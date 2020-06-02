Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнослужащих. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика из "группы Безлера", который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донетчины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.
"По заданию Беса боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л/ ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в СБУ, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.
В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе.
Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера.
Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.
Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
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Расскажи - с какой целью ты против любой власти в Украине?
У кацапов бутылка, что-ли, в заднице, что они не могут от этих "аргументов" удержаться, чтобы не спалиться?
я його впізнав
_толерасты цензора любят прятать разные фото разных уродов ссылаясь на отсутствие решения суда, хотя сами уже нарушают закон, назвав его террористом. двойные стандарты
_ фото взято из плейбоя. и тут ответственность за нарушение авторского права серьезнее
Тобто відрізати руки, ламати ребра, вспорювати животи, то : «различные хозяйственные работы»...
Или не усьо " выдоили"?