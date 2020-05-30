ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Следователи расположенного в Полтаве территориального управления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников полиции, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, 30 мая 2020 года около 00:30 в городе Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos, которым управлял работник Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius. В результате ДТП автомобиль Daewoo Lanos загорелся, а его водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Двое патрульных, которые находились в служебном автомобиле, с травмами госпитализированы в местную больницу.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

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Напомним, в ночь на 30 мая на Московском проспекте в Харькове произошла авария с участием служебного автомобиля патрульных Toyota Prius, в результате которого погибли два человека.