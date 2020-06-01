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Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в понедельник, 1 июня, представил нового руководителя полиции Винницкой области Ивана Ищенко.

"Во вступительном слов Игорь Клименко отметил, что благодаря совместным усилиям и сотрудничеству с органами власти и правоохранительными органами, исключительно в рамках закона и определенных полномочий, полиция может эффективно противодействовать нарушениям и другим противоправным проявлениям и регионе", - сообщает полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Так, глава Нацполиции отметил, что Иван Ищенко - опытный офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, а также занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.

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В свою очередь Ищенко поблагодарил за доверие и подчеркнул, что вместе с коллективом Винницкой области обеспечит безопасность в регионе. По его словам, основной задачей для него и всего коллектива является защита прав и свобод граждан, обеспечение правопорядка, соблюдение дисциплины и законности.

Вместе с тем, отметим, что по данным СМИ, а также по словам очевидцев событий и местных активистов, Ищенко принимал пассивное участие в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. В частности, он, будучи при исполнении, не реагировал на выстрелы в проукраинских активистов. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению улик.

Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины 01
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины 02
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины 03
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины 04

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

В итоге, руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", так как, по данным правоохранителей, часть участников перестрелки прибыла с Виннитчины.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: 

Винницкая область (1033) назначение (2174) Нацполиция (16459) Клименко Игорь (397) Ищенко Иван (3)


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Топ комментарии
+30
это дно сепар на должности начальника увд
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01.06.2020 13:15
+26
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Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 8770
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01.06.2020 13:16
+20
та у нас клоун на должности президента
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01.06.2020 13:20
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Правила форума Совет форумчан
это дно сепар на должности начальника увд
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01.06.2020 13:15 Ответить
та у нас клоун на должности президента
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01.06.2020 13:20 Ответить
а перед цим був кондитер - і нічо, наче справлявся.
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01.06.2020 13:21 Ответить
перед цим був випускник КІМО, кандидат юридичних наук, бувший міністр закордонних справ і член Ради НБУ.

Чому ти, падло кацапське, називаєш його кондитером - відомо тільки тобі і кацапам.
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01.06.2020 13:25 Ответить
що в чьому обідного? ну кондитер, ну клоун, це все потрібна робота.
Просто ти - ідіот з викривленим мисленням.
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01.06.2020 13:28 Ответить
обідного в цьому те, шо ти брешеш.

Чи назвеш хоч один день, коли він працював кондитером або вчився на кондитера ?
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01.06.2020 13:30 Ответить
поїдь, ідіоте в 2017-18 році у Європу. там поговори з простими людьми, вони тобі скажуть, що Президент в Україні робить цукерки, або кондитер.
Це не є образою, це професія нічим не гірша від іншого.
Ви - ідіоти.
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01.06.2020 13:33 Ответить
простота хуже воровства.

Професія нічим не гірша,

але при чому до Порошенка ця професія ?
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01.06.2020 13:36 Ответить
Він керував великим концерном, який виготовляв кондитерську продукцію.
Що тут незрозумілого?
Якби ти десь працювало, крім форумських оцих писанин, то знало би , що керівник так чи інакше буде входити і технологію і у виробницвто.
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01.06.2020 13:41 Ответить
Він керував великим концерном, який виготовляв кондитерську продукцію.
Що тут незрозумілого?


незрозуміло тут те, чому ти його називаєш кондитером.

кондитери концернами не керують.
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01.06.2020 13:59 Ответить
поїдь, ідіоте в 2017-18 році у Європу. там поговори з простими людьми,

даси машину часу, поїду в 2017-18 році в Європу.
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01.06.2020 14:01 Ответить
Погодь...т.е. ты полностью поддерживаешь назначение на эту должность предателя, который прикрывал зверье в Одессе?
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01.06.2020 16:47 Ответить
оно голодное вечно. голродной куме конфеты на уме.
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01.06.2020 13:30 Ответить
Это ты ?

Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 4742
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01.06.2020 13:34 Ответить
запам'ятай - ти і твоя шайка - ідіоти. Кацапщина у вас над підсвідомості і в генах.
а я вільна людина.
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01.06.2020 13:30 Ответить
ти людина, яка постійно бреше на форумах в унісон з кацапами.

а вільний ти прихвостень кацапів чи невільний, мене мало цікавить.
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01.06.2020 13:32 Ответить
я пишу, що думаю. Так, як бачу життя.
Ви комуністичні виродки. це комуняки переслідували за іншу думку.
То ж ви недалеко пішли.
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01.06.2020 13:36 Ответить
ти, падло кацапське, не плутай іншу думку з дезінформацією на користь ворога.
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01.06.2020 13:38 Ответить
ти - комуністичний вироодок.
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01.06.2020 13:41 Ответить
з якого дива ?

