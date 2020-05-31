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Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В салоне авто в Черкассах двое мужчин подорвались на самодельном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Черкасской области.

"В половине первого ночи поступил вызов о том, что на улице Тараскова двое мужчин подорвались в авто Skoda Оctavia. Пострадавших с ожогами и повреждениями рук госпитализировали в 3-ю городскую больницу", - сообщили в полиции.

Там уточнили, что два товарища - 36- и 41-летний - вместе выпивали в салоне авто.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин спустили на ривненских полицейских бойцовую собаку и полезли в драку, когда животное подстрелили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Младший решил показать другу самодельную взрывчатку, и в результате неосторожного обращения устройство взорвалось.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи Черкасского отдела полиции.

Отмечается, что указанное транспортное средство и его владельца ранее патрульные останавливали и составляли административные материалы за управление автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 01

Также смотрите: На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды "Призрак", - прокуратура. ФОТО

Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 02
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 03
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 04
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 05

Смотрите также: Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 06
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 07
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция 08

Смотрите: На СТО в Днепре под автомобилем обнаружили самодельную взрывчатку, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6738) взрывчатка (842) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Черкассы (834) патрульная полиция (1813) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+31
Показал же...работает...
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31.05.2020 20:32
+27
Два дебіла - то є сила.
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31.05.2020 20:36
+16
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2922
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31.05.2020 20:42
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Показал же...работает...
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31.05.2020 20:32 Ответить
Оба живы? Плохо работает.
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31.05.2020 20:36 Ответить
Дожить до 36 лет и 41 года и пустая голова, ужас, где же ум, кто похитил?
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31.05.2020 21:32 Ответить
"Биг бади Бум якши !" - где-то так
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31.05.2020 21:47 Ответить
Ці молдовани навіть в Черкасах є !!!)))
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01.06.2020 00:16 Ответить
тож такого мнения!!(раз сработало зачем писать??)понимаю несработало!! тогда можно написать о ,,леворукости" ,,мастера"
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31.05.2020 20:48 Ответить
Два дебіла - то є сила.
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31.05.2020 20:36 Ответить
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31.05.2020 20:37 Ответить
Спецы, что на последней фотке?
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31.05.2020 20:38 Ответить
похоже на ключи от самодельных гаражных замков.а по краям слева и справа х.з.
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31.05.2020 20:41 Ответить
Вот как то странно столько ключей в одних руках ...
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01.06.2020 00:07 Ответить
ключі, замок і пластикова банка з кришкою
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31.05.2020 20:44 Ответить
Недоехали до кремля (((((((((
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31.05.2020 20:39 Ответить
Батон зато, як класно нарізався.
Бо спрямований вибух, це сильная вєщь, це вам не цяцькі- пєцькі.
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31.05.2020 20:40 Ответить
сразу видно, пацаны голосовали за Зе..
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31.05.2020 20:41 Ответить
Тут ще одні симпатики ЗЄ - В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбой
31 мая, 20:55
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31.05.2020 21:18 Ответить
симпатики Зе - проверяют природный отбор каждым своим голосованием
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31.05.2020 22:01 Ответить
Пхах, идиоты.
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31.05.2020 20:41 Ответить
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2922
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31.05.2020 20:42 Ответить
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31.05.2020 20:43 Ответить
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31.05.2020 21:37 Ответить
номинанты на премию Дарвина.
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31.05.2020 20:42 Ответить
Бабізяни з гранатою.
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31.05.2020 20:47 Ответить
Дракон Маска состыковался с МКС и сейчас все космонавты на станции. Пора бы сообщить об этом.
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31.05.2020 20:52 Ответить
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1544
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31.05.2020 20:57 Ответить
73% вероятности что они ЗЕбилы..
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31.05.2020 20:54 Ответить
я соседу на заборе написал зеля лох! он за него агитировал)не здоровается уже месяц))))
