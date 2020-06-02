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Неизвестный разбил памятную доску матерям погибших воинов АТО на Киевщине, - горсовет. ФОТО

В ночь на 2 июня в г. Мироновка Киевской области неизвестный разбил памятную доску, установленную в честь матерей погибших воинов АТО.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Мироновского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Опять сегодня ночью совершен акт вандализма. Неизвестный разбил памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО, оставив след от ботинка. Полиция работает над установлением личности и цели преступления", - говорится в сообщении.

Горсовет просит всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании.

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Неизвестный разбил памятную доску матерям погибших воинов АТО на Киевщине, - горсовет 01
Неизвестный разбил памятную доску матерям погибших воинов АТО на Киевщине, - горсовет 02

Автор: 

горсовет (667) Киевская область (4132) вандализм (600) Антитеррористическая операция (18284)


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Топ комментарии
+38
Домбаське бидло совєршило подвіг! Треба б знайти цього героя і наградіть!
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02.06.2020 11:08
+33
Лише ублюдки та кінчені моральні виродки можуть "воювати" з пам'ятниками!
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02.06.2020 11:07
+17
100-пудово якийсь нарік, або алкаш за ширку чи пів літри шмурдяка найнятий прокацапленим виродком.
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02.06.2020 11:15
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Лише ублюдки та кінчені моральні виродки можуть "воювати" з пам'ятниками!
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02.06.2020 11:07 Ответить
100-пудово якийсь нарік, або алкаш за ширку чи пів літри шмурдяка найнятий прокацапленим виродком.
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02.06.2020 11:15 Ответить
у нарика сил не хватит мрамор разбить..
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02.06.2020 11:42 Ответить
Якщо перед мордою ширку тримати то він і вагон з місця здвине
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02.06.2020 11:44 Ответить
Нищення меморалів учасникам російсько-української війни відбувається централізовано і систематично. Гадаю, це якийсь підрозділ в фсбу або мєнтовці. Ви помітили, що, окрім якогось чувака з дамбасу, який пошкодив меморіальну дошку в Києві, більше нікого не спіймали?
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02.06.2020 14:56 Ответить
Домбаське бидло совєршило подвіг! Треба б знайти цього героя і наградіть!
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02.06.2020 11:08 Ответить
Пасмєртно
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02.06.2020 11:28 Ответить
При теперішній владі йому можуть дати медальку і це не здивує.
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02.06.2020 11:35 Ответить
Кацапская нечисть !
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02.06.2020 11:08 Ответить
Нужно вводить штраф за такие дела на исполнителей и очевидцев в размере 170000.Плюс моральные издержки и восстановление.
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02.06.2020 11:08 Ответить
" .. или ватник". Совку дійсно немає різниці, між патріотом, відданим Україні та "вантиком"- колаборантом, патріотом кацапії, ворогом, проживаючим в Україні. У нього ж совок в голові. "Мишебратья"
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02.06.2020 13:16 Ответить
Почему неизвестные,это русский мир и его двуногие иногда прямоходящие существа !
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02.06.2020 11:13 Ответить
Нелюди.
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02.06.2020 11:25 Ответить
памятники с автоматическими турелями быстро отвадят. заодно перед вступлением в НАТО опробовать технику.
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02.06.2020 11:25 Ответить
Почему это неизвестный . Это под руководством Зеленского и Авакова .
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02.06.2020 11:26 Ответить
Вернее, с их молчаливого согласия...
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02.06.2020 11:34 Ответить
Вата беснуется от безнаказанности...
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02.06.2020 11:28 Ответить
Невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада - Цензор.НЕТ 3608
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02.06.2020 11:30 Ответить
Если даже найдут(в чём я очень сильно сомневаюсь, эта ватная власть не допустит). Пальчиком помахают. И влупят макс. административку. Самосуды так самосуды. Найти и выгнуть ногу в другую сторону. Что бы другим защитникам ватного мира было страшно.
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02.06.2020 11:33 Ответить
В таких делах лостаточно пустить собаку по следу и посмотреть куда он выведет.
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02.06.2020 12:37 Ответить
Этот был из 73% зебилов.
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02.06.2020 11:36 Ответить
Надо отлавливать и кастрировать, чтоб такое чмо не размножалось
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02.06.2020 11:45 Ответить
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02.06.2020 12:25 Ответить
треба знаходити таких сук і ...
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02.06.2020 12:26 Ответить
Це роблять вороги України і покарання повинні бути дуже сурові. Це потрібно закласти в Карний кодекс.
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02.06.2020 12:35 Ответить
Но и памятник надо делать не на соплях, а чтобы плита была вмурована в камень.
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02.06.2020 12:40 Ответить
Месидж от русского мира. И продажных ублюдков хватает тоже.
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02.06.2020 12:41 Ответить
За такое нужно публично наказывать.
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02.06.2020 13:19 Ответить
четвертовать жигулями в фонтане
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02.06.2020 13:28 Ответить
у него уже трипер головы екстерном
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02.06.2020 13:28 Ответить
Поймать подонка и отнять ботинки. Вместе с ногами.
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02.06.2020 13:30 Ответить
з яким би задоволенням я розламав би свою биту об голову того ватного виродка, який це зробив!
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02.06.2020 15:45 Ответить
@баных беженцев трусите
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02.06.2020 17:18 Ответить
 
 