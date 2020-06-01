Чиновник "Укрспортобеспечения" за 100 тыс. грн без проверки принял у фирмы спортивную одежду, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТО

Направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей ГУ "Укрспортобеспечение". Чиновник обвиняется в получении неправомерной выгоды в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Следствие установило, что чиновник ГУ "Укрспортобеспечение" получил неправомерную выгоду в сумме 100 000 гривен за беспрепятственное принятие товара - одежды - у субъекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие со стороны учреждения претензионно-исковой работы за исполнение договора поставки одежды.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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