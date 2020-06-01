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Чиновник "Укрспортобеспечения" за 100 тыс. грн без проверки принял у фирмы спортивную одежду, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТО

Направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей ГУ "Укрспортобеспечение". Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Следствие установило, что чиновник ГУ "Укрспортобеспечение" получил неправомерную выгоду в сумме 100 000 гривен за беспрепятственное принятие товара - одежды - у субъекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие со стороны учреждения претензионно-исковой работы за исполнение договора поставки одежды.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Чиновник Укрспортобеспечения за 100 тыс. грн без проверки принял у фирмы спортивную одежду, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 01
Чиновник Укрспортобеспечения за 100 тыс. грн без проверки принял у фирмы спортивную одежду, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР 02

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Автор: 

взятка (6158) Министерство культуры и информационной политики (773) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) ГБР (2985)


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абромавичус эта гн ида режет в Николаеве судостроительный завод на металлолом
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01.06.2020 05:44 Ответить
Ещё ни одного взяточника не посадили
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01.06.2020 05:55 Ответить
хабар копійочний! Он у прокурви п'ять лімонів американськими - то вже взятка
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01.06.2020 06:19 Ответить
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01.06.2020 06:50 Ответить
Это верхушка взятки. И сумма смешная , для отмазки показали 😉😉😉
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01.06.2020 08:52 Ответить
 
 