Марина Порошенко передала швейцарские ИФА-тесты и оборудование в детский реабилитационный центр и больницы Киевщины. ФОТОрепортаж
Вчера, в День защиты детей супруга пятого президента Украины Марина Порошенко передала оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
В частности, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью Броварского городского совета получил от Фонда Порошенко 3 монитора для проведения онлайн-уроков, общения с персоналом и онлайн включений учащихся. Марина Порошенко отметила, что в условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение стало насущной необходимостью.
"Это действительно требования времени, мы все оказались в ситуации, когда детей надо учить дистанционно и иметь средства, чтобы общаться с работниками и работать онлайн. И мониторы помогут решить эти вопросы", - отметила супруга пятого президента.
Фонд Порошенко длительное время работает с Броварским реабилитационным центром.
"Здесь собираются построить бассейн для детей с инвалидностью. Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, даже переезжают сюда, чтобы иметь возможность здесь обслуживаться. Это прекрасный пример современного реабилитационного центра, который станет образцом для всей Украины", - добавила Порошенко.
Директор Центра Валерий Иваненко отметил, что семья Порошенко системно поддерживает заведение, начиная с 2016 года.
"Автобус, оборудование лифта, компьютерное оборудование - все это благодаря их усилиям. С 2016 года помощь от Фонда является постоянной. А компьютерное оборудование, предоставленное реабилитационному центру, является настоящим требованием современности. Мы уже имеем 4 рабочих места для врачей-реабилитологов в режиме онлайн, в ближайшее время будет обустроено таких рабочих мест еще для 7-х врачей", - рассказал он.
Марина Порошенко также передала 400 швейцарских ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, 5 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов для медиков Центра семейной медицины Амбулатории №7 и Станции экстренной помощи Броварской многопрофильной клинической больницы.
Швейцарские высокоточные ИФА-тесты компании Roche были доставлены Фондом Порошенко в конце прошлой недели в Украину и уже с понедельника развозятся по всей Украине
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Ну на цензоре Медведчуки нервно курят, т.к. Бутуз на прикормке у Пороха
На точка сру тебе скучно?
Может, напишете, что Ленка Зе передала детским больницам?
Жаба петро и его исконно жидовских мозговой центр маринка в жизни не потратит копейки, если не выиграет пять. Петелохи - фас!
І що точно знаю - це бабло контролюється, куди розходується
https://hvylya.net/authors/xvilja "XВИЛЯ" 16.12.2019 16:45:20
Супруга действующего президента Елена Зеленская в октябре 2014 года приобрела еще одну квартиру в Киеве - 284 кв.м. Дом в Италии площадью 413 кв.м в городке Канту в Ломбардии неподалеку от озера Комо приобретен на имя Елены Зеленской в августе 2015 года.
https://censor.net/n3199111
Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно - помог султанат Омана. https://censor.net/n3186712
Ты ж дорогу знаешь, так не стесняйся.
"Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передали Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 4625 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Они предназначены исключительно для диагностики здоровья врачей бригад скорой помощи."
НЕУЧ і брехун, якщо не сепар.
малососкемалороске некомомфортно в окружении украинцев ...
Президент України Петро Олексійович Порошенко за 2019 рік витратив власних коштів :
200 млн грн- на благодійність.
100 млн грн - на боротьбу з короновірусом
187 млн грн -заплатив податків і воєнний збір до бюджету країни.
Важливо: 73% цих коштів пішла і піде на потреби зєлєбобіків.
Знову ж таки, на відміну від Зеленського, який, наприклад, продав свій офшор дружині і на сьогодні Олена Зеленська є власником двох діючих офшорних компаній: Aldorante Limited на Кіпрі та Film Heritage inc в Белізі і ця родина є офіційними мільйонерами, саме Порошенко залишається одним з лідерів за витратами на благодійність не до, а після виборів.
Декларация Порошенко 2019: 773 миллионов гривен доходов, из них почти 188 миллионов гривен уплаченных налогов и более 200 000 000 - благотворительность.
Во время его президентства расходы на материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил и прочие социальные проекты в период 2014-2019 года - сумма превышает миллиард.
Только за 5 месяцев 2020 года, на борьбу в коронавирусом, Порошенко потратил более 100 миллионов гривен.
Порошенко, как физическое лицо - один из самых крупнейших налогоплательщик в Украине. Только за 2019 год он оплатил из собственных доходов более 185 миллионов гривен налогов в государственный бюджет.
И теперь после этих обнародованных цифр, спросите у вип-агитатора Зеленского, соратника Саакашвили и по совместительству редактора «Форбс - Украина» Федорина, сколько стоила информационная атака на Порошенко, организованная и реализована близким окружением Зеленского, и из задекларированных ли Зеленским или Коломойским средств уплачены были гонорары?!
Кстати, о Зеленском. В его декларации нет ни копейки благотворительного фонда. Впрочем, как и самой благотворительности от семьи Зеленских нет. Зеленские, как официальные мультимиллионеры судя по их декларации, не занимаются такими вещами. В Украине, во всяком случае.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fnusspavlo%2F753%3Ffbclid%3DIwAR2ww6aqSbCRN4Rj1rEZd1NDFgk-xwixkCTMbm2jsXxqjwrqH-EksKQYZW8&h=****************************************-pQN4kR53fBwBlzcI2S_aax_ss8B3cl_MmznVMq11pZBz9jspZp1zgHJbk0UDV9XW6Uu9U8VqKx-wYLj2CpAJUsmkMBc&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0fAO_whZKs6tSL5Y5z3j34fq0FMN_iJzM2PhUMQOK6x0C2aaFd40HTgy8iO92jgsY3kIL8EhXmaEr31LNTWROP07cdfETgPDRXg6SgstI4SGc3TIEIgDvd3SVqjfmk89r5d6so4C6HJJYmX8KyIu7Rxx-NdxPCuChot7jqyWZErVhWUkkarMbG-sgCpKAYFVyWcd-1w5CP6qxP1zqkVEJhXmQyMgA-DHHW64Xnz9PZMklnyDyTKfRzHLDE0Q https://t.me/nusspavlo/753
Пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость. Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей. На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах. Что бы в тепле и комфорте.
Виллу в Форте-дей-Марми Зеленский купил летом 2015-го. Стоила она примерно $3.500.000. Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми в декларации преЗедента нынче ни слова. Скорее всего вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию.
У нас первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес на жене. В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Зеленский - миллионер. У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров. А есть ведь и нелегальная. Это та, где доходы компаний из офшорок, которые не попали в декларацию.
Например. В 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов. 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения. Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
https://rurik.us/kogda-strana-skidyvalas-na-broniki-i-teplovizory-zelenskie-dumali-o-svoih-zh-pah-chto-by-v-teple-i-komforte/
5 тысяч гривен хватит, что бы с голоду не сдохнуть.
Да,совсем забыл,желающих усомниться в том,что Петр Порошенко занимает такую достойнейшую позицию в табели о рангах самых богатых людей планеты,оставляю ссылочку,где мою информацию можно с легкостью проверить.
https://gordonua.com/news/money/mirovoy-forbes-postavil-poroshenko-na-vtoroe-mesto-po-bogatstvu-v-ukraine-posle-ahmetova-1502082.html
Ну а если сайт Гордона ,как и сам Гордон,чем то ни такой:
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#263da6823d78
Кто по английски не бельмеса,можете воспользоваться переводчиком от гугл,а там выбрать страну,и вперед и с песней к новым вершинам благосостояния.