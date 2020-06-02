Беглый экс-нардеп Онищенко уже "наслаждается жизнью" на озере Комо в Италии. ФОТО
Беглый экс-нардеп Александр Онищенко, которого немецкий суд отказался экстрадировать в Украину, находится в Италии на озеро Комо.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже как я на свободе и это блаженство", - написал Онищенко.
Беглый экс-нардеп подчеркнул, что "волен решать, куда и когда двигаться дальше" и "как наслаждаться этой жизнью".
Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.
5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.
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Не може бути. Кулеба же сьогодні назвав німців "друзями."
Классический пример международной изоляции Зеленского. Герамния отказывает Онищенко в убежище и отказывает Украине в его экстрадиции.
А вообще-то зеленским нужна не справедливость- а деньги онищенко, чего уж греха таить.
https://twitter.com/tZEinform/status/1266302317902454792
Ні, потрібен спектакль, в тому числі міжнародний, для виправдання вкрадених мільярдів з України. "Онищенко" - зіц-головуючий.
наверное, что-то знают.
иначе б не нанимали интенет-арбайтеров типа этой балды.
Скажите кто то ему, что озеро Комо не круглое...
Підозріло, те що після приходу до влади (після майдану)
"проукраїнських" політиків - на чолі з Аваковим, Турчиновим, куля улоба, і інших - всi практично cепари і кремлівські агенти насолоджуються життям в Україні.
люди повинні зрозуміти, що краще вже не буде, їх (людей) кинули, як фраеров. І ще спробують кинути.