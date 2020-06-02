Зеленский на встрече с руководителями вузов: В Украине кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Участники мероприятия отметили, что не встречались с главой государства в таком формате с 2005 года, и выразили удовлетворение заинтересованностью вопросами высшего образования.
На встрече обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.
Глава государства подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.
"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на Родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.
"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился президент к участникам встречи.
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