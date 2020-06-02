СБУ пресекла масштабное подпольное производство сигарет для контрабанды в ЕС: изъяты 15 млн пачек и 1,5 тонны табака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, которая нелегально производила и переправляла контрабандой крупные партии сигарет в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы выращивали табак в Херсонской области на заброшенной ферме. Продукцию дельцы переправляли в Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях подпольно производили сигареты под видом известных мировых брендов. Одна из них работала на легальном табачном производстве, другая действовала незаконно.

По предварительной информации, ежедневно злоумышленники изготавливали до 15 000 пачек сигарет. Готовый товар перевозили на Закарпатье, где его складировали для дальнейшей транспортировки в Европу.

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Во время одновременных следственных действий в четырех областях правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака.

















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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.