В Киеве заминировали мост Метро: движение поездов и транспорта остановлено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
В Киеве закрыта станция метро "Днепр".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео Информатор
Сегодня, 1 июня, в 14.15 движение поездов на станции киевского метрополитена "Днепр" было остановлено. Пассажиров попросили покинуть вагоны и территорию станции. На станцию прибыли наряды полиции.
Официальной информации о причинах остановки движения поездов и эвакуации пассажиров нет, но, по данным корреспондента Цензор.НЕТ, ситуация возможно связана с сообщением о заминировании.
Позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что "по техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Позже в полиции сообщили, что мост Метро в Киеве заминировали.
"Поступило сообщение в полицию от неизвестного, что заминирован мост Метро. На место выехала следственно-оперативная группа и профильные службы, сейчас проверяют информацию", - рассказали Радио Свобода полицейские.
Фото: Цензор.НЕТ
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