Хотела "перевоспитать": на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая надела цепь на ноги своей дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области в Facebook.

Сообщается, что в полицию позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему с цепью на ногах приползла 14-летняя соседка и попросила о помощи.

Немедленно по адресу выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Как выяснилось, девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую ей надела собственная 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, "перевоспитывать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома.

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Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге цепь на ногах дочери, чтобы и ночью "контролировать" ребенка.

Девушка находится в больнице. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Проводится досудебное расследование.



Фото: полиция/Facebook