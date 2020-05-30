"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов западного направления, - Юрик. ИНФОГРАФИКА
С 4 июня можно будет доехать на поезде из Ивано-Франковска до Константиновки и Киева, а также из Ужгорода, Хмельницкого и Ковеля в столицу.
Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует Цензор.НЕТ.
Продажа билетов открыта на поезда:
№1/2 сообщением Ивано-Франковск - Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);
№7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);
№749/750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
№29/30 Киев - Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);
№98/97 Ковель - Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным)
№772/771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня).
Билеты на эти поезда можно будет приобрести уже в ближайшее время онлайн или в железнодорожных кассах.
Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - "Интерсити +" и 32 - дальнего следования. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест в вагонах поездов, которые курсируют в регионы, где еще не смягчен карантин.
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-Все бегут..©
Пусть для начала начнут ездить !!!!
А то аэропланы ))) - тоже продавали, а летать - не летали... - просто денюжку снимали с народа...