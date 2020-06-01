Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак. ФОТО

В приюте для животных в Одессе произошел пожар, удалось спасти 40 котов и 350 собак, никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Одесской области

Спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных "Ковчег".

В 20:21 пожар локализован и в 20:41 - ликвидирован на площади 100 м кв. Во время тушения пожара путем вывода эвакуированы 40 кошек и 350 собак.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.

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