Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом, - нардеп Скороход. ФОТОрепортаж

Народный депутат (внефракционная) Анна Скороход подготовила депутатский запрос и обращаться в правоохранительные органы по поводу того, что арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграмме.

Депутат опубликовала обращение, которое к ней поступло.

В нем говорится, что на заводе "Океан" "началось повальное увольнение людей, завод продолжают резать по полной, если раньше весь процесс резки и погрузки был ночью, то сейчас все делают днем. (...) Вырезали мощный кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крышы. Затвор дока стоит в 6-ом цеху.

"Теперь о Буге, его выводили за 12" мильную зону, это такой процесс для оформления "флага" и одноразового перехода. По всей видимости продали.

(...)

Если так дело пойдёт, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что ещё и доплачивать придётся, чтоб его кто-то забрал!!!!!!Это реальный факт!!!

Кузнечный цех 15 млн дол стоит, вырезали нахер за 2 дня.

Ещё неделя и там ненадо вообще ничем заниматься, разве кабеля из земли выкорчёвывать!!!Да ещё плиты забора останутся с рельсами!!!!!И то сомневаюсь.

(...)

Там были спецкраны, робототехника с эксклюзивным сборочным оборудованием японским и корейским, новье за 120 млн дол. Теперь просто стены!!!!!Вы себе не представляете, что происходит!!!Собираются резать 3000 тонные стапельные краны. Это те которые, столкнулись. Это оборудование даёт этому заводу эксклюзив и его инвестиционную силу и стоимость!! 11 цех кружного судостроения вырезали пастели это 12000 тон метала спец конструкций по сварочным работами!!! Пожалуйста, помогите, вмешайтесь в ситуацию, донесите до власти, что творится!!!", - говорится в обращении.

Дальше народный депутат написала: "13.01.2020 суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан". Так кто же так безбожно режет его на металлолом в прямое нарушение закона? Подготовила депутатский запрос по данному вопросу, обращаюсь в правоохранительные органы!!!"





















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