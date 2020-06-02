На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъяли 160 тыс. долларов, - Гостаможслужба. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" у пассажира одного из автомобилей на въезде в Украину изъяты 160 тыс. долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Галицкой таможни Гостаможслужбы в Facebook.

По данным ведомства, гражданин Украины, 25-летний житель Хмельницкого, прибыл из Польши, как пассажир легкового автомобиля через "зеленый коридор".

"Однако таможенники и пограничники решили тщательно осмотреть авто. И не зря. В рюкзаке среди личных вещей таможенники обнаружили $160 тыс.", – сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.471 Таможенного кодекса Украины. Валюта изъята.

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Дело направят в суд, который и назначит наказание.



Фото: Галицкая таможня/Facebook