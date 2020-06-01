Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак. ФОТО
В приюте для животных в Одессе произошел пожар, удалось спасти 40 котов и 350 собак, никто не пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Одесской области
Спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных "Ковчег".
В 20:21 пожар локализован и в 20:41 - ликвидирован на площади 100 м кв. Во время тушения пожара путем вывода эвакуированы 40 кошек и 350 собак.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
От ГСЧС привлекались 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.
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+14 Ali Hasan
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+9 Вла
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ті, хто пройшов пекло війни, назавжди засвоїли істину: коти та собаки є найближчими друзями людей. Людей, а не баранів.
везде в норм. мире гуманизм+природолюбие, и только у дикарей - ггастгелять, оттгавить, нам похрен что эти ну тупые скажут(а потом - Дайте покушать, а то у нас во всей ымперии 21млн. кв. км. нету где даже картошки посадить - везде руки из жопы, и тишина)
а написал такую фигню что самому аж нэвдобо...
я чет забыл посм. кто тя там "лайкнул" - прям в Европу все собрались(в портянках и с бутылками, то есть верхом на бутылках)
в цив. странах правда если кто-то не забрал животное, то оно гибнет, тоже как-то не по фен-шую, но чем собаки отличаются от свиней то? свиней кушаем, а собак только в других кореях и китаях.
так шо всегда можно парировать(на заметку)
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
а сказ можуть підхопити не лише від лисиці, їжаки теж переносять, а їх у нас усюди купа, собака постійно їх душить
Путем вывода это шо вечером пожарный приходит домой и жене говорит: Сегодня - НЕТ. И завтра нет, и вообще уже никогда нет.(нету чем)
Так и представляю, как на фресочках верунов - все зверьки послушно и тихонько выводятся.(а то шо огонь смалит шерсть - побоку)
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...(с) Есенин
А рога свои сдай в обл-рога-загот-контору.