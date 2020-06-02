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Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнослужащих. ФОТО

Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика из "группы Безлера", который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

"По заданию Беса боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л/ ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов", - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из группы Безлера, участвовавшего в пытках украинских военнослужащих 01
Фото: сайт СБУ

Кроме того, как отметили в СБУ, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Простреливали ноги, ломали кости молотками, кастрировали и снимали скальпы": Луценко о пытках украинских пленных террористом Безлером

В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе.

Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера.

Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

задержание (6675) контрразведка (496) Мариуполь (5712) пытки (834) СБУ (19893) Безлер Игорь (32)


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Топ комментарии
+33
Не нужно ничего делать. Просто найдите несколько человек из числа тех АТОшников, над которыми он издевался, и отдайте его им. И если у них при этом будут видеокамеры - это будет очень неплохо. Нравоучительно. У нас должны быть свои сюжеты. Свой хронометраж восстановления справедливости. Поверьте - если опубликовать записи их "встречи", это очень хорошо выправит мозги многим таким же сволочам, которые рассказывают, что они "всего лишь дежурили на блокпостах".
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02.06.2020 12:53
+23
І нічого йому не буде - у суді виправдають чи дадуть умовний термін покарання. Не в перший раз таке останнім часом відбувається...
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02.06.2020 12:46
+23
Чего приперся в гости к хунте, бросил счастливую жизнь в молодой республике!
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02.06.2020 12:47
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А главное вовремя. Как раз обменяют на вчерашнего дезертира
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02.06.2020 12:46 Ответить
Е, ні, амністують падлюку. Вийде чистий, аж білий. Тому і "мордуліцв" не показують. Щоб потім патріоти і потерпілі самосуд не вчинили.
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02.06.2020 13:10 Ответить
І нічого йому не буде - у суді виправдають чи дадуть умовний термін покарання. Не в перший раз таке останнім часом відбувається...
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02.06.2020 12:46 Ответить
Молодцы!...
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02.06.2020 12:47 Ответить
Украина будет кормить урода или обменяет на 50 Человек ?
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02.06.2020 12:47 Ответить
Зе президент сказав, що 1український громадянин вартий (50) злочинців, тому ще 49 потрібно зібрати.
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02.06.2020 13:05 Ответить
Обменяет на донецкого таксиста или мастера педикЮра из Луганска .
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02.06.2020 13:15 Ответить
Чего приперся в гости к хунте, бросил счастливую жизнь в молодой республике!
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02.06.2020 12:47 Ответить
Кинули бы твари гранату в окно и делов. Или пристрелить при задержании. Зачем было его брать? Знают же что власть все равно отпустит
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02.06.2020 12:48 Ответить
Ты уже кинул гранату в окно Порошенко, фанат примитивных решений...
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02.06.2020 12:53 Ответить
бульбой траванулся, урод? для гавнюков и гранаты не нужно... бульбой от Луки пасть закрыть и подохнешь от асфиксии.
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02.06.2020 13:15 Ответить
Ещё один борец с любой властью в Украине вырисовался.

Расскажи - с какой целью ты против любой власти в Украине?
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02.06.2020 13:33 Ответить
в дупу бацьке заглянь и все поймешь, ущербный.
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02.06.2020 13:37 Ответить
бульба... бацька...

