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СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, которая нелегально производила и переправляла контрабандой крупные партии сигарет в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Продукцию дельцы переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях подпольно производили сигареты под видом известных мировых брендов. Одна из них работала на легальном табачном производстве, другая действовала незаконно.

По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготавливали до 15 000 пачек сигарет. Готовый товар перевозили на Закарпатье, где его складировали для дальнейшей транспортировки в Европу.

Смотрите также: Правоохранители на Одесчине пресекли контрабанду в ЕС сигарет на 69 млн грн. ФОТОрепортаж

Во время одновременных следственных действий в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака.

СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 01
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 02
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 03
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 04
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 05
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 06
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 07
СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака 08

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

контрафакт (248) СБУ (19893) сигареты (867)


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Топ комментарии
+12
Не захотели долю "конторе" поднять, вот и получили непрятности
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02.06.2020 09:43
+7
Какой ужосссс!!! У нас что уже и табак вне закона? Или вы их на границе поймали? Как всегда у нас власть нарушает закон и Конституцию Украины и ловит бабушек с сигаретами и трусами в то время когда бандиты сидящие у власти воруют миллиарды
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02.06.2020 09:48
+7
Когда солдат воруют на посту, СБУ ловит сигареты
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02.06.2020 09:57
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Не захотели долю "конторе" поднять, вот и получили непрятности
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02.06.2020 09:43 Ответить
"Слуга народа" А.Холодов пролоббировал табачные ларьки в Киеве а конкурентов на***.
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02.06.2020 09:59 Ответить
Баканову в СБУ больше нефиг делать, как заниматься табачным бизнесом ?!
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02.06.2020 10:01 Ответить
ну не безопасностью же государства заниматься в самом деле?!
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02.06.2020 12:33 Ответить
А скільки таких підпільних і не підпільних фабрик по всій Україні!!!
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02.06.2020 09:45 Ответить
Какой ужосссс!!! У нас что уже и табак вне закона? Или вы их на границе поймали? Как всегда у нас власть нарушает закон и Конституцию Украины и ловит бабушек с сигаретами и трусами в то время когда бандиты сидящие у власти воруют миллиарды
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02.06.2020 09:48 Ответить
Или у нас страна маразма, все незаконно что не требует дотаций и не подконтрольно государству. И лучше из Украины в Европу вывозить лес, зерно, метал и електроенергию чем сигареты?
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02.06.2020 09:55 Ответить
да, интересно, что можно предьявить за выращивание табака? ньюс для елехтората
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02.06.2020 10:41 Ответить
ого!.. скоро ждемс возмущенные вскукареки депитута Холодова с сотоварищами по табачному теневому бизнесу..
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02.06.2020 09:49 Ответить
100% годами "работали" и об этом все знали. А тут вдруг взяли и накрыли. Я большой и в сказки уже не верю.
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02.06.2020 09:50 Ответить
Когда солдат воруют на посту, СБУ ловит сигареты
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02.06.2020 09:57 Ответить
а почему сбу а не полиция .??????
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02.06.2020 10:00 Ответить
Когда СБУ займётся врагами Украины,не перераспределением потоков контрабанды?
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02.06.2020 10:04 Ответить
А какой закон запрещает выращивание табака?? Или почему эти баклановские бещдельники ошиваются возле частных теплиц??
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02.06.2020 10:05 Ответить
ммм... Вирджиния Голд.
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02.06.2020 10:08 Ответить
Задница это зе-гнидовская, а не СБУ... То ловили спекулянтов сигарет, теперь крышуют производителей сигарет - и это на афигенные деньги которые им выделяют для обеспечения безопасеости Украины. Во главе с клоуном из 95-го
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну - Цензор.НЕТ 8425
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02.06.2020 10:12 Ответить
А Львівську тютюнову і мсьє Козловського за вим"я помацати слабо, СБУ?
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02.06.2020 10:12 Ответить
Видать Евросоюзу надоело курить известные бренды с корой деревьев внутри.
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02.06.2020 10:38 Ответить
Чистенько, світло, тютюн власного виробництва (а не бозна-що). Нормальна фірма))
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02.06.2020 10:39 Ответить
Так вот ты какая "безопасность Украины" ... А я-то сразу не понял. Шпиены, ФСБ, росия, война, теракты и пр. - этим всем наверное налоговики должны заниматься? А у меня сосед самогон гонит. СБУ, срочно на выезд ...
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02.06.2020 11:17 Ответить
____если обеспечивали работой многих ,платили з\п,прибыль тратилась на родине- так это Пэтриот и витчизняний виробник______________
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02.06.2020 11:40 Ответить
 
 