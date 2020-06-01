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Судье Марьинского райсуда, причастному к рейдерскому захвату недвижимости в Киеве, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Судье Марьинского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении в содействии рейдерскому захвату столичных объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Служба безопасности Украины установила, что в результате действий должностного лица состоялось незаконное отчуждение имущества на сумму более чем 164 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Межрегиональную группу рейдеров, к которой причастен судья, сотрудники СБУ разоблачили в августе 2019 года. В группировку также входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники юстиции. Используя поддельные документы и ключи доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, злоумышленники осуществляли незаконную перерегистрацию собственности. В целом они успели нанести ущерб государству и бизнесу на сумму в почти полтора миллиарда гривен.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Пренебрегая процессуальными нормами, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 квадратных метров.

Сейчас судье сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей шести его сообщникам.

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Судье Марьинского райсуда, причастному к рейдерскому захвату недвижимости в Киеве, сообщено о подозрении, - СБУ 01

Автор: 

Киев (25518) рейдерство (918) СБУ (19893) судья (2646) Марьинка (713)


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Топ комментарии
+2
Та не може бути!
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01.06.2020 16:08
+1
Знаете что будет этому преступнику в мантии? Ничего!
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01.06.2020 16:17
+1
https://dou.ua/forums/topic/30703/ Как у меня отобрали честно купленную квартиру
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01.06.2020 16:20
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Та не може бути!
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01.06.2020 16:08 Ответить
Знаете что будет этому преступнику в мантии? Ничего!
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01.06.2020 16:17 Ответить
Он так хохотался , так хохотался ...
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01.06.2020 16:18 Ответить
https://dou.ua/forums/topic/30703/ Как у меня отобрали честно купленную квартиру
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01.06.2020 16:20 Ответить
Отмадут,эти твари непотопляемы, и не удивлюсь если он через год будет уже головою какого нибудь районного суда Киева.
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01.06.2020 17:27 Ответить
Но смертны.
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01.06.2020 17:28 Ответить
Смертны все,это не привилегия.
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01.06.2020 17:29 Ответить
При-ве-ле-гия? Это - уязвимость. Каждого можно остановить.
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01.06.2020 17:51 Ответить
Таки при-вИ-ле-гия.
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01.06.2020 17:53 Ответить
Уязвимость, разумеется. Но да, ви.
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01.06.2020 18:02 Ответить
Пф, ви до "суду на окружній" зверніться((( таких баранів світ не бачив
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01.06.2020 19:02 Ответить
 
 