У кацапов бутылка, что-ли, в заднице, что они не могут от этих "аргументов" удержаться, чтобы не спалиться?
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02.06.2020 13:40 Ответить
единственно правильное слово в лексиконе ущербного - кацапы.
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02.06.2020 13:44 Ответить
а ти таракану усатому кинув?
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02.06.2020 15:58 Ответить
ЗЕлёная власть его осудит на ночной домашний арест или залог 510 грн.
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02.06.2020 12:51 Ответить
отдайте его тем кого он пытал, пусть поговорят о жизне
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02.06.2020 12:52 Ответить
Да ,надо передать тем,кто его опознал
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02.06.2020 13:16 Ответить
Если они живы.
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02.06.2020 14:39 Ответить
Не нужно ничего делать. Просто найдите несколько человек из числа тех АТОшников, над которыми он издевался, и отдайте его им. И если у них при этом будут видеокамеры - это будет очень неплохо. Нравоучительно. У нас должны быть свои сюжеты. Свой хронометраж восстановления справедливости. Поверьте - если опубликовать записи их "встречи", это очень хорошо выправит мозги многим таким же сволочам, которые рассказывают, что они "всего лишь дежурили на блокпостах".
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02.06.2020 12:53 Ответить
Я бы подкрепил вашу идею как закон в раде .
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02.06.2020 13:17 Ответить
Может они уже убитые. Говорят, при Безлере, до 20 человек в день расстреливали в 2014.
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02.06.2020 14:41 Ответить
Есть родственники, друзья...
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02.06.2020 14:46 Ответить
Ще у СІЗО кінчити паскуду кацапську і все, таким щурам не треба жити
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02.06.2020 12:54 Ответить
У меня вопрос,почему затушевали харю любителя пыток и соцсетей?Вообще таким созданиям дают как минимум пожизненное.О самосуде просто промолчу
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02.06.2020 12:54 Ответить
Тепер головне , щоб влада не виправдала злочинця .
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02.06.2020 12:58 Ответить
дякую за фото
я його впізнав
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02.06.2020 13:00 Ответить
неужели очередной артист из квартала?
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02.06.2020 13:17 Ответить
Реабилитируют и обменяют!
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02.06.2020 13:00 Ответить
"Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнослужащих. ФОТО" - лицо скрыли чтобы его не убили когда выпустят или контрразведка СБУ не выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера"?
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02.06.2020 13:01 Ответить
А почему этого шакала морду на фото закрыли и не указывают фамилию?!
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02.06.2020 13:05 Ответить
а тут возможны только два варианта:
_толерасты цензора любят прятать разные фото разных уродов ссылаясь на отсутствие решения суда, хотя сами уже нарушают закон, назвав его террористом. двойные стандарты
_ фото взято из плейбоя. и тут ответственность за нарушение авторского права серьезнее
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02.06.2020 18:56 Ответить
как много лишних движений, дел, слов - все можно короче и действенней: задержан, опознан, он и вся его семья (вся - от грудных детей, до глубоких стариков бабушек/дедушек) расстреляна. все - абзац. И можно переходить к новостям культуры и спорта.
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02.06.2020 13:08 Ответить
Поехал мозгами?
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02.06.2020 14:42 Ответить
Вот если бы выявила среди червяков - может новость и была бы хорошей... А так променяют в очередной раз и туловище дальше ржать с нас будет..
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02.06.2020 13:16 Ответить
«Кроме того, как отметили в СБУ, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.Источник: https://censor.net/p3199466»

Тобто відрізати руки, ламати ребра, вспорювати животи, то : «различные хозяйственные работы»...
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02.06.2020 13:22 Ответить
Попытка к бегству будет??
Или не усьо " выдоили"?
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02.06.2020 13:23 Ответить
Опять видосики с закрытыми лицами актеров - работа СБУ,
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02.06.2020 13:39 Ответить
Раз он оттуда дезертировал, то и у Безлера на него зуб и его там сразу грохнут. А значит он теперь только нужен СБУ.
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02.06.2020 15:21 Ответить
гордон, зроби інтерв'ю з покидьком!
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02.06.2020 13:40 Ответить
покидька в домашню студію гордону... чай з печивом чекає...
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02.06.2020 14:08 Ответить
Выдать ему форму. Пусть идет работать в Кагарлыкский РОВД. Парень опытный!
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02.06.2020 13:48 Ответить
Зачем морду закрыли? Так его фото у него на футболке.
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02.06.2020 14:02 Ответить
Той покидьок SEPULTURA футболку напялыв...падлюка...
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02.06.2020 14:46 Ответить
Всё равно зеленский обменяет его на какого-то барыгу или бомжа!!
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02.06.2020 14:11 Ответить
Чотке фото підераса.фсе
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02.06.2020 15:48 Ответить
А как он с 2015 года спокойно жил в Мариуполе ?
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02.06.2020 16:45 Ответить
надо безлера достать. а то сидит в Крыму, в соцсетях строчит.
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02.06.2020 16:52 Ответить
 
 