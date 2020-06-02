Фейковый "уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс. ФОТОрепортаж
В суд направлено обвинительное заключение в отношении представителя общественной организации, который представляясь уполномоченным лицом от главы ОП, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.
Об этом сообщает прес-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса Президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. Таким образом псевдосоветник требовал и получил от гражданина 100 000 долларов США за решение вопроса непривлечения к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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дети лейтенанта Шмидтабратья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой толпами бродят по Украине
Требовал и получил. У полиции эти деньги стали бы скорее вещьдоком в сумме хорошо если тысяч пяти))
Не напружуйтеся, я не є фанатом Порошенка, але на його фоні навозна муха зєзє виглядає ну дуже непривабливо))
Общество 02-июн, 06:329 1 999 0
Кто не в курсе, но "Слуги народа" решили придумать новую кабалу.
В новом законопроекте по призыву резервистов без мобилизации есть очень интересные фишки по военнообязанным.
Огромные штрафы за неявку и статьи за уклонение, запрет на заключение трудового договора или контракта без подтверждения из военкомата об учете, обязательная постановка на учет практически всех (как при совке), прямое подчинение резервистов Зе, возможность доукомплектования резервистами любой силовой структуры без их согласия, электронные военные билеты с привязкой к налоговой базе и МВД.
Если простым языком, то это тупая попытка сказочно обогатить генералов и военкомов, поскольку такой закон сгенерирует огромный поток коррупционных денег.
Бизнес будут прессовать не только налоговики, но военкомы, потому что за то, чтобы с предприятия не изымали ценные кадры нужно будет заплатить. Не государству, конечно, а в конкретный карман.
Никакого другого смысла этот законопроект не имеет. О лохах я даже не говорю. Их будут доить системно, неустанно и со свей пролетарско-шариковско беспощадностью.
Этот законопроект только усугубит негативное отношение к недогосударству, которое превращается в откровенно бессмысленного и опасного монстра.
И ни защищать его, ни поддерживать нет никакого рационального смысла.
Ну а мы сделаем все, что въ@бать по рейтингу "Слуг народа", чтоб дебилам было неповадно генерить всякую херь.
Юрий Романенко
брат Ермака мошеник ?
да ты под суд захотел ? !!!!!
так. звоню в ДБР !!!!
ти палішся, Козирь гебешний...
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак.
Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.