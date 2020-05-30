ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Следователи расположенного в Полтаве территориального управления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников полиции, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
По предварительной информации, 30 мая 2020 года около 00:30 в городе Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos, которым управлял работник Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius. В результате ДТП автомобиль Daewoo Lanos загорелся, а его водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Двое патрульных, которые находились в служебном автомобиле, с травмами госпитализированы в местную больницу.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.
Напомним, в ночь на 30 мая на Московском проспекте в Харькове произошла авария с участием служебного автомобиля патрульных Toyota Prius, в результате которого погибли два человека.
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......это теперь они занимаются и ДТП?......
И точно так закрутило. А эти ехали с горки, да еще и во время дождя.
Пока народ их не перевешает, Слуги кремля не уймутся. Твари.
Иди на ххй чмо мусорское.
- Дело было не в бобине, раз***** сидел в кабине!
Мало ты накатал для того, чтоб себя считать проффессионалом, насмотрелся на таких я .
В Одессе пьяный следователь ГБР за рулем «Сузуки» сбил мотоциклиста
Авария с пострадавшими случилась вчера около 22:40 на перекрестке Среднефонтанской и Пироговской улиц. По данным патрульной полиции, произошло столкновение автомобиля «Сузуки» с мотоциклом «Хонда», в результате чего 34-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен с травмами в больницу.
По свидетельствам очевидцев, виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва мог разговаривать.
В патрульной полиции подтвердили, что признаки опьянения были, результаты медицинского осмотра забирал следователь.
На записи, опубликованной в паблике odessa info, видно, что виновник аварии во время медосмотра ведет себя неадекватно.
Позже выяснилось, что это следователь территориального управления ГБР Святослав Черкасов. Он также является доцентом кафедры криминологии одесской юракадемии.
Эту информацию «Думской» подтвердили источники в правоохранительных органах.
Судя по декларации, Черкасов претендовал на должность в прокуратуре Одесской области и подал документы в феврале этого года.
Нужно отдать должное - в его декларации зарегистрирован именно этот автомобиль.
Фото «7 канал»