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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов западного направления, - Юрик. ИНФОГРАФИКА

С 4 июня можно будет доехать на поезде из Ивано-Франковска до Константиновки и Киева, а также из Ужгорода, Хмельницкого и Ковеля в столицу.

Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует Цензор.НЕТ.

Продажа билетов открыта на поезда:

№1/2 сообщением Ивано-Франковск - Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);

№7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

№749/750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет установил, что "Укрзализныця" создала неравные условия для клиентов, введя маршрутные отправки

№29/30 Киев - Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№98/97 Ковель - Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным)

№772/771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня).

Билеты на эти поезда можно будет приобрести уже в ближайшее время онлайн или в железнодорожных кассах.

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов западного направления, - Юрик 01

Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - "Интерсити +" и 32 - дальнего следования. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест в вагонах поездов, которые курсируют в регионы, где еще не смягчен карантин.

Также читайте: С начала июня железнодорожные билеты можно будет купить за 90 дней до отправления, - Криклий

Автор: 

билеты (317) карантин (16729) Укрзализныця (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Иван Юрик (38)


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классная фамилия ))) Юрик...Иван Юрик (мало кто из одноклассников вспомнит его имя))))
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30.05.2020 18:39 Ответить
- А "Динамо" тоже бежит??
-Все бегут..©
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30.05.2020 18:40 Ответить
ЮЗИК
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30.05.2020 18:58 Ответить
Клоуни навмисне не відкривають електрички з Києва до інших областей бо перед Трійцею у суботу 6 червня Батьківська поминальна субота і Православна церква України та УГКЦ проводять поминальні дні на кладовищах. А московський сатанат переніс поминальні дні на 13 і 14 червня і для них Зе-агентура русского міра запустить електрички з Києва у повному обсязі 10 червня.
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30.05.2020 20:17 Ответить
Мико,тебя не Ванга зовут?Еще билет ни на один поезд купить нельзя,по интернету,а у тебя уже ЗРАДА.Захочешь помянуть родителей,пешком на кладбище пойдешь.А ты все на какую то власть надеешься?
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31.05.2020 07:45 Ответить
Відкрий очі і прочитай у важніше. Я писав не про поїзди, а про електрички. Як оголосив раніше Шмигаль електропоїзди у повному обсязі планують запустити з 10 червня. У більшості киян рідні поховані не в Києві, пішки не дійдеш. "Захочешь помянуть пешком пойдешь" зазвичай кажуть ті, хто забув коли останній раз відвідував могили предків.
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31.05.2020 12:34 Ответить
""Укрзализныця" открыла продажу билетов" - ну это еще НИ О ЧЁМ !
Пусть для начала начнут ездить !!!!
А то аэропланы ))) - тоже продавали, а летать - не летали... - просто денюжку снимали с народа...
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30.05.2020 20:33 Ответить
теоретически "лошадь" а практически не "везет"
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31.05.2020 10:11 Ответить
Хорошая новость. Страна движется в западном направлении. Даст Бог, и зеленое чмо прогоним
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30.05.2020 23:51 Ответить
 
 