Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнослужащих. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика из "группы Безлера", который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

"По заданию Беса боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л/ ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов", - говорится в сообщении.



Фото: сайт СБУ

Кроме того, как отметили в СБУ, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

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В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе.

Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера.

Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.