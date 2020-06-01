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Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак. ФОТО

В приюте для животных в Одессе произошел пожар, удалось спасти 40 котов и 350 собак, никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Одесской области

Спасатели установили, что горит одноэтажное здание приюта для животных "Ковчег".

В 20:21 пожар локализован и в 20:41 - ликвидирован на площади 100 м кв. Во время тушения пожара путем вывода эвакуированы 40 кошек и 350 собак.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.

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Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак 01
Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак 02

Автор: 

животные (931) Одесса (7879) пожар (5943) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+14
Мабуть підпалили, бо як правило сусіди таких притулків їх ненавидять.
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01.06.2020 09:50
+13
Є такий притулок для вас і вам подібних . Ордло.
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01.06.2020 10:11
+9
Завжди на кожному опорнику були свої улюбленці.
ті, хто пройшов пекло війни, назавжди засвоїли істину: коти та собаки є найближчими друзями людей. Людей, а не баранів.
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01.06.2020 10:26
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Шо опять курили лёжа в постели?
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01.06.2020 09:47 Ответить
Коты...
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01.06.2020 10:22 Ответить
Да, барбосы нынче недисциплинированные.
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01.06.2020 10:29 Ответить
Одесса прям таки огненный город
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01.06.2020 09:48 Ответить
Мабуть підпалили, бо як правило сусіди таких притулків їх ненавидять.
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01.06.2020 09:50 Ответить
_Иметь у себя под боком такое заведение - удовольствие весьма сомнительное. Они дрлжны быть за пределами населённых пунктов.
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01.06.2020 09:55 Ответить
Наскільки я знаю, то їх дійсно утримують далеко.
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01.06.2020 09:56 Ответить
А с чего ты взял, что они в городе?
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01.06.2020 09:57 Ответить
Нет там соседей, там промзона.
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01.06.2020 12:21 Ответить
Є такий притулок для вас і вам подібних . Ордло.
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01.06.2020 10:11 Ответить
Завжди на кожному опорнику були свої улюбленці.
ті, хто пройшов пекло війни, назавжди засвоїли істину: коти та собаки є найближчими друзями людей. Людей, а не баранів.
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01.06.2020 10:26 Ответить
Не думаю. У природі все взаємопов'язане.
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01.06.2020 10:30 Ответить
т.е. ты уподобить хочешь нас какой-то Гвинеи?
везде в норм. мире гуманизм+природолюбие, и только у дикарей - ггастгелять, оттгавить, нам похрен что эти ну тупые скажут(а потом - Дайте покушать, а то у нас во всей ымперии 21млн. кв. км. нету где даже картошки посадить - везде руки из жопы, и тишина)
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01.06.2020 10:33 Ответить
та я размышлял типо что если делать что-то - то делать нужно правильно.
а написал такую фигню что самому аж нэвдобо...
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01.06.2020 10:38 Ответить
оно и видно.
я чет забыл посм. кто тя там "лайкнул" - прям в Европу все собрались(в портянках и с бутылками, то есть верхом на бутылках)
в цив. странах правда если кто-то не забрал животное, то оно гибнет, тоже как-то не по фен-шую, но чем собаки отличаются от свиней то? свиней кушаем, а собак только в других кореях и китаях.
так шо всегда можно парировать(на заметку)
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01.06.2020 11:19 Ответить
А для тебя? Чем ты лучше собаки?
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01.06.2020 12:45 Ответить
Шариков, тебе не понять...
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01.06.2020 12:57 Ответить
Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак - Цензор.НЕТ 9436
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01.06.2020 10:01 Ответить
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
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01.06.2020 10:06 Ответить
Одесса с миллионом населения бедных сорок котов и собачек могла и разобрать, там много частного сектора и по карману их прокормить не ударило бы!!! А не понтоваться с породистыми метисами, где ваша сознательность люди!!!!!
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01.06.2020 10:02 Ответить
Тебе киця образила , ображений ?
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01.06.2020 10:12 Ответить
Всех собак на оплату коммуналки сдали.
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01.06.2020 12:46 Ответить
Зато бродячие шавки их рвут. Не пожрать - развлекаются, твари.
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01.06.2020 10:33 Ответить
Бродячий песик задовбається рвати кота, хіба що старого або зграєю.
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01.06.2020 10:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rHOhLTsC1Js _Именно стаями шавки и рвут. А человеку - например ребёнку, женщине - бывает достаточно и одной шавки чтобы остаться изуродованным инвалидом или проститься с жизнью.
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01.06.2020 10:55 Ответить
Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак - Цензор.НЕТ 3138
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01.06.2020 11:30 Ответить
_Ну в данном конкретном случает так. В других нет. Не всегда хорошо для котовского заканчивается.
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01.06.2020 11:45 Ответить
это только часть видео. Что будет через 5 минут или на следующий день - видео не показывает.
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01.06.2020 12:10 Ответить
Если это кошка, защищающая своих котят, то псам не позавидуешь. Координация и реакция у неё на порядок выше. Да и "девять жизней"...
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01.06.2020 13:13 Ответить
Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак - Цензор.НЕТ 2136
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01.06.2020 13:18 Ответить
и теперь эта свора разбежалась по городу? кто первый в очереди на сказное покусание???
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01.06.2020 10:05 Ответить
Не вдавай із себе дурнішого , ніж ти є , читай не лише заголовки .
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01.06.2020 10:15 Ответить
Вони всі стерилізовані, та й зі сказом їх там не тримали б, це не лисиці.
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01.06.2020 10:44 Ответить
уж в приюте-то все животные привитые как раз. прививки от бешенства бесплатные
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01.06.2020 10:37 Ответить
Кто тебе такое сказал? В Украине вакцины нет...!!! Максимум их там стерилизовали...Раньше немцы выделяли деньги на наших жучек, как на прививку, так и на стерилизование и европейское содержание...но денюжки туда доходили однозначно не все ))) сейчас не знаю выделяют или нет
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01.06.2020 10:41 Ответить
Що за маячня, 50 грн вакцина від сказу для собаки.http://eurovet.com.ua/product/biocan-dhppilr/ Biocan® DHPPi+LR - комплексна вакцина до складу якої входить інактивований вірус сказу, штам Vnukovo-32-Bio SAD.
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01.06.2020 10:46 Ответить
Значит человеческой нет...даже тема была на форуме еще в 14, когда сепаршу крымскую покусала собака...и она сказала, что вакцину все равно найдет...
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01.06.2020 10:51 Ответить
Людською можливо, чув що з ліками проти укуса гадюки погано, а з тваринами без питань, можна в державну безкоштовно, або в приватну за 50 грн.
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01.06.2020 10:52 Ответить
у меня 4 кота и собака - всех вакцинирую в гос. ветклинике каждый год (приезжают на дом), совершенно бесплатно.
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01.06.2020 10:47 Ответить
Кожен рік це навіть забагато, в мене дві собаки і кіт, вакцинував в дитинстві, і від сказу також, хіба що є ймовірність зустрітись з лисицею, тоді да.
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01.06.2020 10:50 Ответить
ветеринари коли вакцинують кажуть - вакцина діє 1 рік, наступне щеплення через 11-12 місяців.
а сказ можуть підхопити не лише від лисиці, їжаки теж переносять, а їх у нас усюди купа, собака постійно їх душить
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01.06.2020 10:57 Ответить
Туда-то доходили денюжки,а вот до животных вряд-ли.
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01.06.2020 16:50 Ответить
что то в Одессе все время что то горит. Там вообще есть службы пожарной безопасности??? почему они проверки не проводят повсюду??? почему там увольнений нет и новых назначений, раз эти не справляются или коррупционеры и закрывают глаза на пожарную безопасность или просто непрофессионально относятся к обязанностям важным. Мэр еще этот Труханов, который русский мафиози и был объявлен когда то даже Болгарией в розыск интерпола, как член мафии. Как такой человек может быть Мэром вообще??? и следы на лицо, что все в городе горит, дома рушатся и т.д. Слушал одного человека связанного с мафией и он говорит, что Труханов пол бюджета Одессы ворует. Как бл.дь такого человека могут ставить вообще мэром??? вот как???
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01.06.2020 10:33 Ответить
Во время тушения пожара путем вывода эвакуированы 40 кошек и 350 собак. Источник: https://censor.net/p3199171

