На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъяли 160 тыс. долларов, - Гостаможслужба. ФОТОрепортаж
В пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" у пассажира одного из автомобилей на въезде в Украину изъяты 160 тыс. долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Галицкой таможни Гостаможслужбы в Facebook.
По данным ведомства, гражданин Украины, 25-летний житель Хмельницкого, прибыл из Польши, как пассажир легкового автомобиля через "зеленый коридор".
"Однако таможенники и пограничники решили тщательно осмотреть авто. И не зря. В рюкзаке среди личных вещей таможенники обнаружили $160 тыс.", – сказано в сообщении.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Валюта изъята.
Дело направят в суд, который и назначит наказание.
Фото: Галицкая таможня/Facebook
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Наівні зелебобіки! Уринотерапія вам в очі від найвеличнішого 😂😂😂
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского. Заметьте, не офшор, а офшоры.
Та й української на ньому немає.
https://censor.net/ua/comments/locate/3199317/019214e9-1775-707f-b30e-f8681dbc5d1e
Але якщо знайде толкового адвоката правильно підійде до судді то частину суми віддадуть і вже суддя добудує хатинку..
ему ж не 42 года как неЛОху ))
а сейчас приехал и подавай ему бесплатные дет.сады, школы, больницы, обучение, дороги и прочее куда не положил ни копейки..
кстати, а сколько поляков или молдаван положили налогов в Украину?
- НБУ сообщало, что гасты перевели в 2019 12 млд долл. Судя по этому сообщению, всего - налом и переводами - было раза в 2-3 больше, а точнее -хз. Но то что деньги гастов на первом месте по поступлениям валюты - точно, экспорт и сдача в лизинг гастов - важнейшая часть экспорта Украины. Но Молдову Украина ещё не догнала - там гасты дают ок 40% ВВП, есть куда расти.
- Парень ещё не понял, что нельзя к серьезному делу и большим деньгам относится как к играм в песочнице.