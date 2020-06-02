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Новости Фото Силовики
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Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн. ФОТО

Во время обысков оперативники обнаружили 630 килограммов прекурсоров для изготовления метадона, а также килограмм готового наркотического средства. По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что в конце апреля полицейские задержали членов организованной преступной группы, которые наладили изготовление и сбыт в особо крупных размерах наркотического средства "Метадон" и психотропных веществ. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили две мощные нарколаборатории по изготовлению метадона.

На прошлой неделе сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции совместно со следователями полиции Киева обнаружили третью нарколабораторию, которую организовали и использовали задержанные наркодельцы. Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 30 килограммов наркотиков.

Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн 01

В то же время полицейские обнаружили два складских помещения, где хранились прекурсоры для изготовления метадона.

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Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн 02

Всего в ходе проведения обысков в нарколаборатории и складских помещениях полицейские обнаружили 630 килограммов прекурсоров, которых достаточно для изготовления более 200 килограммов метадона. Также выявлен килограмм готового метадона и лабораторное оборудование. Кроме того, полицейские изъяли пистолет, гранату и патроны.

Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн 03

По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.

Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн 04
Фото: сайт МВД

Следственные действия продолжаются.

МВД (9318) наркотики (2144) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн - Цензор.НЕТ 1067
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02.06.2020 11:52 Ответить
У ЗЕторчка "приход" конкретный
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02.06.2020 12:09 Ответить
Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн - Цензор.НЕТ 4924
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02.06.2020 12:02 Ответить
Сміюся уголос - у "аваковських" "запахло смаленим", і було дано команду - "показать результат", здать" пару "точок" з наркотою, ще щось "резонансне" "виявить"... Підождуть, поки затихне "гвалт" з Кагарликом... Коли вилізе новий "Кагарлик" - знову стануть "форсовано" "викривать злочинців"... Така метода вже давно відома...
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02.06.2020 12:02 Ответить
 
 