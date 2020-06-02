Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн. ФОТО

Во время обысков оперативники обнаружили 630 килограммов прекурсоров для изготовления метадона, а также килограмм готового наркотического средства. По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что в конце апреля полицейские задержали членов организованной преступной группы, которые наладили изготовление и сбыт в особо крупных размерах наркотического средства "Метадон" и психотропных веществ. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили две мощные нарколаборатории по изготовлению метадона.

На прошлой неделе сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно со следователями полиции Киева обнаружили третью нарколабораторию, которую организовали и использовали задержанные наркодельцы. Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 30 килограммов наркотиков.

В то же время полицейские обнаружили два складских помещения, где хранились прекурсоры для изготовления метадона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группу ранее судимых наркодилеров задержали в Николаеве, изъято "товара" на более чем 50 тыс. грн - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всего в ходе проведения обысков в нарколаборатории и складских помещениях полицейские обнаружили 630 килограммов прекурсоров, которых достаточно для изготовления более 200 килограммов метадона. Также выявлен килограмм готового метадона и лабораторное оборудование. Кроме того, полицейские изъяли пистолет, гранату и патроны.

По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.



Фото: сайт МВД

Следственные действия продолжаются.