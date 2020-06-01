В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция. ФОТОрепортаж
В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины сообщения о заминировании моста Метро.
Об этом говорится в сообщении МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция Киева проверяет информацию о заминировании моста "Метро". На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства. Сегодня в 13:41 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост "Метро" .На месте происшествия находится следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко. В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. На данный момент движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту "Метро" перекрыто", - говорится в сообщении.
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Ну тоді нема чого дивуватись тому, що ситуація повторилась.
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня (05.06.2018), как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.
Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.
"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
Издание отмечает, что КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.Источник: https://censor.net/n3069747