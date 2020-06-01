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Порошенко с супругой передал в "Охматдет" 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов. ФОТОрепортаж

Три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител к коронавирусу производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров передали Петр и Марина Порошенко в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Мы будем тестировать всех наших сотрудников. Это очень важно, поскольку рядом с ребенком, конечно, персонал должен быть здоровым. Будем тестировать не только врачей. Это будут и медицинские сестры, санитарки, другой персонал, который является контактирующим с детьми. Также мы будем использовать тесты для родителей, у которых есть показания. Они часто хотят находиться рядом с детьми, и нам важно знать, что родители здоровы. Это предупредит занесение короновирусной болезни в больницу. До этого у нас ни одного случая среди наших пациентов не было. Мы имеем  инфекционный контроль в больнице достаточно строгий, и, к счастью, ни одного случая у наших детей не было. Мы искренне благодарны вам", - сказала замглавврача Марина Шкурко.

"Я хочу поблагодарить весь медицинский коллектив "Охматдета" за ту героическую работу, которую вы делаете. Вы делаете чудо и спасаете жизни сотен маленьких пациентов, которые возвращаются к нормальной жизни и вообще живут, благодаря вам", - отметил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: 43 тыс. ИФА-тестов, закупленные Фондом Порошенко, отправлены в больницы по всей Украине

Он заявил, что решение закупить тесты Фонд Порошенко принял после того, как стало понятно, что масштабное тестирование украинцев на коронавирус, обещанное властями еще в марте, осталось только на уровне обещаний.

"В первую очередь надо тестировать врачей, и особенно детских врачей. Потому что те, кто подходит к больным детям, особенно к тем, кто болеет онкозаболеваниями, болезнью крови, доноры пациентов - безусловно в первую очередь и без каких-либо ограничений должны пользоваться высококачественными и быстрыми тестами. Я счастлив, что в "Охматдете" есть соответствующая лаборатория и будет достаточное количество тестов, которые могут использоваться", - подчеркнул Порошенко.

Дополнительно к тестам Порошенко передал еще и защитные костюмы. Фонд завез больше 13 тыс. защитных костюмов. Фонд также передает пульсоксиметры. В страну ввезено 3 тыс. пульсоксиметров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба

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Порошенко с супругой передал в Охматдет 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов 02
Порошенко с супругой передал в Охматдет 3 тыс. швейцарских ИФА-тестов 03

Автор: 

карантин (16729) ОХМАТДЕТ (243) помощь (7800) Порошенко Петр (19600) Порошенко Марина (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Зато к ослу никаких претензий у зебуинов-нет коробок-нет претензий.
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01.06.2020 15:03
+20
Респект!
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01.06.2020 14:58
+19
хуже того - вислюк оманський оп*издел и не успел попиарится на этом... Теперь оно еще больше будет ненавидеть Пороха
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01.06.2020 14:57
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Страница 2 из 2
Цензор работает против любой действующей власти. Держит их в тонусе.
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01.06.2020 15:23 Ответить
В БОТохвєрмі ЗЄленій щось дуже нестійка і слабка ерекція на Пороха останнім часом...
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01.06.2020 15:15 Ответить
та какая там "Ырекция" у зебилов, если их вислюк оманський призналось что "отличается физиологично от мужчин"
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01.06.2020 15:18 Ответить
от барига...да зелохи?
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01.06.2020 15:17 Ответить
Да,за твои же налоги,с 14 по 19г, и куплено.
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01.06.2020 15:20 Ответить
зебил, то что ты идиот - это понятно)
Иначе бы ты зналО - что найти "украденные" налоги - дело 5 минут.. Но твоя кацапско-зебильная шобла - ГОД ничего не могут нарыть.. даже на 17 грн
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01.06.2020 15:23 Ответить
Откуда у него налоги. "Гетьман" ботам платит черный нал.
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01.06.2020 16:11 Ответить
Парашенка не ту профессию выбрал.Надо было в актеры идти.Оскара давно бы получил.И,причем,во всех номинациях
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01.06.2020 15:18 Ответить
ти вже за актера проголосував, їж
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01.06.2020 15:23 Ответить
Хі, хі : за Г І В Н обородька ...
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01.06.2020 15:34 Ответить
Так с него и актер никакой. Один плагиат. Уже и шаурму на заправке ел как Зеленский и самолеты лично разгружает как Жулька и на заводах речь о покорении космоса толкает, а рейтинги все равно ниже плинтуса. Кроме как за 200 гривень никто и не выйдет с ним на одну улицу.
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01.06.2020 15:47 Ответить
Мажьтє та жріТє, не шановний.
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01.06.2020 22:48 Ответить
Как говорится " скромненько,но со вкусом".
Мировой Forbes поставил Порошенко на второе место по богатству в Украине - после Ахметова.
Мировой журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты в рейтинге Real-Time, которые опубликованы 29 мая.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/mirovoy-forbes-postavil-poroshenko-na-vtoroe-mesto-po-bogatstvu-v-ukraine-posle-ahmetova-1502082.html
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01.06.2020 15:23 Ответить
не завидуй умному человеку
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01.06.2020 15:26 Ответить
А где тут зависть?Скромность не порок.а большое счастье.
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01.06.2020 17:17 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, ві навіть такого,як https://censor.net/user/382083 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Зокрема, це не "Мировой Forbes" поставив Порошенко, а курченківський.
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01.06.2020 15:27 Ответить
Ну так если это брехня,то у олигарха Порошенко(вы не будете спорить с тем,что он олигарх,надеюсь?) будет великолепная возможность увеличить свое состояние,подав на этот журнал в суд за клевету.Ну и на Гордона так же.
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01.06.2020 17:22 Ответить
на курченка? в суд? в який? в Басманний?
Ага... розігналися...
До речі, цікаво, а коли на Гордона в суд подати - коли він закінчиться? Раніше за суд над Г+Г за брехню "Порошенко вбив брата"? Чи пізніше за позов Гладковського-молодшого на Бігуса за "компіляцю записів в мобільнику його знайомого, ніби він мав відкати з Укроборонпрому"? (в лапках, бо так Свинарчук-молодший вважає. А нам всім цікаво, що там було насправді).
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01.06.2020 18:25 Ответить
Ну я ж не знаю,какой суд вам и предложить.Европейский по правам человека пойдет?Вот Тимошенка пять лямов баксов отсудила себе,и пять тому "парню".Чем Порошенко хуже?
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01.06.2020 19:37 Ответить
чо, не понятно в чому сіль проблеми? Ще раз повторю: "а коли на... в суд подати - коли він закінчиться?" А Тимошенко і Власенко засудили по прискореній овощній процедурі.
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01.06.2020 19:41 Ответить
А может просто надо прочесть https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#702d7c763d78 ?Если не можешь,то я тебе помогу.
СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

