою очередь https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=273944 Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции."

Источник: https://censor.net/p3199018
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30.05.2020 11:13
+4
Да и военньіе в єтой истории тьіловьіе, они как раз и голосовали за Зе.
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30.05.2020 11:22
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Правила форума Совет форумчан
а кто твои герои -уточни!!!тот кто жизнь и здоровье отдал (ЭТО ОДНОЗНАЧНО ГЕРОИ) за то что бі єти командиры имели возможность воровать.. или же те кто по праву рождения или родственным связям или взяткам получал звания и должности и теперь ворует так что бедняга лебедев(мин обороны злочинного януковича) душиться от зависти... глянь на каких машинках ездят НЕКОТОРЫЕ полковники-ОЛИГАРХ по виду авто
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30.05.2020 11:23 Ответить
Без полиции не обошлось и в єтот раз.

"В свою очередь https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=273944 Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции."

Источник: https://censor.net/p3199018
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30.05.2020 11:13 Ответить
Срочно уполномоченного ермака туда. Этот наичестнейший парень с такими же товарищами быстро наведут порядок.
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30.05.2020 11:21 Ответить
Да и военньіе в єтой истории тьіловьіе, они как раз и голосовали за Зе.
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30.05.2020 11:22 Ответить
Тупой лохушке всегда Петя виноват. Даже когда уже год как Петя не при власти. Дура всегда дура, при любом президенте, да?
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30.05.2020 11:44 Ответить
Значит растратников отпустят или пойдут на повышение.Ведь это хищение в особокрупных размерах,есть чем поделится.
При союзе за особокрупные,которые начинались из 10 000 деревяных уже рассрельная статья светила.А сейчас чем больше своруеш тем меньше шансов сесть в цугундер.
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30.05.2020 11:20 Ответить
ПЗДЦ! На первом фото мусора в носочках. Обссаться))))
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30.05.2020 11:22 Ответить
хоть не в дырявых носках)
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31.05.2020 14:59 Ответить
73 % требуют посадок в СССРе дохлом в год сажали 100 000 баранов Сралина,остальных отстреливали....а назвали это не Сралинизм,а Ежовщина Бериевщина...
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30.05.2020 11:26 Ответить
може не в тему, но простите уже
евреи + грузины = Украина
----------------------------------------
тупо навеяло....
саакашвили тянет деканеидзе...
коломойский зеленского... - попали хлопы, мля....
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30.05.2020 11:27 Ответить
Не тільки. Вірмени, литовці, але рулять у більшості євреї
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30.05.2020 12:07 Ответить
Подозрение еще надо доказать в Суде. а во вторых вся эта возня пахнет дебилизмом высшей пробы...
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30.05.2020 11:31 Ответить
КГБисты обосранные
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30.05.2020 11:48 Ответить
Може воно і так, може, але нічому що говорить ДБР - НЕ ВІРЮ, апріорі.
Така кількість зашкварів, що це ДБР, на мою думку повинно бути розформовано
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30.05.2020 12:10 Ответить
Немного непонятно,эта часть стройбат?
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30.05.2020 12:11 Ответить
Врят ли.Стройбат строит,а в/часть наняла фирму"на бумаге" для строительства, чем заимела "левый" доход.
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30.05.2020 16:03 Ответить
Одні музейні бандити ловлять інших таких же злодіїв. Оксиморон.
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30.05.2020 13:21 Ответить
 
 