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31.05.2020 21:07 Ответить
а я думал, он в ответ написал порошенко - президент!
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31.05.2020 22:03 Ответить
Я також сподіваюся, що вони із числа виборців "зелених", думають місцем, яке нижче спини.
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31.05.2020 21:12 Ответить
Два пацана 36 и 41 года не наигрались 30 лет назад калиево магниевыми взрывпакетами - у каждого своя скорость взросления.
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31.05.2020 20:57 Ответить
Перші 40 років хлопчиків найнебезпечніши. Аксіома
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31.05.2020 21:02 Ответить
)) да, белый налёт по салону выдаёт не только компоненты смеси, но и нарушение их пропорций при смешивании.
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31.05.2020 21:07 Ответить
Белый налет и легкость подрыва намекает на то, что взорвалось что-то с использованием бертолетовой соли в качестве окислителя.
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31.05.2020 21:14 Ответить
лёхкость подрыва однозначна. но судя по прогоревшей только локально фольге и рассыпаным остаткам смеси у дивайса, реакция пошла косо. а то б эти буратины "и сами сгорели, и машину спалили". ))
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31.05.2020 21:43 Ответить
Смесью Армстронга развлекались, видимо решили вспомнить детство, прожитое в задрипанном селе страны-лопаты, где ничего больше из топливно-окислительных смесей и делать не умели. Это и спасло.
А то уже были не менее меметичные прецеденты с подрывами на настоящих взрывчатых веществах. Например, этот: https://tsn.ua/ru/********/na-sumshchine-student-pogib-ot-zhvachki-kotoraya-vzorvalas-u-nego-vo-rtu.html
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31.05.2020 22:07 Ответить
с рашей видно связь есть. на укупорке ниже ручки ножа, стоит надпись "сиб(и)ртех"? да, спасло то, шо именно не взорвалось, а как говорили в детстве "высрало")) там на четвёртой фоте, видно латунную трубку прислонённую к кпп, обгорелую с одного конца, раздутую в средине и со следами крови. похоже, это и был футляр конструкции. докрутился, шо видно тёрка сработала. хотя хлопнуло тоже нормально, аж габарит вылетел))
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31.05.2020 22:23 Ответить
ANFO.
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31.05.2020 22:44 Ответить
судя по фото рассыпаного "невыгоревшого" не то.
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31.05.2020 22:48 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3199126/019214e9-7cd9-711d-9445-94e4279f4e73
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31.05.2020 22:59 Ответить
А по детонаторам https://www.ebay.com/itm/20ea-TRIP-WIRE-ALARMS-perimeter-alarm-DIY-Signaling-Device-Prepper/202958538130?hash=item2f41458592:g:kFYAAOSwRwRexSAd тут . Это юзаные детонаторы от дымовых гранат. Нужно сверло д. 1/4 дюйма и капсюль для дробовика.
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31.05.2020 23:11 Ответить
та этот потцан видно сильно так не заморачивался так. слепил из того, шо было. сработало же, похоже от незначительного трения. детали и тонкости обсуждать здесь нет смысла, нас щас всех в террористы запишут ))))))
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31.05.2020 23:16 Ответить
Ты прав, особенно меня
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31.05.2020 23:18 Ответить
та да, есть такая фигня ))))) хотя в нашем децтве многие прошли всё это, и тогда это было нормально ))
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31.05.2020 23:30 Ответить
Я в детстве растяжку с самопальным арбалетом с тупым болтом на Батю поставил....он неделю на одной половинке задницы сидел, а я вообще сесть не мог.
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31.05.2020 23:35 Ответить
))))))) и несмотря на всё, мы выжили в том нашем детстве. и дофига научились. и руками. ну и головой. бо интернета небыло и приходилось самим шевелить мозгами. даже в той же библиотеке шо найти в каталоге то шо тебя интересовало. а всем окружающим было тогда это пофик.
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31.05.2020 23:39 Ответить
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01.06.2020 00:16 Ответить
Максим, не игданит гарантированно, его в количествах даже в 100 грамм подорвать чрезвычайно трудно, да и автомобиль, латунная трубка и поциенты после такого выглядели бы по другому.
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31.05.2020 22:51 Ответить
Та я вижу. Я к тому шо, ANFO - простейшая в изготовлении взрывчатка, если знать пропорции и уметь подобрать пластификатор.
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31.05.2020 22:58 Ответить
Да, действительно дешевая и очень простая.
А на кой там вообще пластификатор? Сухой пористый нитрат аммония и что-то углеводородное, керосин там, к примеру, чтоб не высыхал быстро. А вот с инициированием у игданита так себе, крайне желателен промежуточный заряд, по причине большого критического диаметра детонации. А в малых зарядах (меньше хотя бы 1 кг) столкнемся еще и с проблемой затухания детонации.
В общем, 7 воинов Халифата и неонацистов этому ВВ из 10 возможных.
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31.05.2020 23:05 Ответить
Она нестабильная,ее нужно непосредственно перед применением смешивать. Для хоть какого-то хранения и нужен пластификатор. А по детонаторам я выше запостил...
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31.05.2020 23:14 Ответить
Нестабильная немного не то слово, просто в ненадлежащих условиях быстро отмокает нитрат аммония и высыхает топливо углеводородное, но обеспечить нужные условия хранения не так уж и сложно. Впрочем, нахрен ее хранить если она буквально за 15 минут может быть приготовлена в полевых условиях?

