Судье Марьинского райсуда, причастному к рейдерскому захвату недвижимости в Киеве, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Судье Марьинского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении в содействии рейдерскому захвату столичных объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Служба безопасности Украины установила, что в результате действий должностного лица состоялось незаконное отчуждение имущества на сумму более чем 164 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Межрегиональную группу рейдеров, к которой причастен судья, сотрудники СБУ разоблачили в августе 2019 года. В группировку также входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники юстиции. Используя поддельные документы и ключи доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, злоумышленники осуществляли незаконную перерегистрацию собственности. В целом они успели нанести ущерб государству и бизнесу на сумму в почти полтора миллиарда гривен.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Пренебрегая процессуальными нормами, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 квадратных метров.

Сейчас судье сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей шести его сообщникам.

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