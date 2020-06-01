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На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал более подробную информацию о задержании 1 июня псевдоминера на мосту Метро в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Киев, мост метро Дежа вю. В отличие от событий сентября прошлого года с военнослужащим ССО Бельковым, на этот раз у злоумышленника-псевдоминера 1988 года рождения уроженца Киево-Святошинского района не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки. А чисто ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления. И во время общения - полный сумбур в мотивах и требованиях".

Он продолжил: "Поэтому Национальная полиция Украина после переговоров провела эффективное задержание и теперь будет расследовать уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании - 259 УК. Учитывая потенциальные угрозы, к ситуации отнеслись как и у тот раз - серьезно: были и снайперы, и полицейские лодки, и бронетехинка - всего 300 полицейских.

Хорошо сработало при задержании спецподразделение Департамент "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД) Национальной полиции Украины: бойцы спустили на "минера" ​​штурмового пса. Животное и огонь в воздухе отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали".

"Очень советую журналистам не уделять лишнее внимание особе злоумышленника, ведь это может провоцировать других психологически неустойчивых или больных лиц на повторение такой затеи. Хорошо, что все хорошо закончилось", - резюмировал Шевченко.

Видео задержания

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 01

"Псевдоминер"

.На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 02

Состав "бомбы" - баллоны, земля, провода и пульт.

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 03

Подготовка к штурму 

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 04

Перекрытый мост

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 05

Пресс-конфреренция главы киевской полиции А.Крищенко

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 06

Боевой пес МВД

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД 07

Возвращаются после успешной спецоперации на мосту метро слева направо: командир спецподразделения "КОРД" Киева - Д .; начальник Патрульной полиции Киева - Юрий Зозуля; заместитель начальника полиции столицы по превенции Руслан Кузьменко, начальник Полиция Киева генерал полиции ІІІ ранга Андрей Крищенко и его заместитель по уголовной полиции Герман Приступа.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

Автор: 

Киев (25518) ложная тревога (91) минирование (1446) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+69
до речі, а як того песика кличуть?..

На псевдоминера моста Метро был спущен боевой пес, злоумышленник был задержан молниеносно, - МВД - Цензор.НЕТ 2829
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01.06.2020 18:54
+35
Аваков шоу, виключно для піару за рахунок довбнів.
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01.06.2020 18:55
+32
Такие псевдооперации делают спецом что б общество отвлечь от кагарлыцкой темы ..А то что получается мы платим полиции зарплату 10500 грн и носки Корду по 430 грн за пару а они нихера не делают даже хуже насилуют людей в помещении где наоборот должны сидеть насильники ..Вот МВД подумало и решило ..спецоперация с мостам ,мож и прокатит
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01.06.2020 19:01
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У собаки розмова коротка.
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02.06.2020 09:23 Ответить
выдать собачке дополнительную порцию мяса-заслужил!
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02.06.2020 14:13 Ответить
шо-то я не понЯл...собака в каске и форме и на задних ногах ходит?
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02.06.2020 11:27 Ответить
так, займає посаду міністра МВС
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02.06.2020 17:09 Ответить
"Возвращаются после успешной спецоперации" против безоружного.
А эта операция еще могла быть не успешной, что ли?
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02.06.2020 12:57 Ответить
Якась вистава. Чергові маски-шоу.
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02.06.2020 13:30 Ответить
Якийсь дивний "терорист" з рюкзаком землі на мості Патона...
Буквально після Броварів.
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02.06.2020 14:02 Ответить
І Кагарлика...
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02.06.2020 14:03 Ответить
Взяли сумасшедшего. С кулею дерьма вместе тротилла. И пишут об этом второй день. Налогоплательшики аплодируют.
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02.06.2020 14:13 Ответить
Работал ротвейлер, Овчарка только пиарилась.
Как и в нашей политике)))
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02.06.2020 14:17 Ответить
Dog is friend of man!
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02.06.2020 16:16 Ответить
Ага, "молниеносно арестовали". Они еще секунды три стояли, пока сообразили. Врут, как песню поют. Если б не собака, до сих пор бы стояли.
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02.06.2020 17:26 Ответить
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