Для качественного и гарантированного подрыва игданита таки нужны:
а) нормальный капсюль-детонатор. Учитывая распространенность гранат, УЗРГ вполне подойдет.
б) промежуточный заряд тщательно бризантного ВВ, прессованная толовая стружка очень даже подойдет.
Все остальное не слишком надежно или не работает вовсе.
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31.05.2020 23:24 Ответить
Так мало того, что смесь не отличается особой фугасностью и вообще не бризантна, так еще и исполнение жопное. Шестое фото. Очень похоже на иглу накалывания для ударного взрывателя. Очень похоже на то, что эта конструкция была внутри латунной трубки, а при рокожопном вытягивании поциент стукнул об бардачок, в результате чего произошел накол. Соответсвенно, в месте накола часть нормально так рванула, а другая часть вышибла заглушку и вылетела вместес ней в заднее стекло.
Гораздо интереснее, что же на 7 фото?

Собственно, СибрТех: https://sibrtec.ru
А еще там пару бутылок из-под сомнительного пива и пустая бутылка из-под Nemiroff. Это чисто чтоб понимать в каком состоянии происходила демонстрация высоких технологий.
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31.05.2020 22:49 Ответить
как запал юзонули непонятно. но я был подумал, шо вылет был не в заднее, а в лобовое стекло. там в верхней его части дырка сильно похожая на след от пробоя этого игольчатого штыря. остальные скозные явно от выпавших поколов стекла. такое впечатление, шо его высрало вверх лобового, но не навылет и фольгу со смесью отсунуло на длину вышедшей его наружу части. на 7 фото, нестандартные самодельные ключи к нестандартным самодельным гаражным замкам. похожие были при совке в поездах, туалет им запирали в частности. такой внутренний полый треугольник. такие в те времена делали себе многоие туристы, которые выбрасывались с глухих полустанков ночью. проводники в основном спали, а бежать вдоль состава с кучей снаряги до того вагона где проводник открыл дверь,.... ((((( открывали сами своим. ближнюю к снаряге дверь ))))
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31.05.2020 23:05 Ответить
"там в верхней его части дырка сильно похожая на след от пробоя этого игольчатого штыря" - так правее центра стекла есть огромнейший пробой, как раз подходящий по форме и размеру под боек.
Кстати, заднего стекла вообще нет, туда что-то массивное прилетело, как вариант как раз ударник (вот бы он кому-то в **/ло прилетел) или же припаянная (sic!) заглушка из жопной части корпуса этого демонстратора технологий, которую вырвало взрывом. В общем, нихрена не понятно.
"нестандартные самодельные ключи к нестандартным самодельным гаражным замкам" - господи, бл*ть, боже.
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31.05.2020 23:15 Ответить
боёк похоже одну из этих дыр и сделал. за заглушку согласен. в децтве пацан самопал был болтом заглушил. от тот ему в лоб и прилетел, когда прицеливался. бо даже резьба оказалась слабше пыжа. единственная самопальная смерть нашего децтва ((( один ещё наколося на плоту на ржавый гвоздь и от столбняка ушёл (( здесь непонятные детали есть, но общая концепция вобщем понятна. по ходу поц видно и по гаражам шастал, судя по коллекции основных типов ключей )
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31.05.2020 23:27 Ответить
"болтом заглушил" - с вероятностью в 90 % заявляю что резьба на болте была явно не упорная (а должна была быть, для такой-то цели).

