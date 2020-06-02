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Фейковый "уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении представителя общественной организации, который представляясь уполномоченным лицом от главы ОП, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

Об этом сообщает прес-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса Президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. Таким образом псевдосоветник требовал и получил от гражданина 100 000 долларов США за решение вопроса непривлечения к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.

Фейковый уполномоченный Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс 01
Фейковый уполномоченный Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс 02
Фейковый уполномоченный Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс 03
Фейковый уполномоченный Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс 04

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

мошенничество (1221) ГБР (2988) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+21
"Уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс - Цензор.НЕТ 9005
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02.06.2020 15:16
+10
Де Порошенко - я знаю, а свиня його куди поділася, про яку ви пишете?
Не напружуйтеся, я не є фанатом Порошенка, але на його фоні навозна муха зєзє виглядає ну дуже непривабливо))
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02.06.2020 15:22
+10
та тут еще вопрос, "фейковый" ли он.....
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02.06.2020 15:24
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"Уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс - Цензор.НЕТ 9005
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02.06.2020 15:16 Ответить
значит у оси бендера нет шансов приехать в черноморск, поехать на ж/д вокзал и встретить там адама козлевича.
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02.06.2020 15:27 Ответить


дети лейтенанта Шмидта братья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой толпами бродят по Украине
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02.06.2020 16:09 Ответить
это сироты ))
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02.06.2020 16:15 Ответить
Интересно, а откуда у бывшего директора госпредприятия такая сумма?Может стоит этот факт проверить?
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02.06.2020 15:16 Ответить
Поліція дала..
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02.06.2020 15:19 Ответить
Таким образом псевдосоветник требовал и получил от гражданина 100 000 долларов США за решение вопроса непривлечения к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.Источник: https://censor.net.ua/p3199521

Требовал и получил. У полиции эти деньги стали бы скорее вещьдоком в сумме хорошо если тысяч пяти))
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02.06.2020 15:25 Ответить
Ой дураак.
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02.06.2020 15:36 Ответить
Можете повірити самі.. Якщо у вас хтось вимагає кошти.. Ідіть пишіть заяву..відкривається провадження і Вам видадуть любу потрібну суму.. Під вимагання хабара.. З відповідним оформленням і відповідну операцію
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02.06.2020 15:54 Ответить
А https://censor.net/user/235566 думал, что взятку можно по кредиту давать, через ипотеку.
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02.06.2020 16:04 Ответить
Дяденька, вы совсем уля-улю?
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02.06.2020 16:23 Ответить
Ну, если кто-то будет у меня требовать хабаря, то попробую. Пока что не вымогают, ни предлагают.
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02.06.2020 16:23 Ответить
Потрібно дуже суворо покарати. Цей нелюд відбирав червону і чорну ікру у дітей податківців, ДБР, єрмака і венедіктової
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02.06.2020 15:26 Ответить
я не здивуюсь, якщо цей організм дійсно діяв в інтересах бєнідіктової та йармяка
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02.06.2020 15:18 Ответить
Раніше він ж діяв від імені свині парашенка
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02.06.2020 15:20 Ответить
Це з якого предмета Ви висмоктали?
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02.06.2020 15:22 Ответить
Де Порошенко - я знаю, а свиня його куди поділася, про яку ви пишете?
Не напружуйтеся, я не є фанатом Порошенка, але на його фоні навозна муха зєзє виглядає ну дуже непривабливо))
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02.06.2020 15:22 Ответить
Страна, в которой Чичиковы и Хлестаковы никогда не переведутся. Не говоря уже о Сквозник-Дмухановских, готовыми ссужать их деньгами.
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02.06.2020 15:19 Ответить
Новый законопроекте по призыву резервистов без мобилизации обогатит военкомов
Общество 02-июн, 06:329 1 999 0

Кто не в курсе, но "Слуги народа" решили придумать новую кабалу.

В новом законопроекте по призыву резервистов без мобилизации есть очень интересные фишки по военнообязанным.

Огромные штрафы за неявку и статьи за уклонение, запрет на заключение трудового договора или контракта без подтверждения из военкомата об учете, обязательная постановка на учет практически всех (как при совке), прямое подчинение резервистов Зе, возможность доукомплектования резервистами любой силовой структуры без их согласия, электронные военные билеты с привязкой к налоговой базе и МВД.

Если простым языком, то это тупая попытка сказочно обогатить генералов и военкомов, поскольку такой закон сгенерирует огромный поток коррупционных денег.

Бизнес будут прессовать не только налоговики, но военкомы, потому что за то, чтобы с предприятия не изымали ценные кадры нужно будет заплатить. Не государству, конечно, а в конкретный карман.

Никакого другого смысла этот законопроект не имеет. О лохах я даже не говорю. Их будут доить системно, неустанно и со свей пролетарско-шариковско беспощадностью.

Этот законопроект только усугубит негативное отношение к недогосударству, которое превращается в откровенно бессмысленного и опасного монстра.

И ни защищать его, ни поддерживать нет никакого рационального смысла.

Ну а мы сделаем все, что въ@бать по рейтингу "Слуг народа", чтоб дебилам было неповадно генерить всякую херь.

Юрий Романенко
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02.06.2020 15:21 Ответить
Жмот! Так ему, дураку, и нужно. Умные люди или не лезут в чужой бизнес - вымогательство от имени Госаудитслужбы, или делятся 50/50.
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02.06.2020 15:21 Ответить
"брат цезаря вне подозрений!" (С)
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02.06.2020 15:23 Ответить
та тут еще вопрос, "фейковый" ли он.....
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02.06.2020 15:24 Ответить
Нарушитель конвенции "Братьев Ермаков" попался=)
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02.06.2020 15:33 Ответить
Не здивуюся, якщо це буде другий брат засланого ярмака. янілох просто знищує усі державні інституції.
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02.06.2020 15:38 Ответить
Хорошо сработали. Мошенник должен сидеть в тюрьме!
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02.06.2020 15:57 Ответить
ккто мошеник?
брат Ермака мошеник ?

да ты под суд захотел ? !!!!!
так. звоню в ДБР !!!!
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02.06.2020 16:11 Ответить
Звонить нужно Баканову!
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02.06.2020 16:22 Ответить
ловко... в чайу плаваєт вєрьовка
ти палішся, Козирь гебешний...

У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак.
Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.
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02.06.2020 16:13 Ответить
а почему фейковый? это так пысюнограй решил шо бегунок ермака фейковый, а наличку тогда кому собирать?
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02.06.2020 16:22 Ответить
Я згоден тут з розумними добродіями - А чому фейковий ? Чи ба , вже провели слідчі дії? А чи не заведе слідство прямо в контору на Банковій до брата одного дерслужбовця найвищого рангу, коли ретельно розслідувати це діло?.
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02.06.2020 16:27 Ответить
Новость, блин! Если это была спецоперация - это одно дело, если взятка - другое!
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02.06.2020 16:27 Ответить
Это просто какой-то "Ревизор" Гоголя.. Классика.. А вот интересно, если бы нефейковый - ему бы ничего не грозило?
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02.06.2020 23:41 Ответить
 
 