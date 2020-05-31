В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски. ИНФОГРАФИКА

С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций МЗ по работе таких учреждений: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, работа бассейнов разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп второго года обучения и старше. В 50-метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок - не более 6. На одной дорожке 25-метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок - не более 3.

В фитнес-центрах не должны находиться более одного человека на 10 кв. м во время индивидуальных занятий, для групповых - на 5 кв. м, в группе - не более 10 человек, а занятия проводятся по предварительной записи. Одновременное использование раздевалок и душевых ограничено до 50%, то есть будут работать через одну, количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах, расстояние между тренажерами не менее 2,5 метров.

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Также во время карантина запрещается использовать тканевые полотенца, размещать рекламные брошюры, работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат, проведение групповых занятий для более 10 человек и детей в возрасте до 12 лет.

Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры, у них обязательно должны быть маски или респираторы.

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