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Хотела "перевоспитать": на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство в отношении матери, которая надела цепь на ноги своей дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области в Facebook.

Сообщается, что в полицию позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему с цепью на ногах приползла 14-летняя соседка и попросила о помощи.

Немедленно по адресу выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Как выяснилось, девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую ей надела собственная 44-летняя мать.

Хотела перевоспитать: на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице 01

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, "перевоспитывать" дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома.

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Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге цепь на ногах дочери, чтобы и ночью "контролировать" ребенка.

Хотела перевоспитать: на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице 02

Девушка находится в больнице. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Проводится досудебное расследование.

Хотела перевоспитать: на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице 03
Фото: полиция/Facebook

Хотела перевоспитать: на Луганщине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, девушка в больнице 04

дети (6492) насилие (394) Нацполиция (16459) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+30
Судячи з нігтів цієї доці, це ще "та" дитинка........
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02.06.2020 14:54
+19
Ото ж бо й воно... В Україні кажуть: "Дитя виховувать треба, поки поперек ліжка вміщається... Витяглось вздовж - нічого не зробиш...". Мама 14 років "займалася сільськогосподарським процесом" ("Хером груші околачувала"), а тепер "вихованням" вирішила зайняться?.
Як в анедоті:
"Приходить дочка під ранок, додому. Мати на неї:
- Ти де була?! Та я, в твої роки!....
- Мамо, "в мої роки" ти мене в пелюшки кутала...".
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02.06.2020 15:02
+13
Это, конечно не метод, но девчонка, видно не подарок. Обратите внимание на ее ногти - это холодное оружие. Сомневаюсь, что с таким маникюром можно маме помогать по хозяйству. Скорее всего хроническая беглянка.
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02.06.2020 14:57
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14 лет))Это сейчас уже полноценные девушки,что поделать время такое.Да и при моей молодости были девчули 13-14 лет которые шпигались во всю))Ясно что в голове мультики,но что поделаешь,уже поезд ушел((
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03.06.2020 01:42 Ответить
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