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Беглый экс-нардеп Онищенко уже "наслаждается жизнью" на озере Комо в Италии. ФОТО

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко, которого немецкий суд отказался экстрадировать в Украину, находится в Италии на озеро Комо.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже как я на свободе и это блаженство", - написал Онищенко.

Беглый экс-нардеп подчеркнул, что "волен решать, куда и когда двигаться дальше" и "как наслаждаться этой жизнью".

Беглый экс-нардеп Онищенко уже наслаждается жизнью на озере Комо в Италии 01

Читайте также: Германия отказала беглому экс-нардепу Онищенко в убежище и призывает немедленно покинуть страну

Напомним, немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего депутата ВР Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Беглый экс-нардеп Онищенко уже наслаждается жизнью на озере Комо в Италии 02

Италия (1645) Онищенко Александр (575)


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Топ комментарии
+48
Натырил бабла и наслаждается. А там и вернуться можно будет вскоре, слугой народа стать.
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02.06.2020 16:47
+20
Зачем столько слов? Скажи проще - я безмоглая тупая шмара.И все, я пойму...
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02.06.2020 17:19
+15
Обідрав Україну та народ, а тепер "путішествує". Хоч би один ШВЛ передав для вітчизняних клінік.
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02.06.2020 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Натырил бабла и наслаждается. А там и вернуться можно будет вскоре, слугой народа стать.
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02.06.2020 16:47 Ответить
нет...он должен сидеть на чемодане и жать... когда освободиться платная келья-люкс в Лукьяновском СИЗО ??? )))
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02.06.2020 16:51 Ответить
Лови момент как говориться.Потому что завтра всё это может рухнуть в тартарары.Денежные знаки затмили разум--чем их больше,тем больше не замечаешь Бездны,а она совсем рядом....
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02.06.2020 16:52 Ответить
Пока он увидит Бездну мы уже будем глубоко в жо@е.
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02.06.2020 19:11 Ответить
Кумир борцух з Порошенком.
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02.06.2020 16:52 Ответить
Там и паРашкинский пропагандон Соловьев домик имеет....
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02.06.2020 17:05 Ответить
Обідрав Україну та народ, а тепер "путішествує". Хоч би один ШВЛ передав для вітчизняних клінік.
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02.06.2020 16:53 Ответить
"..немецкий суд отказался экстрадировать.."

Не може бути. Кулеба же сьогодні назвав німців "друзями."
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02.06.2020 16:53 Ответить
Там забавно. С одной стороны суд отказался экстрадировать. С другой стороны миграционная служба кажется объявила ему о невозможности дальнейшего нахождения в стране.
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02.06.2020 17:01 Ответить
Причиной решения Oberster Landgericht Oldenburg (ФРГ) о не выдаче бывшего депутата Онищенко в Украину есть оглашенное в зале суда заявление адвокатов ответчика о том, что в требованиях его выдачи есть коррупционная и политическая составляющая.

Классический пример международной изоляции Зеленского. Герамния отказывает Онищенко в убежище и отказывает Украине в его экстрадиции.
А вообще-то зеленским нужна не справедливость- а деньги онищенко, чего уж греха таить.

https://twitter.com/tZEinform/status/1266302317902454792
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02.06.2020 17:14 Ответить
"А вообще-то зеленским нужна не справедливость- а деньги онищенко, чего уж греха таить."

