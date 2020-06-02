Хотела "перевоспитать": на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице. ФОТОрепортаж
Полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая надела цепь на ноги своей дочери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области в Facebook.
Сообщается, что в полицию позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему с цепью на ногах приползла 14-летняя соседка и попросила о помощи.
Немедленно по адресу выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Как выяснилось, девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую ей надела собственная 44-летняя мать.
Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, "перевоспитывать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома.
Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге цепь на ногах дочери, чтобы и ночью "контролировать" ребенка.
Девушка находится в больнице. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Проводится досудебное расследование.
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Як в анедоті:
"Приходить дочка під ранок, додому. Мати на неї:
- Ти де була?! Та я, в твої роки!....
- Мамо, "в мої роки" ти мене в пелюшки кутала...".