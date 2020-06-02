Неизвестный разбил памятную доску матерям погибших воинов АТО на Киевщине, - горсовет. ФОТО
В ночь на 2 июня в г. Мироновка Киевской области неизвестный разбил памятную доску, установленную в честь матерей погибших воинов АТО.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Мироновского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Опять сегодня ночью совершен акт вандализма. Неизвестный разбил памятную доску, которая установлена в честь матерей погибших воинов АТО, оставив след от ботинка. Полиция работает над установлением личности и цели преступления", - говорится в сообщении.
Горсовет просит всех, кому известны какие-либо факты, помочь в расследовании.
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