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Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято "товара" на более чем 50 тыс. грн - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве полицейские задержали организованную группу наркодилеров и ликвидировали канал сбыта амфетамина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

Во время обысков правоохранители изъяли психотропные вещества по ценам "черного рынка" более чем на 50 000 гривен.

"29 мая следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Николаевской области (детективы) совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Николаевской области ДСР ЧП Украины в сопровождении бойцов КОРД и "Дозор" Госпогранслужбы под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли преступную деятельность группировки из трех злоумышленников, которые изготавливали и сбывали амфетамин в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Николаевской области Руслан Усманов, при проведении ряда санкционированных обысков по месту жительства фигурантов в их транспортных средствах и в гаражных помещениях правоохранители изъяли фасованный амфетамин общим весом более 100 г, ингредиенты для его изготовления и весы, банковские карты, мобильные телефоны. Изготавливали психотроп по месту жительства одного из злоумышленников.

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Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 01

Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 02

Фигуранты, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление, задержаны в порядке ст. 208 УПК, по согласованию с прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Следствие продолжается, проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления.

Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 03
Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 04
Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 05
Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 06
Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 07
Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 08
Фото: сайт Нацполиции

Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято товара на более чем 50 тыс. грн - полиция 09

наркотики (2144) Николаев (2151) Нацполиция (16459)


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задержали организованную группу наркодилеров и ликвидировали канал сбыта амфетамина, ликвидировали или перенаправили и взяли под контроль.
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01.06.2020 13:51 Ответить
У наркодилеров нашли товара на всего-навсего 50 тысяч гривен? Да-а... Я думаю, у полиции ближайшая неделя будет очень веселой и красочной. Не передозируйте там, ребятки!
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01.06.2020 13:51 Ответить
да на 50000 это практически как для собственного потребления.
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01.06.2020 13:52 Ответить
Дійсно, "розмах" у наркоділерів якийсь слабонький.
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01.06.2020 14:43 Ответить
не сегодня-завтра , побираться бы пошли...
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01.06.2020 16:38 Ответить
Ну, так --- "Город, в котором даже до революции человек с 10 тысячами назывался миллионером"©

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01.06.2020 16:32 Ответить
"Какая кухня, такая и музыка"
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01.06.2020 16:35 Ответить
раньше мак был,органика,а сейчас одни синтетические порошки
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01.06.2020 16:52 Ответить
 
 