Ні, потрібен спектакль, в тому числі міжнародний, для виправдання вкрадених мільярдів з України. "Онищенко" - зіц-головуючий.
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02.06.2020 17:24 Ответить
онищенко один из первых кто не забоялся главаря опг вальцмана.. за это и поплатился бегством,...
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02.06.2020 16:53 Ответить
Зато твой шут-торчек скоро пристроит в слугу этого доброго человека, которого плохой порох обижал несправедливо...
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02.06.2020 17:08 Ответить
для меня зе это инструмент чтоб наказать соевых ублюдков за крысячничество. если зе и его команда и дальше не будут брать откаты то я снова за него проголосую. ибо вальцман и ко с откатов не слазили.
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02.06.2020 17:17 Ответить
Зачем столько слов? Скажи проще - я безмоглая тупая шмара.И все, я пойму...
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02.06.2020 17:19 Ответить
бычара ты завершенный.
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02.06.2020 17:21 Ответить
Че ты обижаешься в самом деле?😂 я просто хотел упрастить все,а то начинаешь слова умные копировать с интерната, инструмент там, еще че то,достаточно правду сказать- я во время войны выбрала главнокомандущим обдолбанного шута с телика потому что я тупая безмозглая курица с айкю ниже чем у обезьяны) и достаточно, все и так поймут, тем более что это правда, а правду говорить не стыдно...
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02.06.2020 17:29 Ответить
Интернета*)
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02.06.2020 17:29 Ответить
правда в том что ты бычьё не воспитанное. если такими словами кидаешь на женщин скорее всего что тебя сильно обижали вот у тебя и комплексы... докатился до уровня чмошника. может и питар если так себе позволяешь. тем более что это правда, а правду говорить не стыдно...
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02.06.2020 17:34 Ответить
Наявність 3.14зди не робить тебе жєнщіной...
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02.06.2020 17:47 Ответить
мнение упоротых меня не интересует.
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02.06.2020 17:57 Ответить
Ти думаєш тут комусь цікаві висери тупої 3.14зди?))
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02.06.2020 18:05 Ответить
В этом случае ты не женщина а субьект который привел к власти обдолбанного дебила из телевизора.
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02.06.2020 19:00 Ответить
Вы просто феерическая .... Давно здесь таких не встречал со времён предвыборной компании...
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02.06.2020 20:44 Ответить
рабиновичи чуют, что близится новая предвыборная компания...
наверное, что-то знают.
иначе б не нанимали интенет-арбайтеров типа этой балды.
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03.06.2020 08:30 Ответить
мадам училась вежливости на Окружной?
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02.06.2020 17:50 Ответить
На Привозе, где "семками" торгуют...
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02.06.2020 18:39 Ответить
Предлагаешь скинуться,,жертве режима клятого,,?
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02.06.2020 17:09 Ответить
"Вальцман" давно не при делах, так что же этот "борец" сцыт вернуться?
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02.06.2020 17:11 Ответить
онищенко тоже крыса просто более меньше калибра чем вальцман. а воры должны сидеть в тюрьме и на долго.
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02.06.2020 17:14 Ответить
мадам, ВОДКИ НЕТ! Идите к Клоуну, он наливает зебилам
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02.06.2020 17:51 Ответить
хто такий вальцман... можеш обгрунтувати... чи ти тупа?
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02.06.2020 17:40 Ответить
Напевно не всі грошики шокулудному баризі відносив, на німецьку феміду і життя залишилось! Виявляється, щоб уникнути департації, потрібно здриснути до Німечини! Злодії, майте на увазі! Чекаємо продовження "півник 5" та нових картин з лизоблюдами!
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02.06.2020 16:54 Ответить
рузькэ, водки нет!
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02.06.2020 17:48 Ответить
хмм.. как занятно!.. у Онищенко гинекомастия.. и откаченный жирок с боков..
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02.06.2020 16:57 Ответить
ну так таблетки пьет. шоб не бриться ))))
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02.06.2020 16:58 Ответить
скоро в итальянской прессе "чудовище озера Комо!" )) шотландцы щас же и умрут ))
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02.06.2020 16:57 Ответить
Сейчас Украиной управляют более страшные преступники - Это так называемое внешнее управление .Стратегическими предприятиями Украины управляют ставленники Сороса .Этих ублюдков нужно убиратиь из Украины .
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02.06.2020 16:59 Ответить
У вас в Ольгино че уже студенты кончились? бомжей пьяных писать заставляют? Этим методичкам уже бороду стричь пора, а ты еще их строчишь... ану куратора зови!
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02.06.2020 17:12 Ответить
Сорос хотя бы руководил нормально, а не разворовывал.
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02.06.2020 17:22 Ответить
вася,3.14здуй ти нахій...
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02.06.2020 17:43 Ответить
"Я свободен,словно птица в небесах! Я свободен,я забыл,что значит страх!"... (с)
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02.06.2020 17:05 Ответить
Ахахах, и похер ему на все абсолютно...
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02.06.2020 17:05 Ответить
Это тот, что был "совсем больной"? Которого на каталке с капельницей возили перед телекамерами? Наворовал столько, что и немецкому правосудию хватило...
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02.06.2020 17:09 Ответить
Из Италии его не вытащить,как и Маркива.Увы.Макаронники не любят слабых.
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02.06.2020 17:11 Ответить
к Соловьёва пускай в гости съездит
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02.06.2020 17:11 Ответить
Сашка, ты бы лучше в фейсбуке свою схему рассказал, куда бежать, адрес адвоката, цену вопроса. Может многим твоим коллегам это очень интересно.
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02.06.2020 17:16 Ответить
Это же руководство к действию! Взрывай банкомат, греби бабло, вали за границу- профит!
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02.06.2020 17:18 Ответить
у Соловьиного Помета на вилле)
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02.06.2020 17:26 Ответить
у зєлі у нього теж там нерухомість
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02.06.2020 21:35 Ответить
За таких Судом потрібно призначати ціну "живим або мертвим за неможливості доставити живим до суду" - знайдеться багато бажаючих покращити свій матеріальний стан. Думаю навіть зявляться спеціальні агенства.
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02.06.2020 17:40 Ответить
У ананіщєнки гормональний збій,сіськи з-під футболки підвисають)))
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02.06.2020 17:40 Ответить
кобиілу свою продав... а раніше вона трясла ним
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02.06.2020 17:43 Ответить
Он уже стал мастером парусного спорта.
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02.06.2020 18:50 Ответить
Його слід ліквідувати. Це ворог України.
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02.06.2020 17:50 Ответить
самая загрязненная экологически часть Италии - химического текстильного ему воздуха и воды вместе с словьевым
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02.06.2020 18:03 Ответить
Хорошо быть вором. Даже если тебя ловит полиция, то ты только переезжаеншь из страны в страну. В конце концов приезжаешь в Абетованную Землю. Тебе дают гражданство страны, даже если еврейкой была только мама. У нас и в ВР и в КМ скоро будут исключительно евреи, потому что в любом случае обеспечен Happy End.
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02.06.2020 18:48 Ответить
А пам"ятаєте як ця потвора була для бидла мало не бох, бо першим грозився посадити Порошенка. Потім богом став Сулугуні. Тепр Бох для бидла це Віслюк. За рік буде мертвечук. Боги для бидла змінються, бажання ж посадити Порошенка залишається незмінним.))
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02.06.2020 18:54 Ответить
"За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое спокойное."

