Марина Порошенко передала швейцарские ИФА-тесты и оборудование в детский реабилитационный центр и больницы Киевщины. ФОТОрепортаж

Вчера, в День защиты детей супруга пятого президента Украины Марина Порошенко передала оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

В частности, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью Броварского городского совета получил от Фонда Порошенко 3 монитора для проведения онлайн-уроков, общения с персоналом и онлайн включений учащихся. Марина Порошенко отметила, что в условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение стало насущной необходимостью.

"Это действительно требования времени, мы все оказались в ситуации, когда детей надо учить дистанционно и иметь средства, чтобы общаться с работниками и работать онлайн. И мониторы помогут решить эти вопросы", - отметила супруга пятого президента.

Фонд Порошенко длительное время работает с Броварским реабилитационным центром.

"Здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью. Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, даже переезжают сюда, чтобы иметь возможность здесь обслуживаться. Это прекрасный пример современного реабилитационного центра, который станет образцом для всей Украины", - добавила Порошенко.

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Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.

"Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящим требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будет обустроено таких рабочих мест еще для 7-х врачей", - рассказал он.

Марина Порошенко также передала 400 швейцарских ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, 5 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов для медиков Центра семейной медицины Амбулатории №7 и Станции экстренной помощи Броварской многопрофильной клинической больницы.

Швейцарские высокоточные ИФА-тесты компании Roche были доставлены Фондом Порошенко в конце прошлой недели в Украину и уже с понедельника развозятся по всей Украине

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