В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция. ФОТОрепортаж

В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины сообщения о заминировании моста Метро.

Об этом говорится в сообщении МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Киева проверяет информацию о заминировании моста "Метро". На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства. Сегодня в 13:41 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро" .На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко. В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. На данный момент движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту "Метро" перекрыто", - говорится в сообщении.

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