це тобі також прості люди з Європи розказали ?
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01.06.2020 13:53 Ответить
такі , як ти, комуняки, перетворили форум на помийну яму.
Я тут більше лишатися не збираюсь - виходжу із форума. Пишіть між собою, комуняцька *******.
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01.06.2020 13:54 Ответить
як перелогінишся, напиши )))

а за те, шо ти, консерва, спалилась, на тебе твій бригадір якісь економічні санкціі накладе ?
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01.06.2020 13:56 Ответить
комуняцька ти сволота.
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01.06.2020 13:59 Ответить
а чому саме комуняцька ?
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01.06.2020 14:04 Ответить
я повернусь, коли на цьому форумі не буде комуністичних сволот, які роблять з нього помийну яму
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01.06.2020 14:03 Ответить
тобто все ж віриш, шо Зеленський таки здасть Україну кацапам ?

І тагда ты такой в бєлом і на кане парадно прогарцуєш ))))
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01.06.2020 14:05 Ответить
Адвокатик! Не обращайте внимания на малохольных! Они и так нищие духом. Не работают, семей не имеют. Здесь крошки собирают под ппяткиным столом. На большее не способны.
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01.06.2020 14:10 Ответить
T.е. ты полностью поддерживаешь назначение на эту должность предателя, который прикрывал зверье в Одессе?
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01.06.2020 16:49 Ответить
та эта Кончита из Славянска только рада назначению себе подобного ))
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01.06.2020 19:13 Ответить
Она, по краиней мере, способна к обучению. Раньше на заданный вопрос она впадала в истерику. Сеичас даже не отвечает, терпит.
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01.06.2020 19:19 Ответить
та то может с голодухи просто сил нет ...
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01.06.2020 19:26 Ответить
Щй, мурза. А ты даже не представляешь, что , кроме цензор.нет, у нормальных европейцев существует работа, семья и пр. интересы.
Ну а об истериках, истеричней соевых трудно найти.
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07.06.2020 09:50 Ответить
133-ий, хуже длинноязычного мужику мо быть только дл.язычный мужлан. Таких обычно бросают все жёны. И находят себе ласковых и воспитанных.
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07.06.2020 10:02 Ответить
Ти пишеш те що тобі в кацапському тєлєпузєрє гундосять!
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01.06.2020 13:52 Ответить
брехня це! - я телевізори не дивлюсь. Читаю інформацію лише на Цензорі.
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01.06.2020 13:53 Ответить
та яка різниця, звідки ти береш брехливу кацапську інформацію ?

головне те, шо вона тобою поширюється.
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01.06.2020 13:54 Ответить
Ой, госпидя... Ну Шарія з Кіселем в ютубчіку, велика різниця!
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01.06.2020 13:55 Ответить
Пліснява влада та компромат на її поплічників...

Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 1514
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01.06.2020 13:16 Ответить
От перемены мест-сумма не меняется.
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01.06.2020 13:16 Ответить
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Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 8770
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01.06.2020 13:16 Ответить
Эти уроды уже сами маски на нос не напяливают! Где аваков со своими глазами?
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01.06.2020 13:18 Ответить
вот и готовый случай для протокола на 17 тысяч
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01.06.2020 13:21 Ответить
Так вони й "працюють" так само . Фото - конкретний показник ретельності дотримання законів і правил .
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01.06.2020 13:22 Ответить
пииидец....недобитый сепар пошел на повышение
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01.06.2020 13:20 Ответить
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 7379
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01.06.2020 13:24 Ответить
якось згадалось..
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 2913
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01.06.2020 13:27 Ответить
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 5661
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01.06.2020 13:29 Ответить
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 8836
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01.06.2020 13:33 Ответить
Сепармкий чмырь!днище
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01.06.2020 13:29 Ответить
Вот вам и "реформа" полиции. Старые лица в новой форме.
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01.06.2020 13:29 Ответить
бабло режет сталь !!!
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01.06.2020 13:30 Ответить
ОНИ СДАВАЛИ ОДЕССУ
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 5961
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01.06.2020 13:30 Ответить
ото фучеджі йолоп - втік, а міг би зараз обласною полюцією ґируВати
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01.06.2020 13:31 Ответить
Міністром МВС буде після Авакова...
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01.06.2020 13:53 Ответить
скоро будет
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01.06.2020 14:11 Ответить
Просто блеск!!! Восстание сепаров продолжается! Хотели - жриТе!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206821717419627&id=1776897085
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01.06.2020 13:33 Ответить
в борделе не устают менять местами кровати
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01.06.2020 13:38 Ответить
Ну тіпа пАрєшав всє вАпроси Одещини і пАєхав на Вінничину пАрєшать... Кадровий голод у зебілів...
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01.06.2020 13:56 Ответить
Полицейского-вора из одной области переназначили в другую, на ещё более злачное место!! Точно так как, при СССР.. Секретарь райкома или обкома обосирался в одной области, а его переводили поднимать и исправить положение в другой, но никак на понижение в должности.. Только на повышение!! Видно коммунисты и комидеи надолго ещё останутся в Украине!!
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01.06.2020 14:01 Ответить
Дак їх московія і поставила щоб повернути нас в ссср2
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01.06.2020 14:35 Ответить
Реванш.

Врагов надо убивать !
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01.06.2020 14:48 Ответить
Стань, Марабу, Ты коровой Му,
А ты, корова, стань Марабу

Припев:
А в Тимбукту везде растут кокосы...
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01.06.2020 14:49 Ответить
Перебір лайна в колоді
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01.06.2020 16:46 Ответить
 
 