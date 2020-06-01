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В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве закрыта станция метро "Днепр".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Информатор

Сегодня, 1 июня, в 14.15 движение поездов на станции киевского метрополитена "Днепр" было остановлено. Пассажиров попросили покинуть вагоны и территорию станции. На станцию прибыли наряды полиции.

Официальной информации о причинах остановки движения поездов и эвакуации пассажиров нет, но, по данным корреспондента Цензор.НЕТ, ситуация возможно связана с сообщением о заминировании.

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Позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что "по техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Позже в полиции сообщили, что мост Метро в Киеве заминировали.

"Поступило сообщение в полицию от неизвестного, что заминирован мост Метро. На место выехала следственно-оперативная группа и профильные службы, сейчас проверяют информацию", - рассказали Радио Свобода полицейские.

В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 01
В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 02
В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 03
В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 04

В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 05
В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 06
В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено 07

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25518) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+10
Показательный спектакль Авакова.
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01.06.2020 14:49
+8
100%.. бо орёт и требует "посодить бОрыгу" .. мол, ему вислюк обещал год назад)
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01.06.2020 14:48
+7
Навіть після цього рюкзаков залишиться в кріслі...
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01.06.2020 14:38
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Навіть після цього рюкзаков залишиться в кріслі...
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01.06.2020 14:38 Ответить
...И ещё как!
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01.06.2020 14:42 Ответить
а он при чем тут? На каждое такое сообщение должна быть реакция
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01.06.2020 14:42 Ответить
Конечно непричем тут.

Когда мусора насилуют он непричем
Когда мусора душат людей непричем
Когда мусора крышуют циган, непричем
Когда мусора в броворах своих гопарей со створами оттпускают, непричем

У вас зеленых ватанов, ваш Аваков всегда непричем, как будто МВД не за что не отвечает
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01.06.2020 15:01 Ответить
А город подумал,- ученья идут...
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01.06.2020 14:41 Ответить
Всіх "мінерів" на гілляку поряд з кацапами і коммуняками
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01.06.2020 14:45 Ответить
Только что по ящику - на мосту тело с пакетом из которого торчат провода. орет что мост заминирован
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01.06.2020 14:45 Ответить
100-пудово какого нибудь больного, шакалы прокацапленные выставили...
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01.06.2020 14:46 Ответить
Якийсь зебіл.
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01.06.2020 14:46 Ответить
Да не, петик. Я его узнал.
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01.06.2020 14:47 Ответить
100%.. бо орёт и требует "посодить бОрыгу" .. мол, ему вислюк обещал год назад)
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01.06.2020 14:48 Ответить
Показательный спектакль Авакова.
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01.06.2020 14:49 Ответить
Сериал "Аваков и бимба" 2й сезон
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01.06.2020 14:50 Ответить
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено - Цензор.НЕТ 963
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01.06.2020 14:53 Ответить
зиму вкрали, весну згидили - тепер літо...
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01.06.2020 14:51 Ответить
Что то в центре Киева асфальт как будто не видел ремонта со времен второй мировой. Кто там говорил что отремонтировал тысячи километров дорог и мостов? Зато что Мародер что Зелупа строят дороги и КПВВ на окупированных территориях чтобы сепары видели как Украина о них заботится. B где здесь логика? И что по вашему когда у сепаров будет все хорошо, а в Киеве все плохо то они прям в очередь выстроятся так захотят вернуться в Украину?
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01.06.2020 14:55 Ответить
ноябрь,1943
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено - Цензор.НЕТ 668
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01.06.2020 15:05 Ответить
2019У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено - Цензор.НЕТ 4392
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01.06.2020 15:05 Ответить
Немцы хорошо дороги строили, при них прям лучше выглядит
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01.06.2020 15:07 Ответить
зато у вас 9 мая
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01.06.2020 15:14 Ответить
Надо узнать, что волнует человека. Может он хочет поехать на работу в Европу, так как кончились деньги и нечего кушать? Нельзя же сразу набрасываться на него.
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01.06.2020 15:05 Ответить
Взять и тупо пристрелить.. чтобы и другим повадно не было...
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01.06.2020 15:05 Ответить
+1.
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01.06.2020 15:10 Ответить
А если окажется, что он волонтер, патриот, или участник АТО, и хочет привлечь внимание к какой либо важной проблеме национальной безопасности? Выразить протест против сдачи Донбасса, например? Возьмешь свои слова обратно?
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01.06.2020 15:11 Ответить
А в Белоруси ТАК привлекают внимание к проблеме?
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01.06.2020 15:52 Ответить
шото аваковские дороговалютные вертолёты как-то не помогают реХвормированой ментовке..)
"броварские стрелки" побыстрее решили бы этот вопрос или вообще тупо бы не допустили подобного чипполинства
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01.06.2020 15:19 Ответить
***чий цирк. Думает что в это снова кто-то поверит? Министр тухлой постановы.
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01.06.2020 16:13 Ответить
Психбольных хватает.
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01.06.2020 16:58 Ответить
Авакян - это мафия 👎👎👎
Нет никакого минера, зато есть бандитские раз орки в Броварах и изнасилование в Кагарлыке, организовпные так называемыми правохранителями, а по сути - преступниками в погонах
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01.06.2020 18:34 Ответить
 
 