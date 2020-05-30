Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом, - нардеп Скороход. ФОТОрепортаж
Народный депутат (внефракционная) Анна Скороход подготовила депутатский запрос и обращаться в правоохранительные органы по поводу того, что арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграмме.
Депутат опубликовала обращение, которое к ней поступло.
В нем говорится, что на заводе "Океан" "началось повальное увольнение людей, завод продолжают резать по полной, если раньше весь процесс резки и погрузки был ночью, то сейчас все делают днем. (...) Вырезали мощный кузнечный цех, режут даже трубопроводы и крышы. Затвор дока стоит в 6-ом цеху.
"Теперь о Буге, его выводили за 12" мильную зону, это такой процесс для оформления "флага" и одноразового перехода. По всей видимости продали.
(...)
Если так дело пойдёт, то через неделю на заводе делать будет нечего и его цена будет такой, что ещё и доплачивать придётся, чтоб его кто-то забрал!!!!!!Это реальный факт!!!
Кузнечный цех 15 млн дол стоит, вырезали нахер за 2 дня.
Ещё неделя и там ненадо вообще ничем заниматься, разве кабеля из земли выкорчёвывать!!!Да ещё плиты забора останутся с рельсами!!!!!И то сомневаюсь.
(...)
Там были спецкраны, робототехника с эксклюзивным сборочным оборудованием японским и корейским, новье за 120 млн дол. Теперь просто стены!!!!!Вы себе не представляете, что происходит!!!Собираются резать 3000 тонные стапельные краны. Это те которые, столкнулись. Это оборудование даёт этому заводу эксклюзив и его инвестиционную силу и стоимость!! 11 цех кружного судостроения вырезали пастели это 12000 тон метала спец конструкций по сварочным работами!!! Пожалуйста, помогите, вмешайтесь в ситуацию, донесите до власти, что творится!!!", - говорится в обращении.
Дальше народный депутат написала: "13.01.2020 суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода "Океан". Так кто же так безбожно режет его на металлолом в прямое нарушение закона? Подготовила депутатский запрос по данному вопросу, обращаюсь в правоохранительные органы!!!"
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Великой Аграрной Державе все эти позорные пережитки коммунистической оккупации не нужны. Или "АРМИЯ МОВА ВИРА" или промышленность. Если выбрали путь в ЕС, то нужно понимать, что там нужна укр рабсила, а не украинские конкуренты с эксклюзивным оборудованием. Ничего личного, просто бизнес.
зачищает территорию под строительство зерновых терминалов. С его приходом в порту появились стивидорки, уничтожение соцсферы и сокращения. Порт стал личным карманом .
все молчат, значит все проплаченно,- верхушка власти, полиция, прокуратура, депутаты и т.д..Океан превратили в порт бандитов и пиратов. Братва бандюков правит балом.
Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".
завод Океан", которое было продано окружению Новинского.
А вы думали, что Капацина судостроение будет восстанавливать, - наивные.