Скажите кто то ему, что озеро Комо не круглое...
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02.06.2020 19:06 Ответить
А жаль, что соскочил с тюрьмы!!! На тебе пахать и пахать! Ворюга!! Сбондил 1.5 млрд. дол.у украинского народа и ещё кичится этим!! И Порошенко вор и другие воры, а сам, со своей мамочкой?? А что хвалённая Италия давно стала притоном для таких воров как онищеко??? Надеется наверное Онищенко, что Зеленский, ради посадки порошенко, даст ему гарантии безопасности, или помилует его!
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02.06.2020 19:15 Ответить
точно, пока ярмак и охметов обдирают лохов он им помогать не желает
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02.06.2020 19:46 Ответить
Украл, сбежал, интервью дал, всех обосрал, выпил)))
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02.06.2020 19:48 Ответить
Нема на них Ю. Тимошенко, сиділи б, як миленькі і барига і клоун і свинарчуки з коболєвими... Жаль, що у нас переважна більшість населення - дебіли.
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02.06.2020 19:53 Ответить
Нехай насолоджується.
Підозріло, те що після приходу до влади (після майдану)
"проукраїнських" політиків - на чолі з Аваковим, Турчиновим, куля улоба, і інших - всi практично cепари і кремлівські агенти насолоджуються життям в Україні.
люди повинні зрозуміти, що краще вже не буде, їх (людей) кинули, як фраеров. І ще спробують кинути.
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02.06.2020 21:23 Ответить
я считаю, шо мамой надо шото сделать,шоб мама очень попросила его приехать.
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02.06.2020 22:02 Ответить
Небось на вилле клоуна нашел приют
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02.06.2020 22:07 Ответить
Файний легінь, гордо стоїт, але має якіс маленькі цицочки.
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03.06.2020 00:34 Ответить
Озеро Комо на северной границе Италии длиной 47 км шириной-4 км. Это круг? Или ворюга из отеля не выходит и описывает только то, что с балкона видно. Трусло вороватое. Хоть бы поинтересовался местом, где собирается осесть.
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03.06.2020 01:19 Ответить
ПО МОЕМУ МОРАЛЬНЫЙ УРОД НЕ МОЖЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ !!!
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03.06.2020 08:19 Ответить
 
 