РАНГ
ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4380
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4380
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4380
1745
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Виктор Пинчук
1,4 млрд долларов
$ 0
60
трубы стальные, многопрофильные
Украина
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01.06.2020 19:57 Ответить
Саша, этим свиноботам, хряк платит исправно через подставных. Смею надеяться, что в ближайшем будущем кто-то сдаст эти финансовые схемы.
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01.06.2020 23:54 Ответить
Как говорится " скромненько,но со вкусом" нассал гордон и Ко в глаза зебилов))
найди Пороха в списках:
https://www.forbes.com/billionaires/ https://www.forbes.com/billionaires/
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 2446
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01.06.2020 15:29 Ответить
На первом месте по богатству в Украине и 803-м в мире находится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в $3 млрд. Порошенко - на втором месте в Украине и 1728-м в мире. На третьем и 1729-м - Виктор Пинчук, его состояние, как и пятого президента Украины, оценивается в $1,4 млрд.

Абсолютно согласен.Номер одна тысяча семьсот двадцать восемь в мировой табели рангов найти не так то и просто.То ли дело у себя в стране.Уже второй.Хотя не первый.Еще есть к чему стремиться.
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01.06.2020 17:28 Ответить
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#6a500fe63d78
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01.06.2020 19:10 Ответить
І де тут Порошенко?
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 5388
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01.06.2020 15:48 Ответить
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#123badbf3d78
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01.06.2020 20:27 Ответить
Ти даєш посилання на ;форбс; Курченка.
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01.06.2020 21:29 Ответить
цікаво, а я думав, що це одна контора..як у них з правами на назву..?
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01.06.2020 21:38 Ответить
А коли ригів хвилювали якісь права?
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01.06.2020 21:43 Ответить
наче це курченка..
https://subscribe.forbes.ua/
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01.06.2020 21:57 Ответить
А говорили, что оно беднеет, а оно уже 2е по богатствам. О как Михалыч, о как...
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01.06.2020 16:30 Ответить
На первом месте по богатству в Украине и 803-м в мире находится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в $3 млрд. Порошенко - на втором месте в Украине и 1728-м в мире. На третьем и 1729-м - Виктор Пинчук, его состояние, как и пятого президента Украины, оценивается в $1,4 млрд.
Как видим меценату Порошенко,а по совместительству украинскому олигарху,еще есть к чему стремиться.
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01.06.2020 17:16 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html Украинский Форбс к американскому журналу он имеет такое же отношение, как китайские кроссовки Абибас к немецким Адидас.
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 17:59 Ответить
Все сделал по вашим мантрам,выбрал страну с вашего сайта(только с переводчиком от гугл),и получил картину "маслом".

816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украина



1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украина

Что не так "дружище".Не можешь воспользоваться правильно своей же информацией?ГАНЬБА!!!


СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

https://www.forbes.com/billionaires https://www.parsintl.com/publication/forbes/ Перепечатка https://www.forbes.com/billionaires списка 2020 https://www.parsintl.com/publication/forbes/

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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
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РАНГ

ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 6263
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 6263
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/real-time-billionaires/#7e8f1d8f3d78
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01.06.2020 19:45 Ответить
Хотя за два дня они оба в мировой табели о рангах немного потеряли.Ну ничего,у нас в стране они оба делят первое-второе место.Так что "дружище", тебе есть чем гордиться.
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01.06.2020 19:49 Ответить
Да что там не так, очередной косяк куратора, а эти же так, холуи одноцентовые
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02.06.2020 08:00 Ответить
Эй,"побеждает и победит",ты Форбс свой прочел?https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#702d7c763d78 Чого замовк "як рыба об лед"?Английского языка не розумиеш?Воспользуйся переводчиком от гугл.Или у тебя ступор.Парализовало?
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01.06.2020 20:15 Ответить
Вижу. Возможно, внесли новые данные с "форбс Украина".

С 2014 по 2020 год - не обогатился, как видишь. Сколько было, столько и осталось.
Посмотри еще динамику, в 2015-2017 годах был даже провал.
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03.06.2020 11:37 Ответить
Как-то даже странно, на армию сотни лямов тратил и только сухие отчеты, а тут каждый раз полнометражные фильмы снимают со сценами, массовкой ну САМ в главной роли

"Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию. На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное"

"Тому подобное" особенно понравилось
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01.06.2020 15:27 Ответить
ще один свіженький касапський бот з щойною реєстрацією.
Задовбався я вас вже кондуїтити!
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01.06.2020 15:29 Ответить
зебил, так это твой вислюк оманський и его шобла, за которую ты голо-совало - отрицали не только вирус, но распродали маски и прочие медсредства в самом начале пандемии

Или по зомбоящику уже сменили методички и зебил https://censor.net/user/461407 начал работать по "новым" тезисам зебильной пропаганды?))
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01.06.2020 15:46 Ответить
Порох тролляка)
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4589
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01.06.2020 15:39 Ответить
"передал".....поделился наворованным!!!!!
На канале " 24" хорошая аналитика от Д.Гнапа - сколько пЭдра наворовал и сколько вывел из страны. Сидеть бы ему.
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01.06.2020 15:48 Ответить
так в чем проблема, зебилы?)) от вислюка оманського до последнего прокурора - за ГОД так и не смогли найти "украденного" даже на 17 грн
аа, то Порох у зебилов украл надежду - что вислюк оманський окропил их "божьей россой", а не нассал по факту))
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01.06.2020 15:52 Ответить
Какой такой "порох"? Не тот ли этохряк- мародер, что во время котла Дебальцевского парад с нужными на фронте танками проводил, свинарчуков пестовал и коррупцию возглавлял?
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02.06.2020 00:04 Ответить
Этот тот самый гнап, который скрысил (украл) 10 тысяч баксов, которые коллектив ему поручил перечислить в АТО? Ты еще шария процитируй с дубинским---уж они то-о-о-чно правду "гаварят")))
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02.06.2020 01:41 Ответить
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 6278
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01.06.2020 15:55 Ответить
Не понимаю на что этот ***** надеется
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01.06.2020 16:01 Ответить
не сесть.
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01.06.2020 23:17 Ответить
На свиноботов, купленных с потрохами.
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02.06.2020 00:05 Ответить
И я не понимаю на что этот у-бок зеленский надеется? На тупость своего лохтората?
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02.06.2020 01:43 Ответить
Порох справжній господар своєї країни!
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01.06.2020 16:03 Ответить
ШО, опять? Иди на пенсию в 65 в угоду тех, кто успел выскочить в 60. Основной элехторат не пострадал. А молодежь тупенька, ей побрили и постригли. Ох и петины разводняки.
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01.06.2020 16:26 Ответить
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 5511

...
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01.06.2020 16:43 Ответить
Красавчик, мог бы сам пользоваться, но детям отдал.
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01.06.2020 17:15 Ответить
вот это парень, а тут одну повестку не могут передать.
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01.06.2020 19:49 Ответить
Пэтро нас знову врятував за власнi грошi. Треба призначити Пэтра Великим Гетьманом довiчно з правом передачi влади дiтям або хоча б Маринцi.
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01.06.2020 20:17 Ответить
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01.06.2020 22:03 Ответить
Дякую, П. О.! Але будьте обережні. Вам не можна підхопити цей вірус.
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01.06.2020 21:15 Ответить
Зебілятки, у вас, як у собаки Павлова, при слові Порошенко, тече з усіх дір.
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01.06.2020 22:51 Ответить
Вся гидота кацапська прибігла на цю статтю, щоб ви повиздихали.

Пороху респект! Справжній гетьман свого народу!
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01.06.2020 23:21 Ответить
В Украине есть Пятый Президент и полшестого резидента)))
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02.06.2020 01:44 Ответить
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