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В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция. ФОТОрепортаж

В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины сообщения о заминировании моста Метро.

Об этом говорится в сообщении МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Киева проверяет информацию о заминировании моста "Метро". На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства. Сегодня в 13:41 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро" .На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко. В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. На данный момент движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту "Метро" перекрыто", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На мосту Метро стоит мужчина с пакетом и угрожает подорвать сооружение, - КГГА

В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция 01
В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция 02
В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция 03
В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция 04

Автор: 

Киев (25518) МВД (9318) минирование (1446) мост (1027) Нацполиция (16459) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+12
черговий цирк...сабаков проведе показову операцію..
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01.06.2020 15:08
+6
авакову рейтинг підіймають
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01.06.2020 15:10
+6
сабакову потрібен хаос..як тільки над подонком нависає загроза звільнення то щось трапляється..приберить сабакова все це зникне.
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01.06.2020 15:12
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быстрый бронетранспортёр будет ?
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01.06.2020 15:06 Ответить
черговий цирк...сабаков проведе показову операцію..
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01.06.2020 15:08 Ответить
А підривника візьме на поруки. так вже заведено в таких кейсах.
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01.06.2020 15:14 Ответить
нє, луччє льогкій катєр...
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01.06.2020 15:08 Ответить
Десь я це вже бачив. І що сталося з минулим "підривником"? Відпустили на поруки?
Ну тоді нема чого дивуватись тому, що ситуація повторилась.
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01.06.2020 15:09 Ответить
Ситуація повторилася, бо над Аваковим знову зависла загроза звільнення? На поруки попереднього сам Аваков і закликав брати, якщо що...
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01.06.2020 15:12 Ответить
Получит за это пару годиков, отсидит... Выйдет.. опа...парус миллиончиков.. а тут на тебе - ещё и депутатом стал.. упаси ГОСПОДИ - президентом..
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01.06.2020 15:10 Ответить
авакову рейтинг підіймають
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01.06.2020 15:10 Ответить
В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция - Цензор.НЕТ 9981
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01.06.2020 15:11 Ответить
полный карман взрывчатки у террорюги?
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01.06.2020 15:11 Ответить
сабакову потрібен хаос..як тільки над подонком нависає загроза звільнення то щось трапляється..приберить сабакова все це зникне.
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01.06.2020 15:12 Ответить
я знаю, кто это сделал
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01.06.2020 15:12 Ответить
У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція - Цензор.НЕТ 6747
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01.06.2020 15:15 Ответить
гундосним голосом: а тєперь патужний міністр, я сказал патужний міністр!
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01.06.2020 15:15 Ответить
так как полициянты , за последнюю неделю дуже жидко обделались, счас аваков проведет показательную операцию с привлечением танков, самолетов, вертолетов,
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01.06.2020 15:15 Ответить
Странным образом совпало с тем, что Авакова хотят заслушать в Раде.
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01.06.2020 15:17 Ответить
Дело Нади Савченко живёт!
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01.06.2020 15:17 Ответить
Може хватить реагувати на всілякі дурниці щоб підірвати такий міст потрібно кілогармів з 300 тротилу і то коли його закласти в певні ніши, а нормалльно рвонути це вся дві тони. Це робота на пару днів . Тому це дупа а не реагування.
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01.06.2020 15:18 Ответить
а може, Міст метро в такому стані, що легше його у повітря садонути, ніж витрачатися на ремонт?...
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01.06.2020 15:22 Ответить
Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня (05.06.2018), как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.

Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
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01.06.2020 15:24 Ответить
"Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было - ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Издание отмечает, что КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.Источник: https://censor.net/n3069747
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01.06.2020 15:28 Ответить
І він рухне, оьбовязково, але від казнокрадів, а не пакету вибухівки, якоїсь чергової жертви правосуддя.
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01.06.2020 15:35 Ответить
Дістали й набридли...
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01.06.2020 16:36 Ответить
 
 