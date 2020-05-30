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Новости Фото Силовики
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ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Следователи расположенного в Полтаве территориального управления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников полиции, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, 30 мая 2020 года около 00:30 в городе Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos, которым управлял работник Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Prius. В результате ДТП автомобиль Daewoo Lanos загорелся, а его водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Двое патрульных, которые находились в служебном автомобиле, с травмами госпитализированы в местную больницу.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

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ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора 01
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора 02
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора 03

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ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора 04
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора 05
ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием полицейских в Харькове, - Офис Генпрокурора 06

Также смотрите: Военный грузовик с прицепом попал в ДТП на Харьковщине: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 30 мая на Московском проспекте в Харькове произошла авария с участием служебного автомобиля патрульных Toyota Prius, в результате которого погибли два человека.

Автор: 

ДТП (7673) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) смерть (9218) Харьков (7475) ГБР (2985) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+5
чи не забагато їх розвелось - якщо на одному кв метрові лобовухи влаштовують...- а, добродію хАваков...
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30.05.2020 19:13
+2
шото все мусара сломались
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30.05.2020 19:11
+2
Коли ДБР надасть звіт про обшук в музеї?
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30.05.2020 19:22
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шото все мусара сломались
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30.05.2020 19:11 Ответить
ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2939
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31.05.2020 21:36 Ответить
чи не забагато їх розвелось - якщо на одному кв метрові лобовухи влаштовують...- а, добродію хАваков...
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30.05.2020 19:13 Ответить
Потросяка розплодив, а може Потросяка був такий телепень, що не міг це контролювати?
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30.05.2020 21:22 Ответить
система розплодила ...-система
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31.05.2020 14:48 Ответить
Там камеры слежения по ходу обоих авто надо отслеживать.Живые могут врать.
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30.05.2020 19:14 Ответить
так было утром - на Ланосе тупо занесло фраеров копикам в лоб - там и Шумми бы ниче не сделал, кроме на сиденье
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30.05.2020 19:52 Ответить
Коли ДБР надасть звіт про обшук в музеї?
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30.05.2020 19:22 Ответить
Так писали ж, що тобі особисто на поштову скриню скинуть результати... Невже надурили?ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5007
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30.05.2020 19:27 Ответить
"Державне бюро розслідувань - новий правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців".



......это теперь они занимаются и ДТП?......
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30.05.2020 19:24 Ответить
Там машина 2 колесами попала после дождя на мокрые рельсы. Я сам с товарищем оказался в такой же ситуации. Товарищ был за рулем. Скорость была не большая от слова совсем, небольшая (около 60 км/ч, не более) т.к. машина у него была уставшая, а ехали в горку. Просто попал двумя колесами на рельсы (опыта не было) и его закрутило. Благо, что ехали, когда практически никого в тот момент не было. Никто не пострадал.
И точно так закрутило. А эти ехали с горки, да еще и во время дождя.
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30.05.2020 19:38 Ответить
На морду тойоты посмотрите. Разворочена вщент. Это не занос. Сильное лобовое, не по касательной.
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30.05.2020 22:02 Ответить
видео есть с регистратора Тойоты, Ланос занесло и он жопу подставил
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31.05.2020 10:45 Ответить
https://begemot.media/news/venediktova-anonsirovala-prinuditelnyj-privod-na-doprosy-dlya-poroshenko/ Венедиктова анонсировала принудительный привод на допросы для Порошенко
Пока народ их не перевешает, Слуги кремля не уймутся. Твари.
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30.05.2020 19:40 Ответить
а ты попробуй. воин диванный.
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30.05.2020 19:52 Ответить
Тебя питар зеленожопый забыли спросить.
Иди на ххй чмо мусорское.
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30.05.2020 23:41 Ответить
...і хто ж замість Авакова?...
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30.05.2020 19:42 Ответить
шкаф?
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01.06.2020 11:40 Ответить
Мент с ментом едут и на мента натыкаются. Такое впечатление, что в стране 99 % населения - менты.
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30.05.2020 19:44 Ответить
Ланос вообще аварийная машина, у нее плохая развесовка, передок тяжёлый, а зад легкий - очень легко идёт в занос.
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30.05.2020 20:12 Ответить
есть старая поговорка

- Дело было не в бобине, раз***** сидел в кабине!
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30.05.2020 21:45 Ответить
Тебе видней "специалист" по кабинам.
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30.05.2020 21:47 Ответить
салага развесовщик, когда на тебя к*й др*чили, на меня шинель пошили, и я проходил курсы обучения в автошколе на ГАЗ 52!! И за свою жизнь на 2х Ланосах накатал 370 тысяч, Украину проехал вдоль и поперёк, зимой и летом, и не заметил плохих развесовок!!
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30.05.2020 21:51 Ответить
У моего покойного тестя был друг, который при водительском стаже 45 лет просил моего тестя заехать в ворота задом с зазором 10 см по бортам.
Мало ты накатал для того, чтоб себя считать проффессионалом, насмотрелся на таких я .
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30.05.2020 22:54 Ответить
Знаете почему Аваков упирается всем чем можно,чтобы не уйти в отставку? Потому что его сразу упакуют и закроют свои же.Пока зебилы держатся за Авакова, Аваков будет держатся за зеленожопых и выполнять то что ему скажут.
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30.05.2020 23:44 Ответить
30 мая, 11:22
В Одессе пьяный следователь ГБР за рулем «Сузуки» сбил мотоциклиста

Авария с пострадавшими случилась вчера около 22:40 на перекрестке Среднефонтанской и Пироговской улиц. По данным патрульной полиции, произошло столкновение автомобиля «Сузуки» с мотоциклом «Хонда», в результате чего 34-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен с травмами в больницу.
По свидетельствам очевидцев, виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва мог разговаривать.

В патрульной полиции подтвердили, что признаки опьянения были, результаты медицинского осмотра забирал следователь.
На записи, опубликованной в паблике odessa info, видно, что виновник аварии во время медосмотра ведет себя неадекватно.
Позже выяснилось, что это следователь территориального управления ГБР Святослав Черкасов. Он также является доцентом кафедры криминологии одесской юракадемии.
Эту информацию «Думской» подтвердили источники в правоохранительных органах.
Судя по декларации, Черкасов претендовал на должность в прокуратуре Одесской области и подал документы в феврале этого года.
Нужно отдать должное - в его декларации зарегистрирован именно этот автомобиль.

Фото «7 канал»
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31.05.2020 01:12 Ответить
 
 