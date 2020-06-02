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Зеленский на встрече с руководителями вузов: В Украине кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование. ФОТО

Зеленский на встрече с руководителями вузов: В Украине кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Участники мероприятия отметили, что не встречались с главой государства в таком формате с 2005 года, и выразили удовлетворение заинтересованностью вопросами высшего образования.

На встрече обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Глава государства подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на Родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился президент к участникам встречи.

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Зеленский на встрече с руководителями вузов: В Украине кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование 01
Зеленский на встрече с руководителями вузов: В Украине кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование 02

Автор: 

вуз (905) Зеленский Владимир (20348) образование (2266) высшее образование (182)


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Топ комментарии
+60
зюзя, кадровий голод тільки в тебе, бо ніхто не хоче працювати з дебілом
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02.06.2020 17:50
+36
В Украине не кадровый голод, в Украине - власть зелёных идиотов и почти полное отсутствие хорошей работы.
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02.06.2020 17:51
+33
Погоджуюся з Вами. Кадровий голод не в країні, а в команді Зе. Ніхто не хоче до нього йти. Навіщо ганьбитися - репутація дорожча.
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02.06.2020 18:04
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зеленский лучше бы рассказал про эл.энергию для населения по 15 коп. ,
поржали бы, а, то скучно без охметовских басен
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02.06.2020 20:01 Ответить
а ахметов бы ему селёдки дал
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02.06.2020 20:02 Ответить
нужно было в цирковое училище ехать
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02.06.2020 20:44 Ответить
Если ректоры не помогут "президенту" с кадроами, можно по ним тоже решить кадровый вопрос... Блин, не дай Бог он это прочитает, кырдык ректорам...
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02.06.2020 21:03 Ответить
Кадрового голода нет, есть отсутсвие нормальных зарплат. Свои претензии Зеля должен выдвигать к правительству и самому себе - почему в стране нет достойной оплаты труда. Так что Зеля ты сам обосрался, и теперь ищешь на кого переложить ответственность.
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02.06.2020 21:13 Ответить
Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта - Цензор.НЕТ 7283
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02.06.2020 22:04 Ответить
Для всіх розумників , кадровий голод буде в любій країні , де міняється система.
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02.06.2020 23:36 Ответить
Коли державні посади дарують друзям та знайомим без конкурсу й конкуренції, то настає кадровий голод.
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03.06.2020 00:25 Ответить
Где он увидел кадровый голод? То что они не могут найти министров - это не кадровый голод, это репутация такая что умный человек не хочет связываться с этой зеленой властью.
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03.06.2020 01:07 Ответить
А хіба у Кварталу закінчилися родичі? То, нехай призначають сусідів.
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03.06.2020 09:39 Ответить
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