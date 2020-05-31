РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11175 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
4 636 17

В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски. ИНФОГРАФИКА

С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций МЗ по работе таких учреждений: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, работа бассейнов разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп второго года обучения и старше. В 50-метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок - не более 6. На одной дорожке 25-метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок - не более 3.

В фитнес-центрах не должны находиться более одного человека на 10 кв. м во время индивидуальных занятий, для групповых - на 5 кв. м, в группе - не более 10 человек, а занятия проводятся по предварительной записи. Одновременное использование раздевалок и душевых ограничено до 50%, то есть будут работать через одну, количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах, расстояние между тренажерами не менее 2,5 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине от COVID-19 умер 64-летний фельдшер скорой помощи

Также во время карантина запрещается использовать тканевые полотенца, размещать рекламные брошюры, работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат, проведение групповых занятий для более 10 человек и детей в возрасте до 12 лет.

Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры, у них обязательно должны быть маски или респираторы.

В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски 01

Также читайте: В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) спорт (2427) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски - Цензор.НЕТ 6766
показать весь комментарий
01.06.2020 00:04
+7
Бороться с вирусом вашими методами, тоже самое, что бегать с лопатой за мухой. Вы идиоты. Нужно всем переболеть, а группы риска в карантин.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:15
+6
Як можна тренуватися в масці? Це вже повний абсурд.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь только с аквалангом в бассейн.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:03 Ответить
В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски - Цензор.НЕТ 6766
показать весь комментарий
01.06.2020 00:04 Ответить
А где написано, что посетители в масках?
Могу перевести: працивники это не противники, а работники спортзалов и бассейнов...
показать весь комментарий
01.06.2020 00:09 Ответить
У МОЗ оприлюднили рекомендації для роботи спортзалів і басейнів: термоскринінг, обмежене відвідування, маски - Цензор.НЕТ 7564
показать весь комментарий
01.06.2020 00:17 Ответить
Так в воді може бути вірус,чи ні? Я вже заплутався.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:01 Ответить
этого толком никто не знает. дело в том, что ПЦР тесты не отличают вирус от его трупа.
а заразность нашего вирусочка невелика.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:40 Ответить
Як можна тренуватися в масці? Це вже повний абсурд.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:03 Ответить
А гандоны носить надо на себе, или достаточно помнить что он в аптеке есть??
показать весь комментарий
01.06.2020 00:12 Ответить
В Минске вашей ху.ней не страдают. Только 2 шизоида Вовы, Путин и Зеленский устроили геноцид своих народов и нифига не дают в помощь. Сидите дома, идите в ломбард, не идите в парк
показать весь комментарий
01.06.2020 00:12 Ответить
Бороться с вирусом вашими методами, тоже самое, что бегать с лопатой за мухой. Вы идиоты. Нужно всем переболеть, а группы риска в карантин.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:15 Ответить
у нас пока есть свобода. свобода говорить, критиковать зеленского или порошенко, жить по-своему, курить кэмэл или прилуки синие. Несмотря на то, что кацапы врут, но мы говорим на языках, на которых понимаем друг друга, украинском, русском, английском. каждый зарабатывает честно, без оглядки на государство, втайне надеясь, что государство не будет ублюдком. И вот приходит президент, который поддерживает то, что говорящих на украинском языке в Украине будут убивать, как к примеру Юрия Поправку, объявляющий оккупацию территории гражданской войной, и целенаправленно преследующий АТОшников, добробатов, волонтёров, журналистов, представителей гражданского общества, и украинских военных, устанавливающий диктатуру и запрет крити ковать его за маразм. А потом величайший стратег лезет в политику США, попутно расширяя свой анус дилдо гигантских размеров. Он кончит очень плохо, этот маленький утырок
показать весь комментарий
01.06.2020 00:27 Ответить
Маски нужны больным, чтобы не разносили заразу по максимуму, остальным беречь себя и окружающих.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:50 Ответить
Ублюдочные правила от ублюдочной власти. Заборонить власти заборонять. Пусть этим займутся ученые. Сначала диспут потом заборона. Ылыта пережила свое время и привратилась в клоунов.
показать весь комментарий
01.06.2020 05:49 Ответить
Боже, дай нас наснаги пережити цей "позорняк" такої влади!
показать весь комментарий
01.06.2020 06:33 Ответить
Суперзаразный свиной грипп (6-я степень опасности из 6) мы уже проходили. Мир заколебался делать тесты и пандемия сдулась.
показать весь комментарий
01.06.2020 08:03 Ответить
 
 