Фейковый "уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении представителя общественной организации, который представляясь уполномоченным лицом от главы ОП, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

Об этом сообщает прес-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса Президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. Таким образом псевдосоветник требовал и получил от гражданина 100 000 долларов США за решение вопроса непривлечения к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.









Читайте также: Чиновники полиции, закупившие 40-летние советские шины для БТР, предстанут перед судом. Им грозит от 5 до 8 лет заключения, - ГБР

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.