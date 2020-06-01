Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины. ФОТОрепортаж
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в понедельник, 1 июня, представил нового руководителя полиции Винницкой области Ивана Ищенко.
"Во вступительном слов Игорь Клименко отметил, что благодаря совместным усилиям и сотрудничеству с органами власти и правоохранительными органами, исключительно в рамках закона и определенных полномочий, полиция может эффективно противодействовать нарушениям и другим противоправным проявлениям и регионе", - сообщает полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Так, глава Нацполиции отметил, что Иван Ищенко - опытный офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, а также занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.
В свою очередь Ищенко поблагодарил за доверие и подчеркнул, что вместе с коллективом Винницкой области обеспечит безопасность в регионе. По его словам, основной задачей для него и всего коллектива является защита прав и свобод граждан, обеспечение правопорядка, соблюдение дисциплины и законности.
Вместе с тем, отметим, что по данным СМИ, а также по словам очевидцев событий и местных активистов, Ищенко принимал пассивное участие в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. В частности, он, будучи при исполнении, не реагировал на выстрелы в проукраинских активистов. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению улик.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
В итоге, руководителя полиции Виннитчины Педоса отстранили за "грубые недостатки и просчеты", так как, по данным правоохранителей, часть участников перестрелки прибыла с Виннитчины.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
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Чому ти, падло кацапське, називаєш його кондитером - відомо тільки тобі і кацапам.
Просто ти - ідіот з викривленим мисленням.
Чи назвеш хоч один день, коли він працював кондитером або вчився на кондитера ?
Це не є образою, це професія нічим не гірша від іншого.
Ви - ідіоти.
Професія нічим не гірша,
але при чому до Порошенка ця професія ?
Що тут незрозумілого?
Якби ти десь працювало, крім форумських оцих писанин, то знало би , що керівник так чи інакше буде входити і технологію і у виробницвто.
Що тут незрозумілого?
незрозуміло тут те, чому ти його називаєш кондитером.
кондитери концернами не керують.
даси машину часу, поїду в 2017-18 році в Європу.
а я вільна людина.
а вільний ти прихвостень кацапів чи невільний, мене мало цікавить.
Ви комуністичні виродки. це комуняки переслідували за іншу думку.
То ж ви недалеко пішли.
це тобі також прості люди з Європи розказали ?
Я тут більше лишатися не збираюсь - виходжу із форума. Пишіть між собою, комуняцька *******.
а за те, шо ти, консерва, спалилась, на тебе твій бригадір якісь економічні санкціі накладе ?
І тагда ты такой в бєлом і на кане парадно прогарцуєш ))))
Ну а об истериках, истеричней соевых трудно найти.
головне те, шо вона тобою поширюється.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206821717419627&id=1776897085
Врагов надо убивать !
А ты, корова, стань Марабу
Припев:
А в Тимбукту везде растут кокосы...