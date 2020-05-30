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Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом, - нардеп Скороход. ФОТОрепортаж

Народный депутат (внефракционная) Анна Скороход подготовила депутатский запрос и обращаться в правоохранительные органы по поводу того, что арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграмме.

Депутат опубликовала обращение, которое к ней поступло. 

В нем говорится, что на заводе "Океан" "началось повальное увольнение людей, завод продолжают резать по полной, если раньше весь процесс резки и погрузки был ночью, то сейчас все делают днем. (...) Вырезали мощный кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крышы. Затвор дока стоит в 6-ом цеху.

"Теперь о Буге, его выводили за 12" мильную зону, это такой процесс для оформления "флага" и одноразового перехода. По всей видимости продали. 

(...)
Если так дело пойдёт, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что ещё и доплачивать придётся, чтоб его кто-то забрал!!!!!!Это реальный факт!!!
Кузнечный цех 15 млн дол стоит, вырезали нахер за 2 дня.
Ещё неделя и там ненадо вообще ничем заниматься, разве кабеля из земли выкорчёвывать!!!Да ещё плиты забора останутся с рельсами!!!!!И то сомневаюсь.

(...)
Там были спецкраны, робототехника с эксклюзивным сборочным оборудованием японским и корейским, новье за 120 млн дол. Теперь просто стены!!!!!Вы себе не представляете, что происходит!!!Собираются резать 3000 тонные стапельные краны. Это те которые, столкнулись. Это оборудование даёт этому заводу эксклюзив и его инвестиционную силу и стоимость!! 11 цех кружного судостроения вырезали пастели это 12000 тон метала спец конструкций по сварочным работами!!! Пожалуйста, помогите, вмешайтесь в ситуацию, донесите до власти, что творится!!!", - говорится в обращении.

Дальше народный депутат написала: "13.01.2020 суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан". Так кто же так безбожно режет его на металлолом в прямое нарушение закона? Подготовила депутатский запрос по данному вопросу, обращаюсь в правоохранительные органы!!!"

Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 01
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 02
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 03
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 04
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 05
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 06
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 07
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 08
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 09
Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 10

Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода Океан режут на металлолом, - нардеп Скороход 11

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Автор: 

завод (513) Николаев (2149) Николаевская область (2121) хищение (676) металлолом (190) Скороход Анна (45)


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Топ комментарии
+53
Такой завод никто не рискнет резать без одобрения с самого верха...а на самом верху осел с сотоварищами уже счета офшорные проверяют...
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30.05.2020 14:18
+49
Не. Ну хорошо же!!!

Зато не барыга.
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30.05.2020 14:13
+44
500 тыщ рабочих мест... среди них, вероятно, резчики и сборщики металлалома!
зепляди, вы довольны?
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30.05.2020 14:13
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Із серії гнила влада і її 82 млрд боргу МВФ.
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31.05.2020 06:36 Ответить
А де дбр, аваківці, сбу???!!! Картинами і патріотами "займаються???!!!
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31.05.2020 08:42 Ответить
Не мешай им они героически штурмуют музей!
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31.05.2020 13:47 Ответить
Это - логическая последовательность событий на этом заводе, зачатая бывшим директором этого завода Хероем Украины махровым взяточником и хапугой Романчуком, который построил подземные тоннели под своими хатами в Николаеве и ховал там наворованное золотишко и бабло - сейчас под следствием, но скоро выйдет за истечением срока давности. Никто не сомневался, что недоумок Трубач, который есть дуб дубом в судостроении и задозализатель Васи Федина (холопа Вадика Новинского) будучи сейчас там директором проявит такие способности по порезке Океана - до этого Вася Федин вырезал Херсонский судохааод почти под корень и завершил карьеру менегера его ликвидацией. На Океане самый большой сухой док в Европе, который позволяет строить любого тоннажа суда - ограничения касаются только высотой прохода под мостами в Босфоре - но авианосцы там проходили. Так что - мозгов нет, есть жадность и ненависть к Украине - вот чем выделяются сегодня собственники и руководство этого завода. Ожидаемый финал.
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31.05.2020 10:20 Ответить
Зеприматы сделали завод вместе!!!
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31.05.2020 13:46 Ответить
"А наш Погром сказал,что обкомов не будет!,,," Вот уточненная информация,а то мне уже тоже поплохело от этой новости:
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31.05.2020 17:40 Ответить
"А наш Погром сказал,что обкомов не будет!,,," Вот уточненная информация,а то мне уже тоже поплохело от этой новости:
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31.05.2020 17:43 Ответить
Извините,сбой произощёл. Вот ссылка:
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31.05.2020 19:10 Ответить
https://nikvesti.com/news/politics/189587
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31.05.2020 19:11 Ответить
Собираются резать 3000 тонные стапельные краны. Это оборудование даёт этому заводу эксклюзив и его инвестиционную силу и стоимость!!

Великой Аграрной Державе все эти позорные пережитки коммунистической оккупации не нужны. Или "АРМИЯ МОВА ВИРА" или промышленность. Если выбрали путь в ЕС, то нужно понимать, что там нужна укр рабсила, а не украинские конкуренты с эксклюзивным оборудованием. Ничего личного, просто бизнес.
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31.05.2020 19:20 Ответить
Зеля шут он не презедент. Где экономический паспорт каждого. Вот так становятся новыми рабами. Намордники уже надели.
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01.06.2020 07:45 Ответить
Да его давно уже питерский агент кремля Новинский распилил, вместе с дружком его коррупционером Василеем Капацыном (кацапом), а теперь его под перевалку оборудуют да и все!
зачищает территорию под строительство зерновых терминалов. С его приходом в порту появились стивидорки, уничтожение соцсферы и сокращения. Порт стал личным карманом .

все молчат, значит все проплаченно,- верхушка власти, полиция, прокуратура, депутаты и т.д..Океан превратили в порт бандитов и пиратов. Братва бандюков правит балом.

Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".
завод Океан", которое было продано окружению Новинского.
А вы думали, что Капацина судостроение будет восстанавливать, - наивные.
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01.06.2020 16:56 Ответить
А де чорти Баканов, Рюкзаков? Кулакову доньку ганяють!!!
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01.06.2020 17:40 Ответить
так виявляється що заяви Скороход фейкові, тут зняли цілий сюжет про її брехню, завод працює, нічого не ріжеться на метал https://www.youtube.com/watch?v=V3XLCI75q80&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03bfj8M0GPEG8cVTce3kb2I0UWoTVeokP1G-M5dL4PanXmceDq75J_BZs
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04.06.2020 10:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-ibS6YMrf6w
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09.07.2020 22:24 Ответить
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