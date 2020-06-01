Из окна столичной больницы №9 выпала санитарка, женщина погибла на месте. ФОТО

Из окна 9-ой больницы Киева выпала санитарка, женщина погибла на месте.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Муниципальная охрана, передает Цензор.НЕТ.

Около шести часов утра, в дежурный наряд Муниципальной Охраны обратился вахтер. Сообщил, что что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории обнаружено тело санитарки. Предварительно установлено, что выпала она из окна пятого этажа.

На месте медиками оказывалась необходимая помощь. Однако напрасно. От полученных травм женщина погибла. На месте работают правоохранители.

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