Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов. ФОТОрепортаж

Три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител к коронавирусу производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров передали Петр и Марина Порошенко в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Мы будем тестировать всех наших сотрудников. Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, конечно, персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является контактирующим с детьми. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых есть показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. Мы имеем инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая у наших детей не было. Мы искренне благодарны вам", - сказала замглавврача Марина Шкурко.

"Я хочу поблагодарить весь медицинский коллектив "Охматдета" за ту героическую работу, которую вы делаете. Вы делаете чудо и спасаете жизни сотен маленьких пациентов, которые возвращаются к нормальной жизни и вообще живут, благодаря вам", - отметил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Он заявил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.

"В первую очередь надо тестировать врачей, и особенно детских врачей. Потому что те, кто подходит к больным детям, особенно к тем, кто болеет онкозаболеваниями, болезнью крови, доноры пациентов - безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в "Охматдете" есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться", - подчеркнул Порошенко.

Дополнительно к тестам Порошенко передал еще и защитные костюмы. Фонд завез больше 13 тыс. защитных костюмов. Фонд также передает пульсоксиметры. В страну ввезено 3 тыс. пульсоксиметров.

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