"наколося на плоту на ржавый гвоздь" - шо, прямо-таки на ржавый гвоздь? Ишь как, почти что по протоколу. Мораль - обрабатывайте, детки, раны не отходя от кассы гвоздя.

"и по гаражам шастал" - праздник нашим блюстителям правопорядка: и самодельщик, и народный гений, и владелец семи гаражей.
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31.05.2020 23:36 Ответить
за болт это вобще писец. начало 70х, шо тогда было? он в тихаря в школьной мастерской просверлил сам НАВЫЛЕТ!!!! шестигранник. а потом нарезал кое какую резьбу и вкрутил кой какой болт !!!! все охреневали сразу, почему не в глухую сверлил? !!! но тогда каждому из нас было тяжело доказать, шо его решения не лучшие (((
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31.05.2020 23:48 Ответить
Как представлю себе эту конструкцию, так сразу в дрожь что-то бросает.

У меня самым жестоким файлом был запуск самодельной ракеты на паре калиевая селитра-сорбитол. Нет, конструкция ракеты была на высоте. Но вот я был тупым и не нашел ничего лучше, чем поставить ракету на стабилизаторы. Алюминиевые. Соответственно, после пуска двигателя, горячие газы оплавили один из них и ракета накренилась и полетела в мою сторону. Никогда не думал, что для наадреналиненных так сильно время растягивается. Ещё очень повезло, что я стал не за дерево (прямо ракета с самонаведением), поскольку получил бы хороший, качественный удар в районе шеи или лица. После понял что лучше в инжиниринг мне не лезть и продолжать заниматься прикладной химией в разных ее областях.
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01.06.2020 00:01 Ответить
)))))) кажись понял шо то на 7й фоте за баночка слева возле ключей. там он в ней весь этот набор в ней хранил. а в маленькой розовой, ну может и наркоту ))))))))))))))))
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01.06.2020 01:00 Ответить
Диалог за пять секунд до взрыва:
- Та шо ты мне лапшу вешаешь, она ж не настоящая и не взорвется!
- Спорим, шо взорвется?! На, гляди...
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31.05.2020 20:58 Ответить
🐒💣🐒💥🤕🤕
Премія Дарвіна!
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31.05.2020 21:01 Ответить
естественный отбор...
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31.05.2020 21:03 Ответить
2 дебила это сила)))
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31.05.2020 21:05 Ответить
А у нас еще предлагают стволы раздать. Ото будет веселье.
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31.05.2020 21:06 Ответить
Стволы ведь не самодельные..
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31.05.2020 21:15 Ответить
Менее опасными это их не делает.
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31.05.2020 21:17 Ответить
Но в руках идиотов и палка стреляет. Пример видим.
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31.05.2020 21:28 Ответить
Кто предлагает стволы раздать? Я за тобой в очереди, если шо...
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31.05.2020 23:20 Ответить
А кто тебе сказал, что у меня нет?
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01.06.2020 00:38 Ответить
У меня таки тоже есть аж больше 10. Но раз их где-то раздают, я имею поинтересоваться таки где? Бо стволы лишними не бывают.
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01.06.2020 00:41 Ответить
тупой и ещё тупее
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31.05.2020 21:18 Ответить
Надо было на уроки химии ходить Ну и попрактиковаться с пол годика в Динамитной мастерской
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31.05.2020 21:23 Ответить
динамитная мастерская !!!! - ржу немогу
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31.05.2020 21:50 Ответить
Мобильная, на колесах.
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31.05.2020 22:15 Ответить
Радует одно - мозг не пострадал....за наличием отсутствия.
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31.05.2020 21:29 Ответить
- цікаво, скільки бензину залишилось? - хлопчина підніс запаленого сірника до горловини бензобаку...
потерпілому було 24 роки...
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31.05.2020 21:51 Ответить
Шо там,Дарвин... Там закусь,по моему,слабэнька))
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31.05.2020 22:36 Ответить
Спочатку прочитали б роботу Енгельса "Претворення мавпи в людину." А потім теорію походження і зміни видів Дарвіна. І все б було чудово.
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01.06.2020 06:39 Ответить
 
 