Путем вывода это шо вечером пожарный приходит домой и жене говорит: Сегодня - НЕТ. И завтра нет, и вообще уже никогда нет.(нету чем)

Так и представляю, как на фресочках верунов - все зверьки послушно и тихонько выводятся.(а то шо огонь смалит шерсть - побоку)
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01.06.2020 10:35 Ответить
Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак - Цензор.НЕТ 7530
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01.06.2020 10:41 Ответить
_Ну да. Инфантильное поведение, выражающееся в очеловечивании животных. Охотники, селяне в этом плане здоровее. Ближе к природе потому что.
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01.06.2020 10:58 Ответить
Шо, венец природы, скоро исчезнешь, как динозавры. А кошки останутся.
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01.06.2020 11:09 Ответить
Нелюдів треба знищувати.Животні не мають страдати за них.
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01.06.2020 10:59 Ответить
парадокс людишек...они за вшивых котиков с собачками беспокоятся, рвут катарные глотки, а мимо бездомных сограждан пробегают мимо, не замечая....
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01.06.2020 11:03 Ответить
Идиотское сравнение.Бездомных никто насильно не заставляет становиться бездомными.Всякие случаи конечно бывают,но люди сами о себе могут позаботится в большинстве случаев,в отличии от дивотных.
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01.06.2020 11:08 Ответить
*животных
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01.06.2020 11:09 Ответить
"... люди сами о себе могут позаботится в большинстве случаев,в отличии от дивотных" - Как раз именно животные могут "позаботиться" о себе лучше. Они в дикой природе, в лесу выживут. А ты нет, тупорез.
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01.06.2020 11:14 Ответить
Тупорез-твой папа.Масса выкинутых домашних животных,вот такими даунами с мыслями о "дикой природе"
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01.06.2020 16:22 Ответить
Врёшь! Ты не мой папа.
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01.06.2020 16:30 Ответить
Конечно нет,я б тебя сразу на выходе задушил)))
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01.06.2020 16:39 Ответить
...Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...(с) Есенин
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01.06.2020 11:20 Ответить
Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак - Цензор.НЕТ 173
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01.06.2020 11:32 Ответить
Это нормально.
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01.06.2020 11:48 Ответить
Чтоб добро не пропадало, многие дог и котхантеры спрашивают - "куда сдавать шкуры"?
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01.06.2020 14:11 Ответить
твою дырявую шкуру? никуда. не пригодна.
А рога свои сдай в обл-рога-загот-контору.
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01.06.2020 16:43 Ответить
предполагаю вой котолюбов, ходящих в обуви из шкур коров - умнейших животных. намного умнее многих кото и собаколюбов. Им не болит за коров душа...только за котов - врагов всех пернатых. в Новой Зеландии эти твари вообще запрещены. вред приносимый котами несоизмерим с их мнимой пользой...
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01.06.2020 14:15 Ответить
Причем тут "вой котолюбов"?В Киеве у нас вообще запретили котов трогать,они часть эко-системы.И не надо звиздеть,не в Новой Зеландии,а собираются это сделать (?) в одном из регионов.Достали уже фейкометы эбучие.
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01.06.2020 16:27 Ответить
 
 