Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов. ФОТОрепортаж
Три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител к коронавирусу производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров передали Петр и Марина Порошенко в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Мы будем тестировать всех наших сотрудников. Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, конечно, персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является контактирующим с детьми. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых есть показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. Мы имеем инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая у наших детей не было. Мы искренне благодарны вам", - сказала замглавврача Марина Шкурко.
"Я хочу поблагодарить весь медицинский коллектив "Охматдета" за ту героическую работу, которую вы делаете. Вы делаете чудо и спасаете жизни сотен маленьких пациентов, которые возвращаются к нормальной жизни и вообще живут, благодаря вам", - отметил пятый президент Украины Петр Порошенко.
Он заявил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.
"В первую очередь надо тестировать врачей, и особенно детских врачей. Потому что те, кто подходит к больным детям, особенно к тем, кто болеет онкозаболеваниями, болезнью крови, доноры пациентов - безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в "Охматдете" есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться", - подчеркнул Порошенко.
Дополнительно к тестам Порошенко передал еще и защитные костюмы. Фонд завез больше 13 тыс. защитных костюмов. Фонд также передает пульсоксиметры. В страну ввезено 3 тыс. пульсоксиметров.
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Иначе бы ты зналО - что найти "украденные" налоги - дело 5 минут.. Но твоя кацапско-зебильная шобла - ГОД ничего не могут нарыть.. даже на 17 грн
Мировой Forbes поставил Порошенко на второе место по богатству в Украине - после Ахметова.
Мировой журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты в рейтинге Real-Time, которые опубликованы 29 мая.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/mirovoy-forbes-postavil-poroshenko-na-vtoroe-mesto-po-bogatstvu-v-ukraine-posle-ahmetova-1502082.html
Ага... розігналися...
До речі, цікаво, а коли на Гордона в суд подати - коли він закінчиться? Раніше за суд над Г+Г за брехню "Порошенко вбив брата"? Чи пізніше за позов Гладковського-молодшого на Бігуса за "компіляцю записів в мобільнику його знайомого, ніби він мав відкати з Укроборонпрому"? (в лапках, бо так Свинарчук-молодший вважає. А нам всім цікаво, що там було насправді).
СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
РАНГ
ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/
1745
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Виктор Пинчук
1,4 млрд долларов
$ 0
60
трубы стальные, многопрофильные
Украина
найди Пороха в списках:
https://www.forbes.com/billionaires/ https://www.forbes.com/billionaires/
Абсолютно согласен.Номер одна тысяча семьсот двадцать восемь в мировой табели рангов найти не так то и просто.То ли дело у себя в стране.Уже второй.Хотя не первый.Еще есть к чему стремиться.
https://subscribe.forbes.ua/
Как видим меценату Порошенко,а по совместительству украинскому олигарху,еще есть к чему стремиться.
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украина
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украина
Что не так "дружище".Не можешь воспользоваться правильно своей же информацией?ГАНЬБА!!!
СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
https://www.forbes.com/billionaires https://www.parsintl.com/publication/forbes/ Перепечатка https://www.forbes.com/billionaires списка 2020 https://www.parsintl.com/publication/forbes/
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
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РАНГ
ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/real-time-billionaires/#7e8f1d8f3d78
С 2014 по 2020 год - не обогатился, как видишь. Сколько было, столько и осталось.
Посмотри еще динамику, в 2015-2017 годах был даже провал.
"Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию. На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное"
"Тому подобное" особенно понравилось
Задовбався я вас вже кондуїтити!
Или по зомбоящику уже сменили методички и зебил https://censor.net/user/461407 начал работать по "новым" тезисам зебильной пропаганды?))
На канале " 24" хорошая аналитика от Д.Гнапа - сколько пЭдра наворовал и сколько вывел из страны. Сидеть бы ему.
аа, то Порох у зебилов украл надежду - что вислюк оманський окропил их "божьей россой", а не нассал по факту))
...
Пороху респект! Справжній гетьман свого народу!