Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В салоне авто в Черкассах двое мужчин подорвались на самодельном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Черкасской области.

"В половине первого ночи поступил вызов о том, что на улице Тараскова двое мужчин подорвались в авто Skoda Оctavia. Пострадавших с ожогами и повреждениями рук госпитализировали в 3-ю городскую больницу", - сообщили в полиции.

Там уточнили, что два товарища - 36- и 41-летний - вместе выпивали в салоне авто.

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Младший решил показать другу самодельную взрывчатку, и в результате неосторожного обращения устройство взорвалось.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи Черкасского отдела полиции.

Отмечается, что указанное транспортное средство и его владельца ранее патрульные останавливали и составляли административные материалы за управление автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

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